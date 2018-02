Ignat, Canopy: YouTube nu ar trebui sa lipseasca din marketing-ul digital

Stiri pe aceeasi tema

- In martie, la Chișinau va avea loc cea mai utila conferința dedicata promovarii pe social media și Youtube - Mad Marketers Conference. Cum sa faci promovare intr-un mediu, in care totul se schimba zilnic? Pentru a avea succes in afacere, trebuie sa fii cu un pas inainte, ceea ce inseamna sa inveti,…

- Sirenele de alarmare a populației în situații de protecție civila au sunat astazi la Cluj în intervalul orar 10-15, în cadrul amplului exercițiu de verificare și testare a unor echipamente de protecție civila. Clujenii au auzit semnalul de alarmare, compus din 5 sunete a câte…

- Constantin Budescu a fost cel mai bun stelist in victoria de la Mediaș, 2-1, reușind un gol și o pasa de gol. Totuși, "Budi" a recunoscut ca nu e pe deplin mulțumit de modul in care FCSB a aratat in primul meci din 2018. "S-a vazut un pic ca am venit din cantonament direct la meci. Am facut o prima…

- Cursul de schimb leu euro ar trebui sa fie de peste 5 lei/euro, dar este mentinut de Banca Nationala la un nivel care nu reprezinta realitatea din Romania, a declarat, joi, prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama, la evenimentul dedicat listarii companiei sale pe piata AeRO.Citeste…

- Comenzile plasate de clienții evoMAG in provincie au generat anul trecut 60% din vanzarile totale ale retailerului, categoria cu cele mai mari creșteri fiind IT&C. Acesta este primul an in care vanzarile evoMAG din provincie le-au depasit pe cele din Bucuresti, tendința ce se va menține și in 2018.…

- Declaratia 600 a fost pentru ALDE ”o fumigena” cu care premierul Tudose a surprins, a spus, luni, presedintele ALDE Alba, Ioan Lazar. Potrivit acestuia, formularul ar trebui anulat, nu doar prorogat termenul de depunere.

- Fostul presedinte al Romaniei, Emil Constantinescu, a declarat joi, la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Targu Mures, in timpul lansarii cartii "Pretul demnitatii. O istorie altfel", scrisa de Laura Ganea si al carei personaj principal este, ca ar trebui sa revenim la sensurile initiale…

- Iubirea a fost mereu un subiect central in literatura. Poate ca nu se mai scriu carți de dragoste ca pe vremuri, insa poveștile de iubire contemporane sunt la mare cautare. Chiar și celebra Sandra...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice sau de resursa umana si nu se aude vocea Romaniei in politica externa.…

- Antonia a avut o relație speciala cu mama ei, Denise Iacobescu pe care o considera inainte de toate și cea mai buna prietena. Dupa ce a incercat sa o ajute in cariera, incercand sa puna o vorba buna la toate locurile de munca precendente, acum Antonia iși promoveaza mama și incearca sa-i faca un capital…

- Un albaiulian nemulțumit de faptul ca un trotuar din municipiu este foarte frecvent blocat de clienții unui service auto, ne-a trimis poze care ilustreaza situația surprinsa in aceasta dimineața și urmatorul mesaj: ”intreb, ca pieton, cum ar trebui sa procedez in astfel de cazuri?”. Poate va primi un…

- Unul din principalele atuuri ale platformei Android este flexibilitatea oferita in ce priveste personalizarea interfetei, mai toti producatorii de telefoane cu Android alegand sa personalizeze designul de referinta oferit de Google. Inevitabil, o parte dintre utilizatori nu sunt multumiti de schimbarile…

- Daca ai un business si ai avut acces la internet in ultima saptamana, e aproape imposibil sa nu fi auzit de faptul ca Facebook planuieste un nou update legat de News Feed si de ceea ce vedem atunci cand intram pe Facebook Toma Grozavescu, fondator al...

- Daca nu aveti o idee de petrecere a timpului liber in Iasi, puteti face o vizita la Muzeul Iluziilor in incinta Muzeului Municipal. Acesta va fi deschis pana pe data de 2 februarie. Conceptul este unul unic in Romania si are un caracter interactiv – vizitatorii vor putea intelege cum functioneaza iluziile…

- Dacia, cel mai important brand romanesc din industria auto, avand o istorie bogata in spate, i-a fascinat și pe mulți internauți. Chiar daca Dacia s-a reinventat prin Logan sau Duster, exista multi pasionati care si-ar dori ca uzina de la Mioveni sa mearga cu designul la nivelul urmator. Drept urmare,…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca scaderea impozitului pe venit cu sase procente va afecta semnificativ bugetul local pe anul 2018, iar pe primul loc pe „lista de sacrificii” vor fi investitiile. „Va pot spune ca va trebui sa strangem cureaua peste tot, pentru ca…

