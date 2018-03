Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Igor Dodon a anunțat ca o ședința a Consiliului Suprem de Securitate ar urma sa se desfașoare saptamâna viitoare, iar pe agenda va fi prezenta problema organizațiilor unioniste și acțiunile pro-Unire ale autoritaților publice locale, precum și ce urmeaza sa întreprinda instituțiile…

- "Vom organiza o reuniune a Consiliului Suprem de Securitate la care vom discuta propunerea ministrului apararii Eugen Sturza de a cumpara arme letale, desi nu exista bani in aceste scopuri in bugetul tarii, iar guvernul se plange de lipsa lor pentru a finanta intretinerea scolilor si spitalelor, pentru…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a condamnat planurile guvernului de a achizitiona armament NATO pentru inzestrarea armatei moldovene si a anuntat ca va include acest subiect pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni a Consiliului Suprem de Securitate de la Chisinau, relateaza agentia de presa…

- Faptul ca numarul localitaților care au semnat declarația de Unire cu Romania a ajuns la 40 l-a facut pe Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, sa ceara Guvernului ca reuniunea Consiliului de Securitate sa aiba loc mai devreme, mai exact miercuri.

- Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand ca il sustine pe Putin in alegerile prezidentiale din Rusia, relateaza Unimedia.info.

- Președintele de la Chișinau, Igor Dodon, a calificat, intr-o postare pe Facebook, liberalismul, toleranța și egalitatea de gen ca fiind ”invațaturi false” impuse cetațenilor Republicii Moldova.

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire oficiala cu presedintele…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova care…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Urmatoarea ședința a Consiliului Suprem de Securitate ar putea avea loc miercuri, 28 februarie. Anunțul a fost facut de președintele Igor Dodon in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN. Șeful statului susține ca a expediat aceasta propunere conducerii…

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a anuntat, astazi, ca va solicita Serviciului de Informatii si de Securitate al Republicii Moldova sa investigheze activitatea si legalitatea actiunilor consulului Romaniei la Balti, Mihai Baciu, relateaza mass-media de peste Prut. Intr-o postare pe pagina…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut, marți, o intrevedere cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. Acesta a transmis ca Romania sprijina relațiile cu țarile din Parteneriatul Estic și parcursul european al Republicii…

- La insistenta procurorilor, un mercenar a fost condamnat la inchisoare, dupa ce anterior, scapase doar cu o pedeapsa nonprivativa de liberatate, noteaza Noi.md. Amintim ca, in toamna anului trecut, Procuratura municipiul Chisinau de comun cu Serviciul de Informatii si Securitate au identificat si retinut…

- Contingentul, constituit din 60 de ofiteri, subofiteri, sergenti si soldati din Brigada de infanterie motorizata "Dacia" din Cahul si Batalionul 22 de mentinere a pacii din Chisinau, se va antrena impreuna cu militari din Bulgaria, Georgia, Romania, Ucraina si SUA. Totodata, la exercitiul…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Guvernul iși alunga proprii cetațeni? Consecințele atragerii muncitorilor straini / Se fac auzite tot mai multe critici dure la adresa inițiativei Guvernului privind simplificarea procedurilor de angajare în câmpul muncii a strainilor. Expertul în economie Gheorghe Costandachi se…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Președintele Igor Dodon ar putea semna saptamâna viitoare decretul cu noua componența a Consiliului Suprem de Securitate și imediat ce va fi aprobata, va convoca o ședința Consiliului la care se va discuta și despre declarația simbolica de unire cu România semnata deja de câteva…

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca saptamana viitoare va semna decretul de aprobare a unei noi componente a Cosiliului Suprem de Securitate (CSS) si, imediat dupa aprobare, va fi convocata o sedinta a Consiliului pe a carei ordine de zi se va regasi subiectul privind declaratiile…

- Pavel Filip a anuntat ca va participa la sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata de catre Igor Dodon. Desi presedintele tarii a dispus intrunirea Consiliului pentru a lua atitudine fata de actiunile unionistilor „indreptate impotriva suveranitatii, independentei si integritatii teritoriale…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau.

- Cabinetul de ministri a dat miercuri aviz pozitiv initiativei Partidului Democrat (PD) de completare a Constitutiei prin includerea sintagmei privind aspiratiile de integrare europeana a tarii si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spatiul valoric democratic european. Potrivit proiectului…

- Guvernul de la Chisinau a anuntat, miercuri, ca sustine initiativa de a include in Constitutie sintagma privind aspiratiile de integrare europeana a Republicii Moldova, iar presedintele Igor Dodon a precizat ca va bloca implementarea acestei initiative, relateaza Unimedia si Agora.md.

