IGI: 18 cetăţeni străini - depistaţi că stăteau ilegal în România Optsprezece cetateni straini au fost depistati, in ultimele 24 de ore, ca stateau ilegal in Romania, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). "In ultimele 24 de ore, in urma actiunilor intreprinse, politistii de imigrari au depistat 18 cetateni straini in situatii ilegale, fiind emise 11 decizii de returnare sub escorta, 5 au solicitat o forma de protectie internationala, iar 2 persoane au fost indrumate sa-si reglementeze dreptul de sedere avand calitatea de membru de familie al unui cetatean roman. Au fost instituite 7 consemne de nepermitere a intrarii in tara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat suplimentarea cu 10.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in urma solicitarilor repetate ale reprezentantilor mediului de afaceri. Decizia de suplimentare a contingentului a fost adoptata dupa ce, in primele opt luni ale anului…

- Doi cetateni sirieni, mama si fiu, au incercat sa intre ilegal in Romania folosind pasapoarte care nu le apartineau, cu scopul de a ajunge in Germania. Aceștia au fost prinși de politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat. „La Punctul de Trecere al Frontierei Calafat - ITPF Giurgiu…

- Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) - Directia Migratie au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei celor peste 100.000 de persoane aflate in evidentele institutiei, straini din state terte si cetateni ai UE/SEE/CH in primul semestru al anului 2019.…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea - Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, au descoperit ascunși, in interiorul unui automarfar, optsprezece cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din tara. In aceasta dimineața, in…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II ndash; Csanadpalota au descoperit ascunsi in interiorul unui automarfar douazeci si cinci de cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din tara.Potrivit Politiei de Frontiera, in data de 12.07.2019, in jurul orei 04.00,…

- Poliitii de imigrri în urma aciunilor întreprinse în cursul lunii iunie au depistat 181 de ceteni strini în situaii ilegale 96 au primit documente administrative având obligaia de a prsi România. Au fost executate misiuni de îndeprtare sub escort pentru 72 de perso...

- Politistii de imigrari din Constanta au depistat 6 cetateni straini, din Republica Moldova, care desfasurau activitati lucrative fara forme legale, pe raza judetului. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare, fiind condusi sub escorta pana la punctul de trecere a frontierei de stat si aplicata…

- Polițiștii de imigrari din Cluj, in urma acțiunilor intreprinse in perioada 20.05.2019 – 05.06.2019, au depistat 11 cetațeni straini (barbați și femei), in situații ilegale. Au fost emise 8 decizii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!