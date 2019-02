Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a atras atentia asupra riscului major al organizarii unor alegeri parlamentare anticipate in urmatoarele luni, in cazul in care partidele vor ajunge in Parlament in urma votului de duminica nu vor putea constitui o majoritate, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Guvernul socialist minoritar spaniol intentioneaza sa anunte convocarea de alegeri legislative anticipate in urma infrangerii sale asteptate la votul de miercuri din parlament asupra proiectului de buget, din cauza refuzului Madridului de a negocia autodeterminarea Cataloniei, transmite Reuters,…

- Sute de londonezi au ieșit pe strazile metropolei, sambata, denunțand masurile de austeritate și cerand alegeri anticipate. Protestatarii au defilat in liniste pana la Trafalgar Square, in centrul orasului, in sunetul tobelor si a sloganurilor lansate prin megafoane. Manifestanții au afișat pancarte…

- Partidul Liberal a facut coaliție cu PDM, în 2016, pentru a menține cursul pro-european al Republicii Moldova, în condițiile în care exista pericolul ca, în cazul unor alegeri anticopate, puterea sa fie preluata de PSRM-ul lui Igor Dodon. Președintele de onoare al PL, Mihai…

