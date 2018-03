Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a dat asigurari ca „Republica Moldova va supravetui, indiferent ce fac unionistii”. Presedintele s-a pronuntat pentru relatii bune cu Romania, insa Bucurestiul trebuie sa renunte la ideea unionismului.

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau. "Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica Moldova este tot ce fac unionistii. Si nu intamplator sute de oameni…

- 100 de reprezentanți ai administrației locale din Republica Moldova care au semnat Declarațiile de Unire cu Romania au inceput de duminica seria de consultari cu partidele politice de la București pe tema soluției pentru Republica Moldova. Astfel, primari și consilieri care și-au exprimat dorința de…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ,vineri, ca cetatenii Republicii Moldova sunt indignati de actiunile antistatale ale unionistilor sustinuti din exterior si a adaugat ca Republica Moldova si Romania pot ramane in relatii de prietenie, relateaza Unimedia.info.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat vineri crearea unui asa-zis 'Front national' care, in caz ca 'situatia va iesi de sub control la 25-27 martie', sa devina - potrivit lui - o platforma de rezistenta pentru moldovenii care nu impartasesc ideea Unirii Republicii…

- Dupa ce Igor Dodon a insultat public primarul satului Bacioi, spunând ca „este dus cu pluta”, Vitalie Șalari a zis tot ce crede despre președinte și despre atitudinea acestuia fața de unionism. Salari a mai spus ca „mai bine sa fii dus cu pluta,…

- Autoritatile Buzaului marcheaza Centenarul Unirii cu un spectacol de muzica si dansuri populare, de patru ore, programat pentru sambata, 17 martie, de la ora 17.00. Intrarea se face pe baza de invitatii acordate gratuit publicului, iar in sala ar trebui sa se afle si cateva zeci de primari din Republica…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, referindu-se la declaratiile de unificare intre Romania si Republica Moldova adoptate de mai multe autoritati locale din cele doua tari, ca acestea sunt "expresia unei dorinte” a celor care le-au semnat, dar ca nu au au valoare juridica,…

- In ciuda amenințarilor președintelui, Igor Dodon, inca doua localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire cu Romania. Este vorba despre satul Budești din municipiul Chișinau și satul Crihana Veche din raionul Cahul.

- Alesii locali din cele peste 100 de localitati din Republica Moldova care au semnat Declaratia de Unire cu România se întâlnesc la Iasi si Bistrita, în perioada 9-11 martie, cu autoritatile locale din dreapta Prutului. Mai mult de 100 de localitati urbane si…

- Dupa ce Igor Dodon a convocat ședința Consiliul Suprem de Securitate, a afirmat ca „CSS este profund îngrijorat de posibilele acțiuni de destabilizare care ar putea sa aiba loc în perioada 24-27 martie”, perioada în care vor avea loc cele mai ample acțiuni cu ocazia…

- In Anul Centenarului, 'romanii, cei care simt romaneste, au tot dreptul sa se bucure', a declarat ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, invitat marti seara la postul public de televiziune de la Chisinau, in contextul in care numarul localitatilor moldovene care au semnat declaratia…

- In cadrul sedintei Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de miercuri, 7 martie, a fost abordata si situatia din jurul evenimentelor unioniste din Republica Moldova. Igor Dodon a anuntat ca se va adresa Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), dar si Consiliului Europei pentru a afla pozitia acestor institutii…

- „Consiliul Suprem de Securitate (CSS) condamna acțiunile întreprinse de autoritațile publice locale, primari și consilieri locali, care au semnat Declarațiile de Unire. Prin aceste acțiuni ei chema la lichidarea statalitații R. Moldova, ceea ce reprezinta o încalcare a Constituției”,…

- Cea de-a o suta localitate care a semnat declaratia simbolica de unire cu Romania a fost Sarata Galbena (foto), din raionul Hancesti, ulterior declaratia a mai fost semnata de localitatile Popeasca din Stefan Voda, satul Stolniceni din Hancesti si Carabetovca din Basarabeasca.Primarii si…

- Unirea Republicii Moldova cu Romania se poate termina cu un razboi. Afirmația aparține membrilor unuiConsiliului autoritaților locale din UTA Gagauzia, intr-o ședința convocata pe 24 februarie curent

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca are cunostinta despre declaratiile presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, privitoare la Romania si ca, in opinia sa, fara a da sfaturi, un presedinte de tara trebuie sa fie al tuturor cetatenilor, inclusiv al celor care au alte aspiratii, subliniind…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu, presedinte al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, a anuntat miercuri ca numarul localitatilor din Republica Moldova care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania a ajuns la 39. "Ati vazut probabil acest…

- Un grup de primari din Republica Moldova, din cele 38 de localitati care au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, au venit la Bucuresti la invitatia deputatului PMP Constantin Codreanu. In cadrul sedintei anuale a Asociatei Comunelor din Romania de marti, 20 februarie, alesii locali moldoveni…

- Cativa dintre primarii din Republica Moldova care au adoptat declaratii de unire cu Romania au fost invitati, marti, in Parlament, unul dintre ei cerand autoritatilor de la Bucuresti sa considere aceste primarii ca fiind romanesti.

