- Presedintele moldovean Igor Dodon a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, informeaza Radio Chisinau.

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Desi sunt actiuni simbolice, Igor Dodon condamna declaratiile de unire semnate de catre autoritatile locale a cinci sate din Republica Moldova. Seful statului sustine ca orice tentativa care are drept scop acapararea sau instrainarea teritoriului tarii, orientata spre lichidarea statului, va primi un…

- Deja șaspte sate din Republica Moldova au semnat un document, care simbolizeaza Unirea cu Romania. Aceasta declarație a fost semnata intai de satele Parcova și Fantana Alba in data de 24 ianuarie, de ziua Micii Uniri.

- Europarlamentarul roman Marian Jean Marinescu considera ca cea mai usoara cale de integrare europeana a Republicii Moldova este prin Unirea cu Romania. In opinia sa, in Anul Centenarului este timpul potrivit ca Bucurestiul sa elaboreze un proiect de tara care ar viza Unirea celor doua maluri ale Prutului.

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Dupa ce Primaria comunei Parcova din raionul Edinet a votat marti, 23 ianuarie, o Declaratie simbolica de Unire cu Romania, alte patru localitati din Republica Moldova s-au alaturat acestei actiuni.

- "Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau. Discut cu avocatul depunerea apelului tot azi (luni-n.r.)", a declarat fostul presedinte Traian Basescu, pentru MEDIAFAX, intrebat daca va ataca decizia instantei de la Chisinau. Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei…

- Dodon, care vrea sa interzica orice curent unionist in Republica Moldova desi are colegi in Partidul Socialist care detin cetatenia Romaniei, a declarat intr-o emisiune la postul TVC21 ca Romania ofera in mod facil cetatenia, dar procedura de renuntare este anevoioasa. "Stiti cate acte trebuie adunate.…

- Jurnalistei ruse Irada Zeinalova i s-a interzis marti seara intrarea in Republica Moldova, iar presedintele Igor Dodon a criticat dur aceasta decizie a autoritatilor din Chisinau pe motiv ca afecteaza relatiile cu Rusia, relateaza Tass si Unimedia.

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, a comentat acuzatiile aduse de catre socialistul Vlad Batrincea, conform carora Romania ar avea intentii imperialiste in Republica Moldova si doreste anexarea tarii.

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova, a decis, vineri, suspendarea temporara a lui Igor Dodon pentru refuzul repetat de a promulga legea ”antipropaganda”, iar presedintele Parlamentului sau prim-ministrul urmeaza sa promulge aceasta lege, relateaza Unimedia.info.

- Rivalitatea intre Igor Dodon (PSRM) și Vlad Plahotniuc (PDM) definește intr-o anumita masura politica moldoveneasca. Plahotniuc cauta sa se plaseze in tabara Vestului pe axa geopolitica. Credibilitatea sa, insa, este vehement contestata de opoziția pro-occidentala in frunte cu PAS, partidul Maiei…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, suspendarea atributiilor presedintelui Igor Dodon privind numirea ministrilor, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat, relateaza site-ul Unimedia. Curtea a constatat ca “presedintele se ...

- Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a numit greșita declarația președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, despre faptul ca Transnistria reprezinta o ancora a statalitații moldovenești, relateaza NOI.md. Anterior Dodon a remarcat ca Transnistria reține Republica Moldova de la unirea cu…

- Toate sondajele din Republica Moldova arata o crestere accelerata fata de procesul de Unificare a celor doua state romanesti. Indiferent de cine sau la comanda cui au fost ele realizate si dincolo de cifrele absolute, toate arata fara echivoc o crestere spectaculoasa fata de valorile precedente.

- Igor Dodon considera ca cea mai eficienta metoda de inlaturare a riscului ca Republica Moldova s-ar putea vreodata uni cu Romania este reintegrarea tarii cu Transnistria. Potrivit presedintelui, Bucurestiul intelege acest lucru, motiv pentru care „incepe o isterie peste Prut”, atunci cand cele doua…

- Cativa tineri unionisti au mers astazi la Presedintie pentru a-i oferi un nou cadou sefului statului. Acestia au venit sa-i dea lui Dodon o diploma cu titlul "Unionistul anului", dar si o medalie pe care este scrisa cifra nr. 1. Unul dintre consilierii lui Igor Dodon a iesit si a luat…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a respins propunerile noilor ministri înaintate de catre Partidul Democrat, argumentând ca majoritatea persoanelor propuse au dat dovada de inconsecventa, lipsa de profesionalism si oportunism, relateaza Unimedia.

- Igor Dodon afirma ca pentru a solutiona problema transnistreana la guvernare trebuie sa vina „statalisti”, dar nu „cei care vor in NATO sau in Romania. Potrivit presedintelui, in cazul reintegrarii tarii va fi nevoie si de o noua Constitutie, unde va fi stipulat ca Transnistria are dreptul la autodeteminare…

- Retailerul de moda PPT Preturi Pentru Tine, lansat in 2006 de patru antreprenori locali, are circa 180 de magazine in Romania, Republica Moldova si Bulgaria si face pasi pentru extinderea regionala.

