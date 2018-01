Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul socialist Vlad Batrincea, cel care s-a remarcat, in special, dupa ce a rupt harta Romaniei Mari in Parlamentul Republicii Moldova, a declarat ca activitatea lui Traian Basescu la Chisinau este o dovada a „intentiilor imperialiste reale ale Bucurestiului – sa obtina disparitia statului moldovenesc…

- Jurnalista din Federația Rusa, Irada Zeynalova, prezentatoarea principalului buletin de știri de la postul NTV, a facut aseara cale întoarsa de pe Aeroportul Internațional Chișinau. Contactați de AGORA, responsabilii de la Poliția de Frontiera au declarat ca aceasta nu a putut prezenta niciun…

- Vamesii din Moldova si Romania vor institui, in acest an, control comun in trei puncte de trecere a frontierei moldo-romane. Un proiect de acord, care ar permite acest lucru, a fost eleborat de autoritațile vamale de la Chișinau și expediat celor de la București.

- A lucrat 9 ani cu Mihai Stoica și il caracterizeaza dur: ”Cand ești in jungla, te comporți ca atare”. Mihai Stoica este considerat unul dintre cei mai enervanți oameni din fotbalul romanesc pentru aroganța lui și pentru apetitul lui pentru scandal și, totodata, un om de fotbal fara cuvant. E de notorietate…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis marti, 2 ianuarie, ca presedintele tarii se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile de numire in functie a ministrilor, fapt ce justifica asigurarea instituirea interimatului functiei pentru asigurarea exercitarii acestor obligatii…

- Atmosfera de sarbatoare a dominat astazi si la gara din Chisinau. Calatorii erau intampinati cu muzica, iar cei mici au primit cadouri de la Mos Craciun si alte personaje de poveste. Dulciuri au primit si elevii si studentii, care isi fac studiile in Romania.

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania, la Deveselu, si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata ...

- Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, vineri, intr-un atac terorist asupra unei biserici creștine din Cairo. Și unul dintre atacatorii care au deschis focul a fost ucis de forțele de ordine. Atacatorii au deschis focul asupra persoanelor aflate in fața bisericii Mar Mina, omorand trei politisti…

- Igor Dodon a declarat ca in anul 2018 exista riscul destabilizarii situatiei de la Chisinau. Potrivit lui, in politica s-ar putea intensifica confruntarea dintre Presedintie si Parlament, fapt ce ar putea duce la aceea ca presedintele va scoate lumea in strada. In politica externa seful statului nu…

- Igor Dodon considera ca cea mai eficienta metoda de inlaturare a riscului ca Republica Moldova s-ar putea vreodata uni cu Romania este reintegrarea tarii cu Transnistria. Potrivit presedintelui, Bucurestiul intelege acest lucru, motiv pentru care „incepe o isterie peste Prut”, atunci cand cele doua…

- Sapte dintre cei 13 membri ai Guvernului Republicii Moldova vor fi inlocuiti din functii, conform unei decizii adoptate marti de catre Biroul Politic al Partidului Democrat. Drept reactie, Dodon a precizat ca va semna demiterile actualilor ministri, insa nu va semna decretele de numire a ministrilor…

- Președintele Institutului Cultural Roman, doamna Liliana Țuroiu, l-a primit marți, 19 decembrie 2017, la sediul ICR, pe dl Igor Șarov, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova, impreuna cu o delegație a Ambasadei Republicii Moldova in țara noastra.…

- Igor Dodon va efectua o noua vizita oficiala in Rusia. Vizita liderului de la Chisinau in Rusia va incepe la 26 decembrie. Invitatia lui Putin a fost transmisa prin intermediul ambasadorului Rusiei la Chisinau, Farit Muhametsin. "Am acceptat aceasta invitatie, confirmand ca voi participa la…

- In urma cu doua zile, presedintele moldovean Igor Dodon a anuntat ca exista solicutari ca Traian Basescu sa fie declarat persona non grata, pe motiv ca prin actiunile sale atenteaza la suveranitatea nationala a Republicii Moldova Traian Basescu scrie, pe Facebook, ca impreuna cu Anatol Salaru si Constantin…

- "Impreuna cu Anatol Șalaru si Constantin Codreanu am fost in Republica Moldova, la Balti, cel mai mare oras dupa Chisinau. In acest oras, din 1990 si pana acum, alegerile au fost castigate numai de partide pro-ruse. Dezbaterea pe care am organizat-o a fost legata de Unirea Republicii Moldova…

- Florentin Pandale amenința ca va protesta in Piața Victoriei din cauza „revolutiei fiscale” a Guvernului Tudose. Florentin Pandale, primarul independent al orasului Voluntari și soțul Gabrielei Firea, primarul Bucureștiul și membru marcant al PSD, a lansat un apel catre toti primarii din Romania, indiferent…