- Dupa ce mai multe primarii din Republica Moldova au semnat declaratii simbolice de unire cu Romania, socialistii au inceput in paralel colectarea de declaratii privind condamnarea unionismului. Deputatul PSRM Vlad Batrincea sustine ca deja 217 primarii din tara au semnat contra unirii cu Romania.

- Declarațiile de unire, semnate de mai multe localitați din țara nu reprezinta o mișcare politica, de aceasta parere este analistul politic Valeriu Ostalep și a fost exprimata in cadrul unei dezbateri politice de la postul public de televiziune ”Moldova 1”. {{272364}} ”Eu aș vrea sa aud ca are loc macar…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca tara sa ar trebui sa urmeze modelul Ungariei privind dreptul exclusiv de a detine proprietati agricole doar propriilor cetateni. pentru a nu ajunge în situatia României. „Uitati-va la ceea ce s-a întâmplat…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova se infrațesc, in ultima perioada, cu localitați din Romania. Insa se pare ca, aceasta tendința de infrațire, nu are loc doar intre localitațile de pe ambele maluri ale Prutului, ci și intre „zeci de primarii" din republica și cele din Federația Rusa. O…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca 53 de primarii au semnat declaratii "pro-statalitate" si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers. "Cei care au vrut sa testeze cat de patrioti si statalisti pot fi moldovenii, acum…

- Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, a spus ca Declarațiile de unire cu Romania votate de autoritațile a 11 localitați din Republica Moldova reflecta voința cetațenilor, iar afirmațiile socialistului Igor Dodon potrivit carora aceste actiuni ar putea genera un „razboi civil" sunt…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Republica Moldova si Romania ar putea crea un batalion mixt pentru situații de urgența, despre aceasta a anuțat miniștrii Apararii de pe ambele maluri ale Prutului, Mihai Fifor și Eugen Sturza.

- Deputatii socialisti au inregistrat in Parlament un proiect de Declaratie prin care condamna adoptarea de catre unii alesi locali a declaratiilor de unire cu Romania. Socialistii spun ca aceste actiuni sunt anticonstitutionale, ilegale si urmaresc ca scop lichidarea statalitatii Republicii Moldova,…

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca saptamana viitoare va semna decretul de aprobare a unei noi componente a Cosiliului Suprem de Securitate (CSS) si, imediat dupa aprobare, va fi convocata o sedinta a Consiliului pe a carei ordine de zi se va regasi subiectul privind declaratiile…

- Andrian Candu spune ca nu a primit deocamdata vreo informație oficiala despre ședința Consiliului de Securitate, care ar urma sa fie convocata de Igor Dodon, pe marginea faptului ca mai multe localitați din Republica Moldova au semnat declarații de unire cu Romania.

- Igor Dodon este indignat ca mai multe primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, iar autoritatile nu intreprind nimic pentru a contracara aceste actiuni pe care seful statului le califica drept neconstitutionale. Presedintele a subliniat ca a sesizat Procuratura…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a criticat, miercuri, declaratiile simbolice semnate de cateva localitati din Republica Moldova privind unirea cu Romania, afirmand ca acestea au un caracter antistatal, antipopular si neconstitutional, relateaza Unimedia.info.

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat vineri seara ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras…

- Fostul presedinte Traian Basescu este dezamagit de decizia instantei de a-i respinge cererea de anulare a decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Decizia magistratului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel, in 30 de zile. "Nu am ce comenta. E decizia instantei. S-a respins…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, a comentat acuzatiile aduse de catre socialistul Vlad Batrincea, conform carora Romania ar avea intentii imperialiste in Republica Moldova si doreste anexarea tarii.

- Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a numit greșita declarația președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, despre faptul ca Transnistria reprezinta o ancora a statalitații moldovenești, relateaza NOI.md. Anterior Dodon a remarcat ca Transnistria reține Republica Moldova de la unirea cu…

- Igor Dodon considera ca cea mai eficienta metoda de inlaturare a riscului ca Republica Moldova s-ar putea vreodata uni cu Romania este reintegrarea tarii cu Transnistria. Potrivit presedintelui, Bucurestiul intelege acest lucru, motiv pentru care „incepe o isterie peste Prut”, atunci cand cele doua…