Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de imigrari in urma acțiunilor intreprinse in cursul lunii septembrie a.c., au depistat 232 de cetațeni straini in situații ilegale, fiind executate misiuni de indepartare sub escorta pentru 19 persoane, iar 80 de societați comerciale nu respectau reginul juridic privind angajarea strainilor.…

- Datele Oficiului Registrului Comertului arata o situatie ingrijoratoare: numarul afacerilor din Timis care au intrat in dizolvare a crescut semnificativ in prima jumatate a acestui an, cu aproape jumatate mai mult decat in urma cu un an. Daca procentual judetul nu este „campion” la acest capitol,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 09:00 , in judetul Constanta, traficul rutier pe DN39 este intens. Se circula ingreunat la iesirea de pe autostrada A4 si intrarea pe DN39, la Agigea capacitate redusa de preluare a fluxului auto venit de pe…

- Politistii de imigrari din Constanta au depistat 2 cetateni straini, din Turcia, respectiv Nigeria, care nu au respectat termenul de parasire voluntara a teritoriului Romaniei acordat prin decizia de returnare.Potrivit Serviciului pentru Imigrari al judetului Constanta, acestia au fost indepartati sub…

- Polițiștii de imigrari, in urma acțiunilor intreprinse in prima jumatate a lunii iulie a.c., au depistat 136 de cetațeni straini in situații ilegale, fiind executate misiuni de indepartare sub escorta pentru 19 cetațeni de straini. De asemenea, au fost sancționați reprezentanții a 18 de societați comerciale…

- Polițiștii de imigrari, in urma acțiunilor intreprinse in prima jumatate a lunii iulie a.c., au depistat 136 de cetațeni straini in situații ilegale, fiind executate misiuni de indepartare sub escorta pentru 19 cetațeni de straini. De asemenea, au fost sancționați reprezentanții a 18 de societați comerciale…

- Peste 130 de cetateni straini au fost descoperiti in prima jumatate a lunii iulie in situatii ilegale, 19 dintre ei fiind indepartati sub escorta de pe teritoriul Romaniei, informeaza un comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrari, transmis luni AGERPRES. Potrivit sursei citate, in perioada…

- Politistii de imigrari, in urma actiunilor intreprinse in prima jumatate a lunii iulie a.c., au depistat 136 de cetateni straini in situatii ilegale, fiind executate misiuni de indepartare sub escorta pentru 19 cetateni de straini. De asemenea, au fost sanctionati reprezentantii a 18 de societati comerciale…