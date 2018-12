Stiri pe aceeasi tema

- Tradiții, obiceiuri, superstiții de Ignat. Sarbatorile de iarna incep, oficial, din 20 decembrie, cand are loc Ignatul sau ziua sacrificarii porcului. Iata ce trebuie sa faci in aceasta zi!

- Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia va gazdui miercuri, 19 decembrie, incepand cu ora 17:00 un spectacol de colinde si traditii de Craciun. Spectacolul, organizat in curtea interioara a colegiului, este sustinut de catre elevii in uniforma ce aduc vestea Nasterii Mantuitorului Iisus…

- Taierea porcului de Craciun are o data bine fixata în tradiția creștina româneasca. Este un moment de sarbatoare denumita Ignat pentru ca în calendarul creștin-ortodox, ziua îi corespunde Sfântului Ignatie Teoforul.

- Sfantul Spiridon este praznuit in fiecare an pe 12 decembrie, in calendarul creștin ortodox. Sfantul Spiridon este considerat facatorul de minuni, iar ziua in care este praznuit abunda in tradiții și superstiții. Iata ce nu trebuie sa faci in aceasta zi.

- Sfanta Mare Mucenița Varvara este considerata ocrotitoarea minerilor. Ea s-a nascut in vremea imparatului Maximilian și a fost fiica unui mare proprietar de pamint din Eliopolis. Tatal ei se inchina la idoli și a vrut ca și fiica sa sa ii impartașeasca credința. Sfanta Varvara a crescut in…

- Postul Craciunului 2018 incepe pe 14 noiembrie și se termina pe 24 decembrie. Aceasta perioada prevestește Nașterea Domnului și este una dedicata cumpatarii și credinței. Este bine sa te rogi in aceasta perioada și sa ții atat o curațenie trupeasca, cat și una spirituala. De asemenea, este o perioada…

- Ca și tradiții și superstiții ale sarbatorii, de sfinții Mihail și Gavriil se aprind lumanari, atat pentru oamenii in viața, cat și pentru cei trecuți in neființa fara lumanare sau disparuți in imprejurari naprasnice.