- Implicarea lui Traian Basescu în politica moldoveneasca are efecte negative asupra lui Igor Dodon. Râul Prut s-au putea transforma din hotar într-un râu intern. Numarul unioniștilor din R. Moldova crește în ciuda propagandei ruse extrem de agresive. Despre aceasta ne-a…

- Liderul pieței locale, Dacia, este in pericol de a-și pierde poziția. Un gigant american incepe sa faca legea in domeniul auto. Colosul internațional se simte ca acasa in țara noastra și „amenința” Dacia.Compania vrea sa cucereasca piața romaneasca și pune 'in corzi' liderul roman. Vezi AICI…

- Igor Dodon a avut o intrevedere miercuri, 29 noiembrie, cu ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Farit Muhametsin. Seful statului si-a exprimat „regretul in legatura cu provocarile ce continua la adresa reprezentantilor Federatiei Ruse care sosesc in Moldova pentru a participa la diverse…

- Noile episoade ale filmului "Istoria Moldovei" vor raspunde la multe intrebari, pe care nu avem cui sa le punem acum. Pe data de 13 noiembrie, la Cinematograful "Patria" din Chișinau a avut loc premiera primului episod al filmului documentar "Istoria Moldovei", realizat la inițiativa președintelui Igor…

- Un grup de tineri din Romania iși propun sa aduca lumina in casele din Republica Moldova. in ajun de Craciun, in perioada 5-10 ianuarie 2018, tinerii de la Manastirea Oașa, din Sibiu, vin la Chișinau pentru a colinda teritoriul de dincoace de Prut.

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis inca nu a raspuns la invitația lui Igor Dodon de a veni la Chișinau. Intrebat de reporterul UNIMEDIA cand ii va trimite acest raspuns, Iohannis a spus ca „la timpul potrivit".

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, le transmite politicienilor romani ca nu au ce sa caute la Chisinau sa faca politica. "Frati, frati, dar branza e cu bani. Stati acasa, veniti in ospetie", a spus Dodon, care l-a criticat din nou pe fostul presedinte Traian Basescu, scrie Deschide.md.Intr-o…

- Igor Dodon afirma ca nu exista vreo problema intre Chisinau si Bucuresti, decat una singura: „faptul ca unii dintre ei de acolo (din Romania) sprijina unionistii de aici si vor sa distruga statalitatea noastra”. Daca aceasta problema este exclusa, presedintele Republicii Molova este dispus sa primeasca…

- Igor Dodon este suparat pe presedintele PAS, Maia Sandu, si liderul PPDA, Andrei Nastase, pentru faptul ca au boicotat referendumul de duminica, 19 noiembrie, de revocare din functie a primarului general de Chisinau. Seful statului considera ca „atunci cand va fi distrus un alt teren de joaca pentru…

- Documentarul propagandistic „Istoria Moldovei”, realizat sub patronajul presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, provoaca controverse in Romania. O asociatie de reconstituire istorica din Cluj acuza realizatorii documentarului ca au folosit fara drept imagini cu membrii acesteia. Unul dintre cei…

- In secția de votare, cand reprezentanta secției, o domnișoara cu tricolorul romanesc la mana, l-a intrebat pe Dodon in ce limba dorește buletinul de vot, in romana sau rusa, Dodon i-a raspuns ca in moldovenește. Reprezentanta secției i-a raspuns imediat ca nu exista decat in romana. Iata dialogul:…

- Liberalul și fostul ministru al mediului, Valeriu Munteanu este sigur ca in cateva ore referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoaca va eșua. "Certamente Referendumul inițiat de Igor Dodon pentru a-l proiecta pe Ion Ceban la funcția de primar general al municipiului Chișinau va eșua in cateva ore,…

- Incident diplomatic major in capitala Basarabiei, Chisinau! O deputata din Romania si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost cei implicati. Deputata PMP de Prahova, Catalina Bozianu, aflata in vizita in Republica Moldova, a confundat coloana lui Dodon cu cea a lui...Traian Basescu.Citește…

- Despre viața personala a solistului de la trupa Carla’s Dreams nu știm prea multe informații, cu atat mai mult cu cat chipul acestuia a fost ascuns o lunga perioada de timp, mai exact incepand cu anul 2012, sub machiajul tip masca ce continua sa-l caracterizeze pana in ziua de azi. Dupa ce presa din…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri ca nu va admite ca actualul parlament sa modifice art.13 al Constitutiei pentru a inlocui "limba moldoveneasca" cu "limba romana", anuntand ca a si inceput negocieri pentru a bloca aceasta initiativa, relateaza miercuri publicatia…

