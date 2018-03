Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca guvernarea trebuie sa stie ca este direct responsabila de dezbinarea provocata de unionisti, iar coruptia si saracia sunt cauzele pentru care oamenii „adera la un proiect marginal”. De asemenea, el spune ca alegerile parlamentare din 2018…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- Satul de baștina al președintelui pro-rus și-a anunțat prezența la Marea Adunare Centenara. Asta dupa ce simbolul tuturor românilor a ajuns la Sadova. Steagul Unirii a pornit un maraton prin toate localitațile ce au semnat declarația de Reîntregire cu Țara-Mama. Astazi, 22 martie,…

- Pregatirile pentru „Marea Adunare Centenara" de duminica sunt in toi. Mai mulți lideri ai paridelor din Republica Moldova și Romania, precum și deputați, persoane publice, dar alți susținatori ai unionismului și-au anunțat prezența la manifestație.

- Igor Dodon considera ca Romania ar putea deveni principalul dusman pentru cetatenii din Republica Moldova, daca Bucurestiul nu va inceta sa „finanteze masiv” actiunile unioniste de la Chisinau.

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau. "Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica Moldova este tot ce fac unionistii. Si nu intamplator sute de oameni…

- Igor Dodon a fost printre primii președinți care s-au grabit sa-l felicite pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata la alegerile prezidențiale de duminica . Președintele Republicii Moldova l-a felicitat pe Putin printr-o postare scrisa in rusa pe contul sau de Facebook. ”Il felicit din tot sufletul…

- Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, este de parere presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Rusia puternica nu are nevoie doar de rusi! Din toata inima mea, felicitari lui Vladimir Putin pentru o victorie increzatoare in alegeri…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost printre primii sefi de stat din lume care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea acestuia la presedintia Federatiei Ruse. Intr-o postare in limba rusa pe contul sau de Facebook, Igor Dodon l-a felicitat "din suflet'' pe Putin si…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Rusiei si i-a transmis ca Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, relateaza Deschide.md. ”Rusia…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat vineri crearea unui asa-zis 'Front national' care, in caz ca 'situatia va iesi de sub control la 25-27 martie', sa devina - potrivit lui - o platforma de rezistenta pentru moldovenii care nu impartasesc ideea Unirii Republicii…

- Igor Dodon a avut o intrevedere joi, 15 martie, in Azerbaidjan, cu presedintele Macedonei, Gjorge Ivanov, in cadrul careia seful statului l-a invitat pe omologul sau la Chisinau. Vizita acestuia este preconizata pentru 17-18 iulie curent.

- "Liderul de la Chisinau nu este autonom si nici nu respecta statutul oficial pe care il are", a spus unul dintre edilii moldoveni care militeaza pentru unirea Republicii Moldova cu Romania. Zilele trecute, la o ceremonie oficiala, primarul Vitalie Salari l-a criticat dur pe Igor Dodon in cadrul unui…

- Cea mai ampla manifestatie unionista de la independenta Republicii Moldova este prevazuta pentru duminica, 25 martie, in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, la eveniment fiind invitati toti romanii de pretutindeni pentru a le cere autoritatilor de pe ambele maluri ale Prutului reintregirea…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis sa combata intensificarea miscarii unioniste pe teritoriul republicii prin panouri stradale cu mesaje de ”glorificare a Patriei”, in contextul in care numarul localitatilor care au semnat simbolica Declaratie de unire cu Romania a ajuns…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a publicat luni, pe contul de Facebook, cateva fotografii cu panouri publicitare din orasul Chisinau care afiseaza sloganul "Unionismul trece, patria ramane. Moldova are viitor!", sub semnatura lui Dodon, relateaza site-ul deschide.md.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis sa combata intensificarea miscarii unioniste pe teritoriul republicii prin panouri stradale cu mesaje de ''glorificare a Patriei'', in contextul in care numarul localitatilor care au semnat simbolica Declaratie de unire…

- La initiativa lui Igor Dodon, prin toata Republica Moldova au fost instalate panouri cu un mesaj pentru unionistii de pe ambele maluri ale Prutului: „Unionismul trece, Patria ramine“. Presedintele isi propune ca aceste mesaje sa le reaminteasca cetatenilor ca „ce e val ca valul trece, iar statul si…

- Purtatorul de cuvant al Președinției, Ion Ceban, a reiterat declarația lui Igor Dodon, care a spus ca alegerile locale din Chișinau trebuie sa aiba loc pe 20 mai curent. "Orice tentative de a impiedica desfașurarea alegerilor contravin legislației. Alegerile trebuie sa aiba loc la 20 mai in Chișinau…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a venit marti, 27 februarie, in prima sa vizita oficiala in Republica Moldova. Oficialul roman a avut intrevederi bilaterale atat cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu, cat si cu omologul sau, Pavel Filip. In acest timp, Igor Dodon a publicat un mesaj pe pagina…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova care…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- CHISINAU, 25 feb — Sputnik. În etapa finala a concursului național Eurovision 2018, care s-a desfașurat sâmbata seara, au participat 16 artiști, iar victoria i-a revenit formației DoReDos, care va merge la Lisabona. Vom menționa ca Filip Kirkorov a urmarit din sala concertul…

- Presedintele prorus de la Chisinau, Igor Dodon, a declarat joi ca in urma ultimelor evenimente politice din Republica Moldova sunt probabile alegeri parlamentare anticipate, relateaza portalul Deschide.md, care nu precizeaza evenimentele la car...