- Igor Dodon declara ca Guvernul Moldovei in frunte cu Pavel Filip a comis un act contrar voinței poporului atunci cand a susținut avizul pozitiv privind introducerea in Constitutie a amendamentelor cu privire la orientarea proeuropeana a Republicii Moldova.

- Presedintele moldovean Igor Dodon a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, informeaza Radio Chisinau.

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Consultarile pentru care a fost rechemat ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusa, Andrei Neguța ,„pot dura”. Nu exista o data limita stabilita pentru revenirea diplomatului la Moscova, transmite deschide.md Într-o solicitare oficiala catre Ministerului Afacerilor…

- Dupa ce presedintia de la Chisinau a cerut Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) sa anuleze evenimentele culturale preconizate sa aiba loc cu ocazia Centenarului Unirii, iar responsabilii de aceste manifestatii sa fie trasi la raspundere, Partidul National Liberal (PNL) din Republica Moldova…

- Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon, relateaza Unimedia si Deschide.md.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri seara ca nu deputații socialiști de la Chișinau sunt de vina ca nu au renunțat inca la cetațenia romana, ci Bucureștiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renunțare la cetațenie.

- Maxim Levedinschi, consilierul pe probleme juridice si relatii institutionale al presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni - 10-12 km de Chisinau - printr-o dispozitie a liderilor locali anul 2018…

- Presedintia Republici Moldova, asigurata de Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni , aflat la 12 km de Chisinau, printr-o dispozitie a liderilor locali anul 2018 a fost declarat “Anul Centenarului Unirii”.

- Jurnalista din Federația Rusa, Irada Zeynalova, prezentatoarea principalului buletin de știri de la postul NTV, a facut aseara cale întoarsa de pe Aeroportul Internațional Chișinau. Contactați de AGORA, responsabilii de la Poliția de Frontiera au declarat ca aceasta nu a putut prezenta niciun…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, promotor fervent al teoriei 'moldovenismului' de sorginte sovietica - care presupune ca moldovenii ar fi o etnie separata, diferita de romani - a depus luni dimineata o coroana de flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova se declara impotriva suspedarii repetate a președintelui țarii, Igor Dodon, precum și investirii noilor membri ai Guvernului. De asemenea anunța ca la primele ședințe plenare ale sesiunii de primavara-vara a parlamentului, PSRM va veni cu inițiativa de a…

- Curtea Constitutionala a decis instituirea interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova, in urma unei sesizari depuse de catre un grup de parlamentari privind refuzul lui Igor Dodon de a semna decretul de numire a noilor membri ai Guvernului

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Kalashnikov, considera ca decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau privind suspendarea din functie a lui Igor Dodon este menita sa destabilizeze procesul se apropiere…

- „Curtea Constituționala, în calitatea sa de garant al Constituției, a oferit, astazi, o soluție pentru blocajul instituțional generat de președintele Igor Dodon, care a decis în mod repetat sa ignoreze normele Legii Supreme. În calitate de președinte interimar, voi semna…

- Igor Dodon afirma ca sesizarea depusa la Curtea Constituționala privind constatarea circumstanțelor ce justifica instituirea interimatului funcției de președinte al Republicii Moldova pentru numirea noilor membri ai Guvernului, depusa de catre deputații democrați Sergiu Sirbu și Corneliu Padnevici,…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a spus ca a trimis inapoi in Parlamentul de la Chisinau legea privind anti-propaganda rusa, pe care o considera neconstitutionala si indreptata impotriva Rusiei, informeaza site-ul postului Radio Europa Libera/Radio Libertatea (RFE/RL).

- Andrei Bivol, avocatul fostului șef de stat Traian Basescu, cel care il reprezinta pe oficialul roman in dosarul privind retragerea cetateniei moldovenesti de catre Igor Dodon, a declarat ca Traian Basescu si-ar dori sa participe in parlamentarele de la Chisinau. Potrivit adevarul.ro acest lucru ar…

- Igor Dodon va efectua o noua vizita oficiala in Rusia. Vizita liderului de la Chisinau in Rusia va incepe la 26 decembrie. Invitatia lui Putin a fost transmisa prin intermediul ambasadorului Rusiei la Chisinau, Farit Muhametsin. "Am acceptat aceasta invitatie, confirmand ca voi participa la…

- CHIȘINAU, 7 dec – Sputnik. Radiodifuzorii din Republica Moldova care nu vor respecta noile prevederi cu privire la asigurarea informaționala a statului vor ramâne fara licența daca nu se vor conforma legii, doar dupa primirea a doua amenzi. © Sputnik/ Мирослав РотарьDeputații de la Chișinau…