- Potrivit unui document al Institutului National de Sanatate Publica, numarul infectiilor dobandite de pacienti in spitale aproape s-a dublat in ultimii 12 ani, ajungand de la 10.827 in 2005, la 19.607 in 2017. Cea mai mare crestere s-a inregistrat la infectiile digestive, numarul lor crescand…

- Numarul infectiilor dobandite in spitale aproape s-a dublat in ultimii 12 ani, ajungand de la 10.827 in 2005, la 19.607 in 2017. Cea mai mare crestere a avut-o numarul de infectii digestive, de aproape noua ori, in timp ce cazurile de septicemie au crescut si ele de sase ori.

- "Literatura de specialitate recenta sugereaza ca sanatatea orala precara este asociata cu mai multe afectiuni extrem de raspandite, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, atacul vascular cerebral si obezitatea, iar acestea au legatura cu cresterea mortalitatii", a declarat dr. Davide Pietropaoli,…

- Sindromul Cladirii Bolnave este recunoscut de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ca fiind un grup de simptome, fara o cauza clara, asociata cu calitatea precara a parametrilor de confort in cladiri, a anuntat luni ONG-ul EfdeN, scrie News.ro. ”Sindromul Cladirii Bolnave este recunoscut…

- Este nevoie de o mai buna corodonare si de o reactie mai rapida in cazul transferului intre spitale a pacientilor critici. Este concluzia la care au ajuns ministrul Sanatatii, Sorina Pintea si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, care s-au intalnit miercuri.

- 43 de pacienti din Romania sunt pe listele de asteptare pentru a primi un transplant cu celule stem, a anuntat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca pentru acestia, transplantul de stem este ultima sansa si indeamna oamenii sa se inscrie online in Registrul Donatorilor de Celule Stem,…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații s-a intalnit in aceasta dimineața cu omologul austriac Beate Hartinger - Klein. Cei doi oficiali au discutat despre procesul de preluare a președinției Consiliului Europei de catre Romania de la Austria, dar și despre o viitoare colaborare intre cele doua țari in…

- Ancheta la Spitalul Judetean din Satu Mare, dupa ce o femeie de 82 de ani a murit, cel mai probabil, in urma unui soc septic. Adica, pacienta a facut mai multe infectii, cel putin asta sustine familia femeii, care i-a scris chiar ministrului Sanatatii. Femeia de 82 de ani s-a simtit rau si a fost […]