- Igor Dodon sustine ca Romania nu are resurse financiare suficiente pentru a-si putea asuma o eventuala Unire. De asemenea, presedintele tarii a mentionat ca nici SUA, nici UE nu va oferi bani pentru unirea a doua tari, proces care ar urma sa destabilizeze situatia regionala si sa provoace si alte…

- Ignorat de catre Cotroceni și de catre statele europene, Igor Dodon nu știe ce sa mai faca pentru a ajunge in Romania. Intr-o incalcare clara a regulilor de protocol, Președintele Republicii Moldova a trimis el o invitație Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pentru o vizita oficiala, daca nu mai…

- Presedintele Romaniei a fost invitat oficial de Igor Dodon sa viziteze Republica Moldova. Dodon s-a saturat de izolarea internationala in care se afla ca urmare a refuzului de a dialoga cu Romania. Ca acesta isi doreste sau nu, calea spre lume (nu doar spre Europa) trece pe la Bucuresti.

- S-au scurs doi ani de la tragedia din clubul Colectiv din Romania, care a luat viata a 64 de oameni. 30 octombrie 2015, o seara liniștita de vineri, a devenit un adevarat infern pentru vizitatorii localului din Bucuresti.

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a anuntat, luni, ca i-a transmis o invitatie oficiala lui Klaus Iohannis pentru a efectua o vizita la Chisinau, iar liderul moldovean a precizat ca relatiile dintre cele doua state sunt fundamentale pentru Republica Moldova, relateaza Unimedia.info. Presedintele…

- Cristian Hrițuc este convins ca Igor Dodon face o invitație de forma Președintelui României: „Nici macar el nu crede în acest demers și nu îl face cu scopul de a îmbunatați relația președinției moldovene cu autoritațile de la București. Dupa atitudinea pe care a avut-o…

- Presedintele pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis, prin intermediul ambasadorului roman la Chisinau, o invitatie oficiala pentru a vizita Moldova, potrivit unei postari pe Facebook. Presedintele Republicii Moldova i-a inmant invitatia oficiala ambasadorului…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a invitat pe omologul sau roman, Klaus Iohannis, intr-o vizita oficiala la Chișinau. Dodon i-a inmanat o scrisoare in acest sens ambasadorului Romaniei la Chișinau, Daniel Ionița."L-am asigurat pe domnul Ambasador de faptul ca relațiile moldo-romane…

- Președintele R. Moldova, Igor Dodon, l-a invitat pe omologul sau din Romania, Klaus Iohannis, sa intreprinda o vizita oficiala la Chișinau „in orice perioada comoda pentru dumnealui”. Invitația a fost facuta prin intermediul Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Romaniei in R. Moldova, Daniel…

- Traian Basescu susține, din nou, ca românii nu pot trai despartiti de Prut, dupa vointa lui Stalin si Hitler, "care, prin pactul Ribbentrop-Molotov, au sfâsiat tara", informeaza, duminica, Mediafax. Acest mesaj, postat de Basescu pe contul sau de Facebook, a fost transmis…

- Seful statului sustine ca stie deja cum va arata rezultatul respectivului plebiscit, sugerand ca cetatenii vor vota contra unionistilor. Declaratiile presedintelui Igor Dodon au fost facute in contextul discutiilor despre activitatea lui Traian Basescu la Chisinau. „Noi examinam acum foarte…

- Igor Dodon anunta ca in curand ar putea organiza un referendum consultativ republican, unde moldovenii vor fi intrebati daca vor ca unionismul sa fie interzis prin lege sau nu. Seful statului spune ca stie deja cum va arata rezultatul plebiscitului, sugerand ca cetatenii vor vota contra unionistilor.…

- Trei inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau și pentru deținuți care se aflau langa Andrei Braguta, barbatul batut crunt in inchisoare, vor completa banca acuzaților in acest caz șocant.

- Florin Piersic este in forma foarte buna si spune ca acum este la Chisinau. Florin Piersic, anunt dureros: "Sunt bolnav. Am luat si cate 40 de pastile pe zi" "Nu sunt bolnav, sunt bine, sunt sanatos. Imediat ce ma voi intoarce de la Chisinau, voi veni la voi ca sa facem o emisiune speciala…

- In ultima saptamana, in presa din Romania, Igor Dodon a fost cel mai suspendat presedinte. „Breaking news"-ul cu Igor Dodon suspendat a innebunit Romania. Pana si cea mai neinformata batranica de la tara stie ca presedintele Republicii Moldova a fost suspendat de Curtea Constitutionala. In realitate,…