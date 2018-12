Stiri pe aceeasi tema

- Intelegerea dintre Igor Dodon si Vladimir Putin privind anularea restrictiilor migrationale pentru 170.000 de moldoveni stabiliti in Federatia Rusa, care se vor intoarce in perioada alegerilor electorale in Republica Moldova, poate fi calificata drept „interventie in campania electorala a Federatiei…

- Un barbat a incercat sa deschida usa unui avion de pasageri, in timpul unui zbor pe ruta Moscova Chisinau, informeaza evz.ro. Ulterior, barbatul a fost imobilizat de parlamentari socialisti din Republica Moldova care au facut parte din delegatia presedintelui Igor Dodon in cursul vizitei efectuate in…

- Un individ a incercat sa deschida usa unui avion de pasageri, in timpul unui zbor pe ruta Moscova - Chisinau, barbatul fiind imobilizat de parlamentari socialisti din Republica Moldova care au facut parte din delegatia presedintelui Igor Dodon in cursul vizitei efectuate in Rusia.

- Președintele moldovean Igor Dodon a anunțat joi ca va participa pe data de 6 decembrie la reuniunea șefilor statelor membre ale Uniunii Economie Eurasiatice (UEE), informeaza site-ul agenției Tass preluat de mediafax"Voi fi la Sankt Petersburg pe 6 decembrie pentru o reuniune a șefilor statelor…

- Rusia va elimina temporar, de la 1 ianuarie 2019, taxele vamale la anumite categorii de bunuri din Republica Moldova, a declarat președintele moldovean, Igor Dodon, in urma vizitei sale la Moscova, transmite TASS. „La cererea mea, de la 1 ianuarie 2019, pentru cinci categorii de produse vor fi eliminate…

- La incheierea vizitei la Moscova, presedintele moldovean, Igor Dodon, a spus ca Republica Moldova nu are probleme cu Romania si s-a declarat din nou impotriva tendintelor unioniste. Aflat la Moscova pentru convorbiri cu Vladimir Putin, cu patru luni inaintea crucialelor alegeri parlamentare din luna…

- Rusia acorda o importanta majora dezvoltarii relatiilor cu Republica Moldova, a declarat presedintele rus Vladimir Putin la intrevederea cu omologul sau moldovean Igor Dodon, care a sosit miercuri in capitala rusa intr-o vizita oficiala de doua zile, potrivit RIA Novosti, TASS si Kommersant prluate…

- Rusia acorda o importanta majora dezvoltarii relatiilor cu Republica Moldova, a declarat presedintele rus Vladimir Putin la intrevederea cu omologul sau moldovean Igor Dodon, care a sosit miercuri in capitala rusa intr-o vizita oficiala de doua zile, potrivit RIA Novosti, TASS si Kommersant. 'Chiar…