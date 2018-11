Stiri pe aceeasi tema

- În ciuda faptului ca Biserica ortodoxa a Ucrainei este pe punctul de a primi autocefalia și tot mai mulți oameni din Belarus își exprima speranța ca țara lor va fi cea care urmeaza sa scape din jugul Patriarhiei Moscovei, puțini au acordat atenție unei alte țari ortodoxe unde subordonarea…

- Rusia este tot mai agasanta si incearca in forta sa se impuna in zona Marii Negre. Concret, avioanele de lupta rusesti sunt surprinse tot mai des de fortele NATO in proximitatea spatiului aerian al Romaniei, deci si al aliantei. Mai grav, Moscova a accelerat demersurile de modernizare si redimensionare…

- ''Eu am reproșat intotdeauna un lucru Guvernului PSD, chiar și in cazul unor miniștri pe care eu ii respect și consider ca fac treaba buna. Din pacate, la nivel de comunicare, sunt, in continuare, mari probleme. Atata vreme cat ai proiecte in derulare și nu vorbești despre ele...asta este principala…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a marturisit intr-un interviu acordat marti portalului Lenta.ru ca omologul sau rus Vladimir Putin i-a spus la un moment dat ca nu este impotriva ca statul moldovean 'sa fie prieten cu oricine doreste, dar - principalul - nu impotriva Rusiei', potrivit…

- Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) s-ar putea prabusi, daca ”dilema” scutului american antiracheta din Europa de Est ramane ”nerezolvata”, a amenintat marti, in presa rusa, directorul Departamentului

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, considera ca apropierea de Uniunea Europeana trebuie sa ramana singura cale de dezvoltare a Republicii Moldova. Fostul premier sustine ca e dificil sa ai relatii foarte bune si cu Rusia in conditiile actuale, iar mesajul prorus al lui Igor Dodon…

- Executivul asteapta cu mare nerabdare rectificarea bugetara pentru ca a ramas fara banii necesari achitarii pensiilor si salariilor, dupa cum insusi Guvernul Dancila a recunoscut recent. Si marea problema, sustine Olguta Vasilescu, ar reprezenta-o plata pensiilor, pentru ca in luna iulie a…

- Intr-un interviu acordat IPN.md cu prilejul zilelor nationale din Republica Moldova, Dodon constata ca dupa declararea independentei, "realitatile din politica si economie, relatiile sociale si identitare ne-au spulberat insa repede euforia si sperantele, fiindca au urmat anii 1990, foarte grei pentru…