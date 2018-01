Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a sosit miercuri in China pentru o vizita oficiala de trei zile, prin care urmareste intarirea relatiilor comerciale ale Marii Britanii cu Beijingul in perspectiva perioadei post-Brexit.

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca nu se gandeste sa-si dea demisia, subliniind ca nu este genul de persoana care renunta usor si ca are obiective pe termen lung precum acordul pentru Brexit si reformele interne, relateaza site-ul BBC News. Potrivit unor surse citate…

- Premierul britanic, Theresa May, a sosit miercuri in China pentru o vizita oficiala, intr-un moment in care se ambitioneaza sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Premierul britanic, Theresa May, a sosit miercuri in China pentru o vizita oficiala, intr-un moment in care se ambitioneaza sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit, relateaza AFP. Theresa May si-a inceput vizita in marele…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a ironizat abordarea premierului britanic, Theresa May, in negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirmand ca seful Guvernului de la Londra stie sa ceara doar sa i se faca oferte, relateaza ITV si The Independent.

- Premierul britanic Theresa May va efectua saptamana viitoare o vizita de trei zile in China, a anuntat joi diplomatia chineza, in contextul in care Londra incearca sa-si consolideze relatiile cu partenerii sai comerciali si sa pregateasca terenul pentru perioada post-Brexit, transmite France Presse.…

- Premierul britanic Theresa May si presedintele francez Emmanuel Macron au incheiat un nou acord privind securitatea frontierei intre cele doua tari, Londra urmand sa plateasca mai mult Parisului pentru oprirea imigrantilor care incearca sa ajunga in Marea Britanie, informeaza postul France 24.

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord intre Londra si Bruxelles ar costa economia scotiana 8,5% din PIB-ul sau, releva un raport al guvernului Scotiei, prezentat luni de sefa acestuia, Nicola Sturgeon, transmite AFP. ''Aceasta analiza arata ca niciuna dintre optiunile…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord intre Londra si Bruxelles ar costa economia scotiana 8,5% din PIB-ul sau, releva un raport al guvernului Scotiei, prezentat luni de sefa acestuia, Nicola Sturgeon, transmite AFP.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson le-ar fi declarat unor prieteni ca este ingrijorat ca Londra va accepta un acord de Brexit care o va lasa subordonata fata de Bruxelles, ceea ce ar transforma referendumul din 2016 intr-o 'pierdere totala de vreme', transmite Reuters. …

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Premierul britanic Theresa May a respins joi ideea de a plati accesul pe pietele europene dupa Brexit, informeaza AFP. May, însotita de ministrul de finante Philip Hammond, a primit la resedinta sa din Downing Street 10 mai multi reprezentanti ai sectorului bancar, printre care membri ai conducerii…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al lui May, scrie digi24.ro.

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul. Eurodeputatul…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May a trecut luni la o remaniere a Guvernului, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un nou suflu inaintea viitoarei faze a negocierii Brexitului cu Bruxellesul, relateaza AFP. May a prezentat o prima nominalizare, a lui Brandon Lewis in locul lui Patrick McLoughlin…

- Premierul britanic Theresa May a efectuat luni schimbari in cabinetul pe care il conduce, informeaza Reuters, care prezinta principalele noutati in echipa guvernamentala. Remanierea guvernului Regatului Unit nu s-a incheiat, mentioneaza agentia. Brandon Lewis, fost ministru pentru imigratie,…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de momente de cumpana, in special pe plan politic. De la investirea lui Donald Trump la tirurile nord-coreene sau criza catalana – scena politica internaționala a fost tot timpul in atenție, starnind in repetate randuri ingrijorare. Va prezentam mai jos principalele momente…

- Perspectiva iesirii din Uniunea Europeana a dublat fuziunile si achizitiile in Marea Britanie in acest an, companiile britanice incercand sa isi consolideze pozitia pe piata lor interna, arata datele publicate vineri de Thomson Reuters. Potrivit acestor date, volumul operatiunilor de tip M&A…

- Negocierile pe tema Brexit-ului, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, au facut in anul 2017 primii pasi inainte, deoarece Bruxellesul a acceptat trecerea la a doua faza a discutiilor, centrata pe viitoarea relatie dintre blocul comunitar si Londra, si a fost de acord sa dezbata conditiile…

- Comisia Europeana (CE) propune ca perioada de tranzitie post-Brexit de dupa plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), pe 29 martie 2019, sa se incheie pe 31 decembrie 2020, potrivit recomandarilor catre statele membre UE, publicate miercuri, relateaza AFP conform News.ro . ”Dispozitiile tranzitorii…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Marea Britanie nu poate avea o negociere speciala pentru Londra, a spus pentru The Guardian negociatorul șef pentru Brexit din Uniunea Europeana, in ciuda dorințelor Theresei May de a incheia un acord...