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Dupa ce a revenit din Romania, unde a adus un ultim omagiu Regelui Mihai I, Andrian Candu va face un demers catre Igor Dodon pentru a-i cere sa declare ziua de 16 decembrie, zi de doliu național. Președinția a emis deja o reacție, prin care comunica faptul ca Igor Dodon "nu considera ca e cazul ca…

- Igor Dodon a decis sa-i raspunda omologului sau roman, Klaus Iohannis, cu aceeasi moneda. Intrebat cand va vizita Romania, presedintele moldovean a spus ca „la timpul potrivit”, raspuns oferit anterior si de catre liderul de la Cotroceni, atunci cand a fost intrebat daca accepta invitatia lui Igor Dodon…

- In urma cu doua zile, presedintele moldovean Igor Dodon a anuntat ca exista solicutari ca Traian Basescu sa fie declarat persona non grata, pe motiv ca prin actiunile sale atenteaza la suveranitatea nationala a Republicii Moldova Traian Basescu scrie, pe Facebook, ca impreuna cu Anatol Salaru si Constantin…

- "Impreuna cu Anatol Șalaru si Constantin Codreanu am fost in Republica Moldova, la Balti, cel mai mare oras dupa Chisinau. In acest oras, din 1990 si pana acum, alegerile au fost castigate numai de partide pro-ruse. Dezbaterea pe care am organizat-o a fost legata de Unirea Republicii Moldova…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis omologului sau, președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, care este marcata astazi. In scrisoarea sa, Dodon scrie ca apreciaza „caracterul constructiv al relatiilor traditionale de prietenie și cooperare…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, luni, ca Uniunea Europeana nu este preocupata de soarta Republicii Moldova, adaugând ca guvernele proeuropene care au fost la putere la Chisinau au ”mimat” ca urmaresc integrarea europeana a tarii, relateaza Unimedia.info.…

- Site-ul Aif.md, care este pagina electronica a ziarului ”Argumentî i Factî v Moldove”, a publicat o știre întitulata ”Бэсеску считает, что более половины граждан Молдовы нужно побить” (în traducere: ”Basescu considera ca mai mult de jumatate…

- Liderul regimului pro-rus din Transnistria, Vadim Krasnoselski, a respins posibilitatea unor negocieri politice despre o eventuala reintegrare a regiunii pe baza federalizarii Republicii Moldova, varianta avansata de catre presedintele moldovean Igor Dodon. "În baza Constitutiei…

- Astazi, la Tiraspol, a fost organizat un amplu exercițiu de mobilizare, la care au fost chemați barbații cu varste intre 18 și 60 de ani. Deși oficial era vorba de un antrenament pentru intervenție in caz de seism, discursul ținut de liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a sugerat cu totul…

- Incident diplomatic major in capitala Basarabiei, Chisinau! O deputata din Romania si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost cei implicati. Deputata PMP de Prahova, Catalina Bozianu, aflata in vizita in Republica Moldova, a confundat coloana lui Dodon cu cea a lui...Traian Basescu.Citește…

- Autoritațile transnistrene nu intenționeaza sa poarte negocieri politice despre o eventuala reintegrare în baza federalizarii Republicii Moldova, despre care vorbește președintele Igor Dodon. Declarații în acest sens au fost facute de liderul administrației separatiste de la Tiraspol,…

- Invitatia lui Igor Dodon este primita cu raceala din partea politicienilor din Romania! Fostul presedinte Traian Basescu i-a sugerat, voalat, presedintelui Klaus Iohannis sa refuze invitatia presedintelui Moldovean de a efectua o vizita oficiala in Republica Moldova. "Un sef al statului roman poate…

- In cursul zilei de maine, 17 noiembrie, Asociația Studenților Independenți Dacia (ASID) organizeaza o conferința in cadrul Facultații de Istorie a Universitații București incepand cu ora 12:00. In cadrul conferinței intitulate „Basarabia 1918-2018 Provocari la adresa Romaniei privind Unirea”,…

- Fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu considera ca sansele sunt foarte mici ca presedintele Klaus Iohannis sa accepte invitatia lui Igor Dodon de a vizita Republica Moldova, in conditiile in care presedintele moldovean „a spus lucruri atat de urate despre Romania”.

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti afirma ca declaratii ale ambasadorului Valeri Kuzmin la o conferinta desfasurata la Suceava - pe tema unui referendum privind eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania si a interventiei ruse in Georgia - care au starnit reactii din partea opiniei publice din…

- Sondajul mai arata ca cetațenii sunt in continuare divizați in privința vectorului geopolitic, nemulțumirea fața de guvernare este in continuare mare, iar președintele Igor Dodon se bucura de cea mai mare incredere a populației.Potrivit sondajului, PSRM ar acumula 50% din numarul respondenților…

- Dupa ce in la sfarsitul anului 2012, judetul Buzau a semnat Acordul de infratire cu Raionul Soroca din Republica Moldova astazi a venit randul mai multor UAT-uri din judet sa semneze acorsurile de initiere a infratirii cu localitati din Raionul Soroca.

- Romania a retrogradat noua poziții in clasamentul Bancii Mondiale privind usurinta de a face afaceri – a coborat pe locul 45, cu un punctaj total de 72,87 puncte. In fața Romanie a urcat inclusiv Republica Moldova, ajunsa pe poziția 44 in clasamentul “Doing Business 2018”. Faptul ca pana și Republica…