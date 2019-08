Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD va discuta luni despre viitorul coalitiei de guvernare alaturi de ALDE, in conditiile in care partidul condus de Tariceanu vrea restructurarea Guvernului si cooptarea la guvernare a Pro Romania.

- Surse politice au declarat ca intrarea intr-o alianța a ALDE cu Pro Romania va conduce automat la o rupere a alianței cu PSD. Victor Ponta a pus o condiție clara ALDE, pentru formarea unei alianțe: ieșirea de la guvernare.Citește și: ALERTA - Tariceanu anunța ca s-a SEMNAT alianța intre ALDE…

- Au inceput neințelegerile in Coaliția PSD-ALDE. Calin Popescu Tariceanu ia in calcul ieșirea de la guvernare, dupa ce social democrații au ales sa mearga cu un candidat propriu la alegerile prezidențiale.

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a zis joi ca PSD va face „bine” daca ALDE iese de la guvernare, dar nu crede ca se va ajunge acolo. Badalau a menționat ca „pentru romani ar fi un lucru bun” daca Pro Romania ar intra la guvernare din toamna, odata cu restructurarea Guvernului:Cu bune și…

- Partidul ''Slujitorul poporului' al noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski se afla in fruntea alegerilor legislative anticipate care au avut loc duminica in Ucraina, obtinand 43,9% din voturi, un scor record, potrivit unui sondaj efectuat la iesirea de la urne, relateaza AFP si…

- Premierul Viorica Dancila le-a promis sambata membrilor PSD din organizatia judeteana Mures ca USR este un partid care „uraste” si ca social-democratii nu se teme si nu va face niciun pas inapoi: Am vazut un partid care ne propune sa traim in grupuri, tot ce nu se potrivete poporului roman, un partid…

- De altfel, in ALDE au mai existat discuții despre o eventuala ieșire de la guvernare și la inceputul acestui an, cand sondajele interne aratau prabușirea partidului in opțiunile electoratului. In cele din urma, ALDE a decis sa ramana in guvernul Dancila, dar a decontat alianța cu PSD printr-un scor…

- ”Am avut o discuție chiar in seara in care s-au anunțat rezultatele alegerilor. Impreuna cu mai mulți miniștri am mers la sediul din Baneasa pentru a aștepta rezultatul alegerilor. Am fost acolo cand s-au dat primele exit-poll-uri, cand am vazut de fapt ca am obținut un rezultat slab la alegerile…