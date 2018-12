Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat ca Republica Moldova nu va fi primita in UE in urmatorii 15 ani, adaugand ca, potrivit sondajelor de opinie, majoritatea populatiei tarii este impotriva aderarii la NATO, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass, preluata de Mediafax. „Moldova nu va adera…

- Intelegerea dintre Igor Dodon si Vladimir Putin privind anularea restrictiilor migrationale pentru 170.000 de moldoveni stabiliti in Federatia Rusa, care se vor intoarce in perioada alegerilor electorale in Republica Moldova, nu este altceva decat „povesti electorale”,considera liderul comunistilor,…

- Cetatenii moldovenii care au depasit termenul de sedere pe teritoriul Federatiei Ruse se pot intoarce in Republica Moldova fara a fi sanctionati in urmatoarele conditii: sa revina in Republica Moldova in perioada 1 ianuarie - 24 februarie si sa nu se intoarca in Rusia mai devreme de luna martie,…

- In cadrul unei intrevederi cu moldovenii stabiliti in Federatia Rusa, ce a avut loc la Sankt Petersburg, Igor Dodon s-a laudat cu mai multe intelegeri la care a ajuns cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, insa s-a revoltat ca nu toate au efect, pe motiv ca Guvernul de la Chisinau ar fi refuzat sa…

- CHIȘINAU, 6 nov – Sputnik. Președintele moldovean a declarat nui post de televiziune de la Chișinau ca a abordat subiectul reducerii prețului pentru gazele naturale atât cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, cât și cu președintele concernului Gazprom, Alexei Miller. …

- Igor Dodon, n-a apucat sa ajunga bine la Chișinau și deja a început sa amenințe moldovenii cu noi sancțiuni din partea stapânilor sai de la Moscova. „Daca dupa alegeri ramâne aceeași guvernare, taxele vor reveni. Și alte interdicții mai dure”! –…

- Rusia considera Republica Moldova drept unul din partenerii sai prioritari din spațiul CSI, a declarat astazi liderul rus, Vladimir Putin, in cadrul intrevederii cu omologul sau moldovean. Igor Dodon considera Rusia partener strategic al Moldovei și ca cele doua state ar avea o istorie comuna și relații…

- CHIȘINAU, 22 oct – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, igor Dodon, va efectua saptamâna viitoare o vizita oficiala în Federația Rusa. Vizita președintelui moldovean la Moscova are loc la invitația omologului sau rus, Vladimir Putin. Șeful statului a discutat astazi…