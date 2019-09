Ignorat de copii si parinti. Unul din cei mai controversati politicieni, invitat la Lugoj de Boldea, la deschiderea anului scolar

Stiri pe aceeasi tema

- Toate scolile si gradinitele din Lugoj au inceput luni noul an scolar. A fost aglomeratie in toate unitatile de invatamant din oras unde parinti si elevi au luat parte la manifestarile dedicate debutului noului an scolar. Ceremoniile de inceput de an au fost mai scurte ca de obicei. Fara doar si poate…

- ​Președintele Klaus ​Iohannis participa la deschiderea noului an școlar, la Școala Gimnaziala „Ferdinand I” din București. Acesta le-a spus elevilor, ca școala nu ar trebui sa insemne niciodata o simpla cladire. Ați vazut, dragi copii, unii politicieni se tem de școala. Aici sunt formați cei care le…

- Primarul Lugojului, Francisc Boldea, a decis sa organizeze o conferinta de presa rapida pentru a se disculpa de problemele aparute la spital. Boldea a organizat prima conferinta de presa, dupa aproape patru ani in care a considerat ca nu are nimic de comunicat presei si lugojenilor. Apropierea alegerilor…