- Chiar daca la ora actuala ne situam undeva in mijlocul iernii, cert este faptul ca acum reprezinta momentul oportun sa ne pregatim temeinic pentru gradinarit, activitate care va debuta odata cu sosirea primaverii. Indiferent ca se vorbeste despre gradinari profesionisti sau despre amatori, cert este…

- Imobiliarele sunt supraevaluate cu 20-25%, in acest moment, iar programul "Prima casa" ar trebui oprit gradual, sustine presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda. "Acum văd imobiliarele supraevaluate undeva la 20-25%. Dacă faci un calcul…

- David Maruța, baiatul cuplului Andra – Catalin Maruta, a intrat in randul copiilor de vedeta care și-au facut vlog. Anunțul a fost facut chiar de prezentatorul tv pe Facebook. „Doamnelor si domnilor, va prezint cel mai nou vlogger! Azi am gasit aceasta inregistrare pe care a facut-o David fara sa stiu.…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut, joi, armatei tarii sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte in demersul de aparare a poporului, pe fondul intensificarii tensiunilor din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul televiziunii...

- In cea de-a treia zi din an, astrele au decis sa pregateasca zodiilor numeroase surprize. Daca unii nativi vor primi azi numeroase vești bune, alții vor vor lucra din greu sau se vor simți lipsiți de energie.

- Consumul de ghimbir nu ar trebui sa lipseasca din alimentatia zilnica, indiferent ca bem un ceai cu o feliuta de ghimbir sau ca punem praf de radacina de ghimbir in anumite mancaruri beneficiile le vei resimti imediat. Ghimbirul este considerat unul dintre cele mai eficiente remedii impotriva racelii.…

- Revelion 2018. Se spune ca daca mancam peste la trecerea dintre ani "alunecam" mai usor printre necazuri. Pestele simbolizeaza abundenta si trebuie asezat intreg pe farfurii, altfel, spun superstitiosii, norocul se fragmenteaza. Nici strugurii nu ar trebui sa lipseasca din meniul de Anul Nou. Se…

- Monica Gabor este de sase ani in America, unde traieste o viata de vis alaturi de un milionar chinez. Manechinul si Mr. Pink si-au petrecut sarbatorile alaturi de...copii. Irina Columbeanu a fost de Craciun in S.U.A, unde pare ca s-a simtit foarte bine. S-a plimbat, a facut shopping si a filmat videoclipuri…

- Astrele ne dezvaluie ce are de facut fiecare zodie pentru a se bucura de un an nou plin de impliniri și fara lipsuri, scrie estisuperba.ro. Iata ce trebuie sa faci tu: Citeste si HOROSCOP 2018: Zodiile care isi cunosc sufletul pereche si devin parinti. Este anul lor BERBEC: Berbecii…

- Mirel Radoi a vorbit despre suspendarea de 3 etape primita de Harlem Gnohere dupa cartonașul roșu primit in meciul cu Viitorul, dupa ce i-a bagat mana in gat lui George Țucudean. "Gestul pe care Gnohere l-a facut n-ar mai trebui comentat de nimeni. Ar trebui pedepsit, amendat de club. E suspendat 3…

- Oamenii sunt dornici sa afle stiri despre pericolele schimbarilor climatice, dar expertii ii indeparteaza cu limbajul lor plictisitor si tehnic, a declarat marti un expert pe probleme de mediu al Natiunilor Unite, informeaza Reuters. Erik Solheim, director executiv in cadrul programului…

- Posta Romana a lansat serviciul online MyAWB care ofera clientilor posibilitatea sa renunte total la formularele completate de mana, in schimbul unei solutii rapide, pe internet. Solicitantul va trebui sa intre pe internet, se va inregistra in sistem, va completa electronic datele sale si…

- Robbie Williams a fost internat la Terapie Intensiva timp de o saptamana, dupa ce medicii i-au descoperit niște anomalii cerebrale, inclusiv sangerari ale creierului. Artistul britanic in varsta de 43 de ani a dezvaluit ca i s-a facut rau in timpul unui concert pe care il susținea la Zurich, pe 2 septembrie.…

- Intre timp, obiectele decorative au evoluat in functie de tendinte si preferinte. Totusi, cand este momentul potrivit si cum se impodobeste bradul astfel incat sa arate ca in reviste sau ca in filme? Descopera toate informatiile de care ai nevoie din randurile de mai

- BERBEC: Acești nativi ar trebui sa-și concentreze intreaga atenție asupra lucrurilor cu adevarat importante pentru ei și care nu necesita amanare. Ar trebui sa colaboreze cu cei din jur pentru ca acest lucru le va permite sa rezolve ce și-au propus. TAUR: Carisma și farmecul…

- Sfecla este o leguma cu adevarat unica cu proprietati de vindecare. Are valoare nutritionala atat cruda cat si gatita. In timpurile stravechi, Hipocrate considera sfecla o planta medicinal. De-a lungul secolelor sfecla a fost folosita in tratare

- Peste 80 la suta din respondentii unui sondaj realizat de Institutul de Marketing și Sondaje (IMAS), la comanda Partidului Democrat din Moldova (PDM), cred ca uniformele scolare ar trebui introduse în institutiile de învatamânt din tara, comunica MOLDPRES. Potrivit…

- Sarbatorile de iarna pe lânga bucuria regasirii persoanelor dragi, vin la pachet și cu o mare neplacere și anume indigestia sau chiar balonarea. Afla cum sa le eviți din cele ce urmeaza!

