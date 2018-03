Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce premierul Pavel Filip a apelat la o afirmatie de-a lui Vladimir Putin (daca nu ai grija si nu hranesti propria armata, atunci o sa hranesti o armata straina) pentru a justifica initiativa ministrului Apararii, Eugen Sturza, privind necesitatea de a dota Amata Nationala cu armament nou, Igor…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a venit marti, 27 februarie, in prima sa vizita oficiala in Republica Moldova. Oficialul roman a avut intrevederi bilaterale atat cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu, cat si cu omologul sau, Pavel Filip. In acest timp, Igor Dodon a publicat un mesaj pe pagina…

- Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere cu premierul…

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- Compania romana Transgaz a caștigat concursul de privatizare a intreprinderii de stat Vestmoldtransgaz. Despre acest lucru a anunțat prim-ministrul Pavel Filip in cadrul intrevederii cu premierul Romaniei, Viorica Dancila.

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde a avut o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern au sustinut declaratii comune de presa.

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Republicii Moldova îi lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, în cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugând ca îl sustine pe Putin în alegerile

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire oficiala cu presedintele…

- Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand ca il sustine pe Putin in alegerile prezidentiale din Rusia, relateaza Unimedia.info.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Dancila anunța ca Guvernul va corecta defecțiunile din legea salarizarii, legate de mamici și concediile medicale, in urmatoarea ședința a Executivului de saptamana aceasta. Premierul a precizat, luni, ca principalele elemente ale legii salarizarii unitare au fost atinse, prin aplicarea legii. ”Cele…

- Ministrul Agriculturii a vorbit fara nicio retinere despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie.Citeste…

- Desi premierul Pavel Filip s-a laudat recent ca Republica Moldova a inregistrat in 2017 o crestere economica de 4%, acest lucru nu l-a impresionat pe ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, care a dat de inteles ca se puteau obtine rezultate si mai bune.

- Noul premier al Romaniei, Viorica Dancila, va efectua in aceasta luna o vizita la Chișinau pentru a se intalni cu omologul sau, Pavel Filip. Despre aceasta a anunțat ministrul de Externe de la București, Teodor Meleșcanu, intr-un interviu.

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Șeful statului, Igor Dodon, a anunțat in aceasta saptamina ca va convoca in scurt timp ședința Consiliului Suprem de Securitate, pentru a examina declarațiile unioniste semnate de mai mulți aleși locali, noteaza NOI.md. Intrebat daca va merge la ședința CSS, premierul Pavel Filip a raspuns afirmativ.…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o discuție telefonica cu premierul României, Vasilica-Viorica Dancila. Oficialii au abordat parteneriatul strategic dintre cele doua state și domeniile prioritate de colaborare. Pavel Filip a felicitat-o pe doamna Dancila cu ocazia învestirii…

- Cabinetul de ministri a dat miercuri aviz pozitiv initiativei Partidului Democrat (PD) de completare a Constitutiei prin includerea sintagmei privind aspiratiile de integrare europeana a tarii si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spatiul valoric democratic european. Potrivit proiectului…

- Guvernul de la Chisinau a anuntat, miercuri, ca sustine initiativa de a include in Constitutie sintagma privind aspiratiile de integrare europeana a Republicii Moldova, iar presedintele Igor Dodon a precizat ca va bloca implementarea acestei initiative, relateaza Unimedia si Agora.md.

- In incercarea de a justifica necesitatea adoptarii legii ce interzice propaganda rusa in Republica Moldova, prim-ministrul Pavel Filip a adus drept exemplu reportajul realizat recent de catre Irada Zeinalova, jurnalista postului e televiziune NTV, care a ajuns la Chisinau la invitatia lui Igor Dodon.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, promotor fervent al teoriei 'moldovenismului' de sorginte sovietica - care presupune ca moldovenii ar fi o etnie separata, diferita de romani - a depus luni dimineata o coroana de flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii in Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune 'cu un continut…

- Igor Dodon continua sa promoveze ideea ca Republica Moldova nu va avea un viitor, daca nu va semna un parteneriat strategic cu Federatia Rusa. Seful statului s-a aratat dezamagit ca acest lucru nu este constientizat de Guvernul si de Parlamentul de la Chisinau

- În anul 2018 sunt foarte multe lucruri de realizat și agenda de reforme este una foarte ambițioasa. Declarația a fost facuta de premierul Pavel Filip într-un interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. Premierul susține ca în pofida faptului…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip.

