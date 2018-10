Stiri pe aceeasi tema

- „In afara de mine mai sunt oameni in țara asta? Pe ei nu-i intrebați? M-am saturat. Inseamna ca orice lege ma favorizeaza pe mine? Sunt și eu om și efectiv imi ajunge sa raspund la aceste prostii”, a mai spus Dragnea. „Vorbiți cu haștagul, vorbiți cu Iohannis, sa dea un decret sa ma impuște maine…

- Iesirea nervoasa a lui Liviu Dragnea in Parlament in fata jurnalistilor! Intrebat daca legea privind executarea condamnarilor pana in 5 ani de inchisoare este facuta in avantajul sau, Liviu Dragnea si-a iesit din minti si a aruncat cuvinte grele. "Si cu ce dracu ma ajuta pe mine domnisoara? Ca sa inteleg…

