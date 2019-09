Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata, in cadrul unei intalniri cu omologul sau moldovean, Igor Dodon, ca spera ca stabilizarea situatiei politice de la Chisinau va permite o mai buna cooperare intre tara sa si Republica Moldova, potrivit agentiei de presa TASS.

- Presedintele „Gazprom”, Alexei Miller, este asteptat la Chisinau pe 20-21 septembrie, la a II-a editie a Forumului Economic Moldo-Rus, dar si la adunarea generala a actionarilor „Moldovagaz” si sedinta Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru cooperare comercial-economica.

- Rasturnare de situatie in cazul aeroportului Chisinau. Presedintele tarii, Igor Dodon, afirma ca Ilan Sor nu a reusit sa vanda compania Avia Invest, care gestioneaza aerogara, miliardarului britanic Nathaniel Rothchild.

- CHIȘINAU, 16 aug – Sputnik. Președintele Republicii Moldova Igor Dodon a confirmat ca socialiștii intenționeaza sa-l propuna Ion Ceban, care actualmente este vicepreședinte al Parlamentului, la funcția de primar al municipiului Chișinau „Formal, decizia înca nu a fost luata.…

- Președintele țarii, Igor Dodon, s-a adresat cu un apel catre Parlamentul de la Chișinau. Șeful statului solicita Legislativului sa identifice in regim de urgența un candidat pentru funcția de procuror general interimar.

- Dodon a anuntat convocarea Consiliului Suprem de Securitate la finalul intalnirii pe care a avut-o marti cu noul director SIS, Alexandru Esaulenco, cu care a discutat despre activitatea serviciilor de securitate de la Chisinau.Intr-o postare pe pagina sa Facebook, presedintele moldovean…

- Presedintele rus intra in forta in iuresul luptelor pentru putere de la Chisinau si da asigurari ca Moscova il va sprijini pe Igor Dodon si pe “actualii sai parteneri de coalitie” in lupta impotriva “uzurpatorilor puterii” din R. Moldova. Expert, cum altfel, in sforarii geopolitice, Kremlinul impusca…