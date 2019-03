Iesirea Marii Britanii din UE va trebui amanata, pentru ca actele nu vor fi gata la timp

Stiri pe aceeasi tema

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va trebui amânata chiar daca Acordul Brexit va fi aprobat de Camera Comunelor, deoarece nu mai este timp suficient pentru ratificarea documentului de catre țarile și instituțiile europene, afirma negociatorul-șef al UE, Michel Barnier Întrebat…

- Numeroase state din cadrul Uniunii Europene sunt dispuse sa aprobe o amanare scurta a iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, afirma presedintele Sloveniei, Borut Pahor, cerand insa Guvernului Theresa May sa ofere "claritate". "Nu este clar in acest moment daca Marea Britanie are o pozitie…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca sansele ajungerii la un acord imediat privind Brexitul au scazut, insa Londra si Bruxellesul par sa se apropie de un compromis juridic pe care Theresa May spera sa-l supuna aprobarii Parlamentului britanic. Premierul britanic cauta sa obtina…

- Premierul britanic Theresa May declara, inainte de discutiile cu privire la "backstop"-ul irlandez, ca este "hotarata" sa finalizeze Brexitul la timp. May scrie in publicatia Sunday Telegraph ca va reveni la Bruxelles cu un "mandat proaspat, idei noi si o hotarare reinnoita", relateaza BBC.…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, nu a exclus, joi, o amanare a Brexit-ului, prevazut pentru 29 martie, pentru a permite adoptarea legilor necesare punerii lui in aplicare, in cazul in care un acord al divortului este aprobat tarziu. "Este adevarat ca, daca sfarsim prin a aproba…

- Theresa May prezinta luni in fata Parlamentului Planul B pentru Brexit, dupa ce acordul la care ajunsese cu liderii de la Bruxelles a fost respins categoric saptamana trecuta, facand tot mai posibil scenariul unui divort brutal de Uniunea Europeana. Propunerea lui May va putea fi amendata…

- Marea Britanie poate organiza un nou referendum pe tema apartenentei la Uniunea Europeana, afirma Nathalie Loiseau, ministrul francez al Afacerilor Europene. "Exista in continuare disponibilitatea organizarii unui nou referendum, dar decizia le apartine britanicilor, nu noua", a declarat Nathalie…