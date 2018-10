Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de deputati ai Partidului Democrat a depus vineri, 21 septembrie, o sesizare la Curtea Constitutionala prin care solicita constatarea circumstantelor care justifica interimatul functiei de presedinte al Republicii Moldova in vederea exercitarii atributiilor constitutionale de numire a candidatilor…

- Igor Dodon este primul președinte al Republicii Moldova care nu a vizitat, cel puțin deocamdata, țarile vecine, scrie Agora.md. Incepand cu primul șef de stat din R. Moldova, Mircea Snegur, și terminand cu Nicolae Timofti, toți președinții au avut intrevederi cu omologii lor din Ucraina sau Romania.

- Mașina in care se afla președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost lovita de un camion in timp ce aceasta se deplasa pe drumul dintre Ungheni și Chișinau. Presa locala de peste Prut a dat publicitații imaginile cu momentul impactului, așa cum au fost surprinse de camera de bord a mașinii Serviciului…

- Serviciul de Protectie si Paza de Stat (SPPS) din Republica Moldova a difuzat duminica pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu momentul producerii accidentului in care a fost implicata coloana prezidentiala a lui Igor Dodon, informeaza Radio Chisinau.SURSE - Omul care poate decide…

- Doua dintre masinile coloanei oficiale a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost implicate într-un accident rutier produs duminica dupa-amiaza pe traseul Chisinau-Ungheni, în apropiere de orasul Straseni, anunta postul Publika TV.Potrivit martorilor, în…

- Igor Dodon a anuntat miercuri, 5 septembrie, ca si-ar dori ca cetatenii straini care pledeaza pentru unirea Republicii Moldova cu oricare alt stat sa fie declarati persona non grata. Presedintele tarii a dat de inteles ca la acest lucru se va ajunge, odata ce socialistii vor prelua guvernarea la Chisinau.

- Igor Dodon sustine ca a decis sa promulge pachetul de legi privind politica bugetar-fiscala si amnistia de capital. Presedintele a dat asigurari ca luat in calcul si comentariile expertilor, si ale mediului academic, si ale formatorilor de opinie din interiorul Republicii Moldova, dar si celor de peste…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a deplasat cel mai des in Rusia de cand a venit la putere in iarna anului 2017, comenteaza luni portalul Unimedia. El spune ca plecarile dese ale actualului presedinte moldovean in Rusia vin sa camufleze 'slabiciunile reale pe care le…