- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inceput miercuri o vizita de doua zile in Republica Moldova, unde a fost primit cu mare fast de catre omologul sau moldovean, Igor Dodon, care cu aceasta ocazie si-a exprimat dorinta ca sabia lui Stefan cel Mare sa fie trimisa la Chisinau, in contextul in…

- Presedintele Turciei, Recep Erdogan, este asteptat intr-o vizita oficiala in Republica Moldova, la invitatia lui Igor Dodon, in perioada 17 - 18 octombrie. Marti, 16 octombrie, liderul de la Ankara si-a trimis la Chisinau automobilul sau prin intermediul unui avion militar.

- Chestiunea legata de expulzarea celor sapte cetateni turci, profesori la reteaua liceelor „Orizont”, va fi discutata in cadrul vizitei in Republica Moldova a presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Declaratia a fost facuta de presedintele Igor Dodon in cadrul emisiunii „Piatnita s Anatoliem Golea”…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va fi intalnit la Chișinau cu proteste, in perioada 17-18 actombrie cand va efectua o vizita oficiala in Republica Moldova. Despre manifestație a anunțat lidera PAS, Maia Sandu.

- Redactia postului 10TV din Republica Moldova a fost concediata dupa ce a difuzat pe post o stire in care un eurodeputat critica puterea de la Chisinau pentru expulzarea a sapte cetateni turci, cadre didactice la liceul Orizont din capitala, evocand legaturile dintre liderul Partidului Democrat din…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va efectua o vizita oficiala in Republica Moldova in perioada 17-18 octombrie, anunta ambasadorul turc la Chisinau, Gurol Sokmensuer, citat de Unimedia. Ambasadorul Gurol Sokmensuer a facut acest anunt dupa intrevederea pe care a avut-o cu presedintele…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan ar urma sa vina în Republica Moldova în perioada 17-18 octombrie. În timpul vizitei, el va participa la redeschiderea cladirii Președinției la Chișinau, reparata din bani oferiți de Turcia. De asemenea, va vizita autonomia…

- Igor Dodon a primit miercuri, 8 august, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului Federatiei Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnetov. Presedintele tarii i-a urat succes diplomatului rus in noua sa functie si nu a ezitat inca o data sa-si arate deschis simpatiile sale fata de Moscova.