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni in parlament compromisul obtinut cu Bruxellesul privind conditiile legate de Brexit, precizand ca acesta va permite o iesire "lina si ordonata" din UE, transmite AFP. "Vom parasi (Uniunea Europeana), insa o vom face lin si ordonat, stabilind un nou…

- Ține doar de tinerii romani sa schimbe lucrurile in neregula pe care tot ei le observa. Este mesajul ambasadorului britanic in Romania, Paul Brummell, care se declara optimist in privința țarii noastre, tocmai datorita tinerilor. Intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, diplomatul a mai aratat…

- Prim-ministrul Pavel Filip si Secretarul General adjunct NATO, Rose Gottemoeller, aflat într-o vizita oficiala în tara noastra, au participat astazi la inaugurarea Oficiului de Legatura NATO în Republica Moldova. Ceremonia a fost precedata de întrevederea bilaterala dintre…

- Premierul britanic, Theresa May, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "probabil" se vor intalni vineri dimineața devreme la Bruxelles, a anunțat Comisia, in timp ce UE și Londra incearca sa ajunga la un acord legat de prima faza a negocierilor Brexit-ului, transmite AFP.…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma esecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa astepte pana la inceperea negocierilor…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma eșecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa aștepte pana la inceperea negocierilor…

- Premierul irlandez Leo Varadkar s-a declarat luni seara 'surprins si dezamagit' de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit la care s-ar fi ajuns mai devreme in cursul zilei, transmite AFP. Atat de la…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana nu au ajuns inca la un acord privind pachetul inițial de masuri privind Brexit-ul, a indicat luni coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, dupa o intalnire cu negociatorul UE pentru Brexit, Michael Barnier, relateaza agenția Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit miercuri cu omologul sau irakian Haider al-Abadi la Bagdad, a anunțat un purtator de cuvant al guvernului irakian, aceasta fiind prima vizita in Irak a șefei guvernului britanic de la sosirea ei la putere anul trecut, relateaza Reuters. 'Relațiile…

- ”Este posibil sa inregistram progrese suficiente (in cele trei dosare prioritare: drepturile cetatenilor, o solutie financiara si problema granitei irlandeze) in negocierile pentru Brexit pana la summitul din decembrie. Insa aceasta ramane o provocare uriasa. Trebuie sa vedem progrese din partea…

- Marea Britanie își va înainta propunerile pentru rezolvarea obligațiilor sale financiare fața de Uniunea Europeana pâna la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finanțe Philip Hammond, potrivit Reuters, via Agerpres. Liderii UE i-au transmis vineri…

- Marea Britanie iși va inainta propunerile pentru rezolvarea obligațiilor sale financiare fața de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finanțe Philip Hammond, potrivit Reuters. Liderii UE i-au transmis vineri premierului britanic Theresa…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ii va cere premierului britanic Theresa May, in cadrul intrevederii de vineri, sa concretizeze oferta de Brexit pana la summitul din luna decembrie, pentru a putea negocia viitoarele relatii comerciale, potrivit unei surse UE citate de agentia Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May se pregateste sa propuna alte pana la 20 de miliarde de lire sterline (peste 22,3 miliarde de euro) Uniunii Europene (UE), in contul ”facturii Brexitului”, dezvaluie in editia de joi tabloidul The Sun, scrie Reuters, conform news.ro.In cazul in care nu se inregistreaza…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat Rusia de agresiuni militare si ca se amesteca in alegerile din alte tari. Sunt cele mai dure cuvinte de pana acum ale sefei guvernului de la Londra la adresa Moscovei. Theresa May a spus ca nu dorește un nou „razboi rece” si nici o confruntare perpetua cu Rusia.…

- „Brexit means Brexit!” Guvernul May in impas. Va pierde Marea Britanie statutul de Mare Putere a lumii? Ministrii britanici demisioneaza unul cate unul, din tot felul de motive. Doi au plecat numai saptamana trecuta, inclusiv influentul ministru al Apararii. In departamentele negocierilor din procesul…

- "Stim ce faceti. Si n-o sa reusiti", le-a transmis luni seara May liderilor rusi, la un dineu organizat de lordul primar al City din Londra, centrul istoric si financiar al capitalei britanice, potrivit discursului transmis de catre Cabinetul sau. Premierul a denuntat "anexarea ilegala a Crimeei de…

- Patronatul european i-a cerut luni o accelerare a negocierilor Brexitului premierului britanic Theresa May, a carei autoritate pare tot mai slabita, relateaza AFP. Sefa Guvernului conservator i-a primit pe Downing Street, la numarul 10, pe reprezentantii ingrijorati ai angajatorilor britanici si…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat vineri pe parlamentarii favorabili menținerii Marii Britanii in Uniunea Europeana ca ea "nu va tolera" tentative de obstrucționare vizand incetinirea sau stoparea ieșirii țarii din UE, relateaza France Presse. "Nu vom tolera nicio…

- Theresa May a anunțat ca s-a stabilit data și ora la care Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeana, iar in acest sens va fi votata o lege in parlamentul britanic, scrie BBC News. Legea de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi modificata astfel incat sa se specifice faptul ca vineri,…

- Premierul britanic Theresa May a numit-o joi pe parlamentara conservatoare Penny Mordaunt in funcția de ministru pentru dezvoltare internaționala, a doua zi dupa demisia din acest post a lui Priti Patel pe fondul unui scandal privitor la intalniri neautorizate cu oficiali israelieni, transmite dpa.…

- Ministrul britanic pentru dezvoltare internationala, Priti Patel, ar putea avea viitorul compromis in guvernul condus de Theresa May, dupa ce cotidianul The Sun a relatat ca Patel a avut inca doua intalniri neautorizate cu politicieni israelieni, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Potrivit…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit joi pe Gavin Williamson in funcția de ministru al apararii, informeaza Reuters. 'Regina a avut placerea sa aprobe numirea onorabilului Gavin Williamson în funcția de secretar de stat al apararii', a anunțat purtatorul de cuvânt…