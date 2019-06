Stiri pe aceeasi tema

- In contextul unor informatii aparute in spatiul mediatic privind amenintarile la adresa securitatii Presedintelui Republicii Moldova Igor Dodon si a membrilor lui de familie, Serviciul de Protectie si Paza de Stat s-a autosesizat si vine cu urmatoarele precizari:

- Mașina urnalistului de investigații, Liviu Alexa, de la Ziar de Cluj, a fost vandalizata in Cluj. Jurnalistul a explicat ca mașina a fost filata și se dorește lichidarea sa fizica.Citește și: Elena Udrea, intervenție EXPLOZIVA din Costa Rica: Traian Basescu este LUCRAT! "Am fost amenintat…

- Ancheta penala la Brasov, Romania dupa ce o adolescenta a fost batuta si umilita de mai multe colege. Atentie! Va avertizam ca materialul video conține imagini cu un puternic impact emotional.

- Cadavrul unui barbat, carbonizat, a fost gasit intr-o casa care a luat foc in localitatea Ucea de Sus, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, scrie Agerpres. Potrivit sursei mentionate, pompierii au fost alertati duminica seara sa intervina in localitatea Ucea…

- Presedintele american Donald Trump parea vineri sa se astepte sa fie acuzat de obstructionarea justitiei la finalul anchetei asupra suspiciunilor de complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie la alegerile prezidentiale din 2016, comenteaza Agentia France-Presse (AFP). Intr-un…

- In cursul anului trecut, Monitorul de Suceava a publicat mai multe articole in care, in urma unei anchete jurnalistice, a dezvaluit ca zona de agrement a Sucevei, situata la baza dealului Tatarasi, a fost construita cu o adevarata bataie de joc de banii publici, la o investitie de peste 1,1 ...

- Ancheta cu privire la cauzele accidentului avionului Boeing 737 MAX 8 in Etiopia, soldat cu 156 de morti si care a determinat consemnarea la sol a acestui tip de aparat in foarte multe tari, va dura ‘un timp considerabil’, a declarat sambata ministrul etiopian al transporturilor, Dagmawit Moges, transmite…

- Politia regionala catalana a declansat o ancheta asupra unui atac cu conotatie rasista impotriva unui centru de migranti minori de langa Barcelona, al doilea atac in decurs de o saptamana in aceasta...