- Cu scurt timp înainte ca Dacia sa lanseze oficial noul Duster, au aparut pe Internet primele imagini cu interiorul modelului de la Mioveni. Din imaginile publicate pe canalul de Youtube al francezilor de la L'Argus, reiese ca interiorul noului Duster este schimbat într-o…

- Inca se mai monteaza instalații ornamentale pentru Sarbatorile de Iarna pe strazile din municipiul Campina, o acțiune demarata cu intarziere și care se desfașoara, iata, destul de greoi. Daca in alți ani operațiunea incepea in jurul datei de 15 noiembrie, in acest an a demarat pe 29 noiembrie, din cauza…

- Paul Sichigea, studentul de la Facultatea de Arte a Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta pasionat de cinematografie, lanseaza vineri, 8 decembrie, pe Facebook si pe canalul sau de YouTube, prima sa comedie, sub forma de scurtmetraj: "Niste domnildquo;, adaptare dupa piesa "Domnul cu cameliildquo;,…

- Am fost martor recent la o discutie aprinsa legata de anvelopele de iarna sau, mai bine zis, despre eficienta lor. Nimeni nu a prezentat argumente foarte solide, dar imi amintesc ca unul dintre participantii la discutie a afirmat ca distanta de franare oferita de acestea este cu doar 5% mai redusa,…

- Chef Joseph Hadad a explicat, in cadrul evenimentului "Be Fit" organizat de csid.ro, ca mierea de albine este un aliment care nu ar trebui sa lipseasca niciodata de la micul dejun deoarece ne ofera o energie pozitiva in corp.

- Pentru a oferi clientilor servicii la standarde de calitate ridicate, in perioada 04 –€ 05 decembrie, se vor desfasura lucrari de mentenanta a sistemului informatic. Ca urmare, Centrele de Relatii cu Clientii CEZ, serviciul de transmitere a indexului autocitit precum si Info Linia CEZ vor putea oferi…

- Compania care deține YouTube, a anunțat luni ca anul viitor intenționeaza sa creasca numarul angajaților care analizeaza și elimina materialele violente sau extremiste de pe platforma video, relateaza Reuters.

- La numai cateva zile de cand declarase ca multinationalele sunt de vina pentru somajul ridicat din Moldova si Sudul tarii, ministrul Muncii revine asupra controversatului subiect, declarand ca, de fapt, statul este raspunzarot, pentru ca nu le-a cerut sa functioneze in judetele cu somaj ridicat, lasandu-le…

- Bill Gates citeste in jur de 50 de carti in fiecare an, Mark Cuban citeste cate trei ore in fiecare zi, Mark Zuckerberg a decis sa citeasca 24 de carti intr-un an, iar Warren Buffett isi petrece 80% din zi citind. 0 0 0 0 0 0

- Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a spus ca poate ar trebui ca Partidul Social Democrat sa organizeze, cat mai repede, un miting. „Ar trebui sa organizam, mult mai repede, un...

- Nu sunt artisti de top, dar au ajuns vedete pe internet pentru ca au stiut cum sa se promoveze. Aceste persoane sunt atat de populare si au atat de multi followers, incat castiga sume colosale pentru o singura postare pe Instagram. Mulți oameni aleg sa-și transforme hobby-ul intr-o cariera bine platita.…

- Unul dintre cele mai bune uleiuri pentru gatit este uleiul de cocos. Compozitia acestuia ramâne neschimbata chiar si la temperaturi ridicate. Datorita programului destul de încarcat de care avem cu totii parte, produsele de tipul 2 în 1 sunt la mare cautare si nu…

- Datorita programului destul de aglomerat de care avem cu toții parte, produsele de tipul 2 in 1 sunt la mare cautare și nu este de mirare ca natura dispune inclusiv de asftel de produse. Dar ce ai zice daca un singur produs l-ai putea folosi la absolut orice activitate a te de la curațat pantofii…

- La 31 de ani, Inna, pe numele ei adevarat Elena Alexandra Apostoleanu, are milioane de fani in toata lumea și tot ce iși poate dori. Cu toate acestea, foarte puțini oameni știu povestea din spatele numelui ei de scena… Se pare ca bunicul ei a fost, de fapt, cel care a inspirat-o pe artista in alegerea…