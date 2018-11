Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a anuntat ca intreprinde in aceste zile o vizita de lucru in Federatia Rusa – la Moscova si Sankt-Petersburg. Seful statului se va intalni cu presedintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, dar si va tine un discurs la sedinta in plen a Dumei de Stat a Federatiei Ruse.

- Dodon va tine un discurs in Duma de Stat a Federatiei Ruse. Acest lucru a fost anuntat de prim-vicepresedintele Dumei, Ivan Melnikov, fara a mentiona subiectul discursului, transmite infotag. Despre vizita sa la Moscova a anuntat în ajun însusi Dodon, la întrevederea…

- Revenit recent dintr-o vizita oficiala de la Moscova, Igor Dodon anunta ca pleaca din nou in Federatia Rusa. Presedintele tarii avut luni, 19 noiembrie, o intrevedere cu ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnetov, pentru a discuta „mai multe chestiuni cu privire la relatiile bilaterale,…

- Rusia ar putea oferi Republicii Moldova un miliard de dolari (0,87 miliarde euro) pentru proiecte de infrastructura, afirma presedintele Igor Dodon, dupa intalnirea pe care a avut-o la Moscova cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza site-ul IPN.md.Igor Dodon, un politician prorus,…

- Igor Dodon a avut o intrevedere miercuri, 31 octombrie, la Moscova, cu Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kiril. Presedintele a discutat „mai multe chestiuni cu privire la sprijinirea valorilor ortodoxe si familiale in Republica Moldova”, nu inainte ca Patriarhul sa-i ofere o distinctie sefului…

- Astazi demareaza vizita oficiala de doua zile a Președintelui Republicii Moldova in Federația Rusa. In cadrul vizitei, președintele Igor Dodon va purta discuții cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care ocupa ilegal raioanele de est și care a anexat peninsula Crimea de la Ucraina.

- Igor Dodon a plecat miercuri, 26 septembrie, intr-o noua vizita la Moscova. Presedintele tarii va avea mai multe intrevederi, inclusiv cu reprezentantul special al presedintelui Federatiei Ruse pentru dezvoltarea relatiilor comercial-economice cu Moldova, Dmitri Kozak.

- Riscul unei confruntari intre Rusia si SUA este in crestere, a declarat marti seara ministrul de externe rus Serghei Lavrov la televiziunea publica Pervii kanal, invocand ca argument avansarea infrastructurii militare a NATO catre frontierele Federatiei Ruse, potrivit agentiilor de presa (oficiale)…