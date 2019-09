Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson si-a reluat marti, la New York, apelul la organizarea de alegeri anticipate in tara sa, dupa ce Tribunalului Suprem a hotarat ca suspendarea parlamentului de catre seful guvernului de la Londra a fost ilegala, transmite AFP. ''Lucrul evident care trebuie facut…

- "Lucru evident de facut este organizarea de alegeri", a declarat Johnson, la iesirea de la o intalnire cu oameni de afaceri, la New York. Premierul a refuzat sa spuna daca va demisiona sau daca a pus in dificultate regina prin suspendarea Parlamentului. Elisabeta a II-a s-a trezit prinsa in vartejul…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a reiterat marti, la ONU, indemnul la alegeri, dupa ce Curtea Suprema britanica a stabilita ca decizia sa de a suspenda Parlamentul odata cu apropierea Brexitului este ”ilegala”, relateaza AFP.

- ”Am impartasit multe detalii si contururile sunt de-acum foarte clare”, a declarat Raab la BBC, cu cateva ore inaintea unei intalniri intre premierul Boris Johnson, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker si negociatorul-sef al Brexitului din partea UE Michel Barnier. ”Cred ca este…

- Opoziția din Marea Britanie nu va susține cererea prim-ministrului Boris Johnson de a convoca alegeri anticipate inaintea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, au transmis vineri reprezentanții Partidului Laburist, conform BBC și Reuters preluat de mediafax.Boris Johnson urmeaza sa…

- O petitie privind contestarea deciziei premierului Boris Johnson de a suspenda Parlamentul britanic pana la 14 octombrie, cu aproape trei saptamani inainte de oficializarea Brexitului, a depasit miercuri seara un milion de semnaturi, la nici 24 de ore de la lansare.

- Boris Johnson a confirmat miercuri ca i-a cerut reginei Elisabeta a II-a sa suspende Parlamentul, din a doua saptamana a lunii septembrie, pana la 14 octombrie. Premierul britanic sustine ca parlamentarii vor avea timp sa-si exprime opiniile asupra Brexitului.

- Premierul britanic Boris Johnson va convoca alegeri anticipate in zilele urmatoare datei Brexitului, daca va pierde la o motiune de cenzura ce ar putea fi introdusa de parlamentarii care se impotrivesc deciziei sale ca pe 31 octombrie Regatul Unit sa iasa din UE, cu sau fara un acord cu Bruxelles-ul,…