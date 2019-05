Stiri pe aceeasi tema

- Iggy Pop a anuntat ca va lansa o noua colectie de versuri, intitulata "Til Wrong Feels Right", in aceasta toamna, potrivit nme.com.Cartea va cuprinde versuri a peste 100 de cantece, cu fotografii, cu note nepublicate si eseuri scrise de insusi Iggy Pop. Lansata pe 1 octombrie, colectia…

- Un volum care contine memoriile neterminate ale cantaretului american Prince, decedat in 2016, va fi publicat pe 29 octombrie si va include fotografii si alte texte, a anuntat luni editura Penguin Random House, potrivit AFP si Reuters.

- Un volum care contine memoriile neterminate ale cantaretului american Prince, decedat in 2016, va fi publicat pe 29 octombrie si va include fotografii si alte texte, a anuntat luni editura Penguin Random House, potrivit AFP si Reuters, scrie Agerpres. Titlul cartii, ''The Beautiful Ones'', reprezinta…

- Autobiografia ''Becoming'' a fostei prime doamne a Statelor Unite Michelle Obama este pe cale sa devina cea mai de succes carte de memorii din toate timpurile, cu peste 10 milioane de exemplare vandute pana in prezent, a declarat marti editura Penguin Random House (PRH), relateaza…

- O carte de memorii a Aliciei Keys va iesi de sub tipar la editura "An Oprah Book", ce-i apartine lui Oprah Winfrey, informeaza revista People. Intitulata "More Myself", aceasta carte descrisa drept "partial o autobiografie, partial un documentar narativ", va aparea pe 5 noiembrie, potrivit anuntului…

- De aceasta data, este vorba despre cel mai nou volum al giurgiuvencei Dunia Palangeanu: ”Poeme la Balcic”, volum ilustrat de o alta artista locala: Petra Șerbanescu Tanase. Lansarea noii carți este programata vineri, 15 martie, la ora 12, la sediul Bibliotecii Județene din șoseaua București, nr. 53.…

- Scriitoarea suceveana Angela Furtuna iși va lansa doua noi volume la cea de-a 39-a ediție a Salonului Internațional de Carte ce va avea loc la Paris, intre 15 și 18 martie. Este vorba despre volumele „Ultimul Mirador” și „Le Dernier Mirador”. Ambele carți au aparut anul trecut la Editura Vinea, din…

- In aceasta splendida zi de din ajun de primavara 28.02.2019 Cercul Militar din Braila a gazduit o dubla lansare de carte avand ca autor pe Balaban Valentina Sincopa destinului volum aparut la editura PIM din Iasi in anul 2018 si Inscriptie pe tara volum aparut la editura Lucas din Braila tot in...