- Republica Moldova a transmis ca va trimite trupe in Romania care vor participa la un exercițiu militar multinațional din țara noastra Anunțul facut de Ministerul Apararii de la Chișinau a atras criticile președintelui moldovean, Igor Dodon, care se teme ca participarea la astfel de manifestații pericliteaza…

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- "Condamn in cel mai categoric mod initiativa crearii unui batalion militarizat mixt moldo-romanesc. Acest lucru reprezinta inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale. Am convingerea ca orice tentative de a crea careva…

- "Cei care au vrut sa testeze cat de patrioti si statalisti pot fi moldovenii, acum pot vedea rezultatele. In mai putin de 24 de ore, majoritatea consilierilor din peste 50 de primarii au semnat declaratii pro-statalitate si anti-unire. In fiecare zi, numarul acestora va tot creste si creste, sute…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii ”pro-statalitate” si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers, relateaza Unimedia.info. ”Cei care au vrut sa testeze cat…

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau. In opinia presedintelui Igor Dodon, Consiliul Suprem de Securitate trebuie…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova anunța ca, pentru a veni in sprijinul cetațenilor, incepand de luni, 5 februarie 2018, toate serviciile consulare la Secția Consulara a Ambasadei Romaniei la Chișinau se presteaza NUMAI pe baza de programare prealabila.

- Igor Dodon a oferit in cele din urma un interviu postului de televiziune RTVi, asta dupa ce politistii de frontiera i-au interzis accesul in Republica Moldova jurnalistei ruse Marianna Minsker, care intentiona sa ajunga la Chisinau pentru a-l intervieva pe presedintele tarii.

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, a incercat sa explice de ce Igor Dodon inca nu a primit un raspuns la invitatia adresata omologului sau roman, Klaus Iohannis, de veni in vizita oficiala in Republica Moldova si de a avea o intrevedere bilaterala. Potrivit diplomatului, invitatia respectiva…

- Dupa ce presedintia de la Chisinau a cerut Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) sa anuleze evenimentele culturale preconizate sa aiba loc cu ocazia Centenarului Unirii, iar responsabilii de aceste manifestatii sa fie trasi la raspundere, Partidul National Liberal (PNL) din Republica Moldova…

- Purtatorul de cuvant al Presedintiei, Ion Ceban, a declarat ca jurnalistii postului de televiziune international RTVi aveau documentele necesare ce confirmau ca acestia vin la Chisinau pentru a lua un interviu de la Igor Dodon. Asta in timp ce Politia de Frontiera sustine ca i-a intors din drum pe motiv…

- Patriarhul Kirill al Moscovei și un reprezentant înalt al Vaticanului vor vizita Republica Moldova în anul acesta. Anunțul a fost facut de catre președintele Igor Dodon în cadrul unei conferințe de presa organizata cu ocazia întrevederii cu președintele Organizației Internaționale…

- Republica Moldova are un nou ministru al Justitiei, dupa ce Executivul de la Chisinau a fost restructurat. Presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio, a oferit un comentariu exclusiv Q Magazine în care îl felicita pe fostul presedinte al Curtii Constitutionale Alexandru Tanase.…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova se declara impotriva suspedarii repetate a președintelui țarii, Igor Dodon, precum și investirii noilor membri ai Guvernului. De asemenea anunța ca la primele ședințe plenare ale sesiunii de primavara-vara a parlamentului, PSRM va veni cu inițiativa de a…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii în Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune 'cu…

- Dodon va sesiza CC cu privire la asa-numita lege 'antipropaganda', fiind vorba de fapt de legea cu privire la propaganda rusa, despre care a afirmat anterior ca nu o va promulga sub nicio forma, relateaza canalele media de peste Prut. Intr-o postare pe Facebook, Igor Dodon a explicat ca, in…

- Reparația cladirii Președinției va începe în a doua jumatate a lunii ianuarie. Licitația privind selectarea companiei de construcție care se va ocupa de renovarea Președinției s-a încheiat. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi a presedintelui…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat joi ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la asa-numita lege 'antipropaganda', fiind vorba de fapt de legea cu privire la propaganda rusa, despre care a afirmat anterior ca nu o va promulga sub nicio forma, relateaza…

- Politicienii de la Chisinau au dus o lupta politica in 2017 nu doar in Parlament sau in strada, dar si pe Facebook. Desi presedintele Igor Dodon conduce detasat in sondaje la capitolul increderii cetatenilor, pe Facebook, seful statului se afla pe locul doi, in spatele liderului PAS, Maia Sandu.

- In ajunul Anului Nou, Ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA) la Chisinau a postat un mesaj video execeptional pe pagina sa de Facebook. Rind pe rind, in imagini apar angajatii ambasadei in frunte cu ambasadorul James Pettit, care le aduce moldovenilor o adevarata uratura chiar in limba de stat.…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut miercuri o intalnire cu directorul general al Gazprom, Alexey Miller, ocazie cu care i-a cerut acestuia din urma sa reduca cu 10-15% pretul gazelor naturale livrate Republicii Moldova, informeaza Itar Tass. "I-am cerut directorului Gazprom,…