- Prim-ministrul Pavel Filip sustine ca relatiile guvernamentale moldo-ruse au devenit „mai proaste”, odata ce Igor Dodon a castigat alegerile prezidentiale din 2016. Potrivit premierului, anterior exista o comunicare intre Chisinau si Moscova, iar acum s-ar incerca „o monopolizare” a acestui dialog,…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, afirma ca nu cunoaste continutul discutiilor confidentiale purtate de catre Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Seful Legislativului a mentionat ca detine o informatie doar in ceea ce priveste intrevederile celor doi sefi de…

- Prim-ministrul Pavel Filip a efectuat in seara zilei de ieri o vizita inopinata la Punctul vamal de trecere a frontierei de stat Leușeni. Premierul a dorit sa verifice cum stau lucrurile in punctele de traversare a hotarelor țarii in perioada sarbatorilor de iarna, cand crește semnificativ fluxul de…

- Prim-ministrul Pavel Filip a vorbit în debutul ședinței de astazi a Executivului despre remanierea guvernamentala anunțata ieri. Premierul a subliniat ca aceasta era necesara și ofera Guvernului posibilitatea sa intre în anul 2018 concentrându-se pe obiectivele de guvernare, ca…

- Prim-ministrul Pavel Filip s-a intalnit marti, 19 decembrie, cu ambasadorii statelor membre ale UE, SUA si Turciei acreditati la Chisinau, precum si cu reprezentantii partenerilor de dezvoltare, pentru a le explica necesitatea remanierilor guvernamentare, dar si pentru a discuta despre prioritatile…

- Premierul Pavel Filip s-a intalnit astazi cu Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii si Turciei acreditati la Chișinau, precum si cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intenționeaza sa discute cu președintele rus, Vladimir Putin, despre situația cu ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa. Anunțul a fost facut de șeful statului moldovean pentru RIA Novosti. El a menționat ca, dupa chemarea la Chișinau a ambasadorului…

- Ministerul Afacerilor Externe a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova în federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata. Ambasadorul este chemat la Chișinau „în legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile…

- Igor Dodon a declarat ca rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova este o noua provocare a guvernarii proeuropene de la Chisinau. El s-a aratat indignat de aceasta decizie si a subliniat ca ea va influenta negativ relatiile moldo-ruse.

- Guvernul de la Chisinau a avizat miercuri, 13 decembrie, inițiativa legislativa de modificare a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova referitoare la denumirea oficiala a limbii. Proiectul prevede inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca, funcționand pe baza grafiei latine” cu „limba romana”.…

- Guvernul de la Chisinau a dat aviz pozitiv in sedinta de miercuri, 13 decembrie, initiativei legislative de modificare a articolului 13 din Constitutia Republicii Moldova, prin care se urmareste inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” ca limba de stat in Legea Suprema.

- In cadrul intrevederii, parțile au menționat ca deschiderea Oficiului constituie o etapa importanta in relațiile Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantica, etapa ce va contribui la consolidarea in continuare a dialogului politic și a cooperarii practice cu NATO, fara insa a aduce atingere…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut o intrevedere cu Ambasadorul Republicii Belarus la Chișinau, Serghei Ciciuc. Parțile au discutat despre posibilitațile de consolidare a cooperarii moldo-belaruse, in contextul vizitei pe care o va intreprinde Premierul la Minsk, in perioada 11-12

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, seful Parlamentului, Andrian Candu, si premierul Pavel Filip au semnat un mesaj comun de condoleante familiei indurerate si tuturor celor care l-au pretuit pe primul presedintele al Legislativului de la Chisinau, Alexandru Mosanu.

- Prim-ministrul Pavel Filip si Secretarul General adjunct NATO, Rose Gottemoeller, aflat într-o vizita oficiala în tara noastra, au participat astazi la inaugurarea Oficiului de Legatura NATO în Republica Moldova. Ceremonia a fost precedata de întrevederea bilaterala dintre…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon iși exprima ingrijorarea in legatura cu graba cu care s-a acționat in legatura cu deschiderea biroului NATO in Chișinau, transmite NOI.md. Potrivit președintelui, deschiderea Biroului constituie un prilej de mare ingrijorare. “Graba cu care Guvernul Republicii…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a afirmat ca modificarile la Codul Audiovizualului prin care se va interzice difuzarea emisiunilor informativ-analitice ale televiziunilor rusesti pe teritoriul Republicii Moldova este un act in contradictie cu normele europene ce vizeaza libertatea de…

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau urmeaza sa fie inaugurat Oficiul de Legatura al NATO, informeaza NOI.md. La ceremonie va participa și premierul Pavel Filip. Dupa aceasta, prim-ministrul si secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller, vor sustine o conferinta de presa. NOI.md reamintește ca,…