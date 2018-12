Stiri pe aceeasi tema

- Telefoanele inteligente au devenit indispensabile, iar imortalizarea cat mai multor momente din fiecare zi este un adevarat trend in intreaga lume. Totul se transmite, daca se poate, live. Iesenii au preluat rapid aceasta moda. Putini sunt cei care mai pot asista la un moment artistic fara sa-l imortalizeze…

- INCREDIBIL… Abia ce s-au semnat documentele pentru autostrada care va lega Iasul de Ardeal (in mod curios, batalia s-a dat pentru vama Sculeni, de langa Iasi, desi la Albita este cel mai mare trafic cu R. Moldova, de 10 ori mai mare!) ca au aparut scandalurile intre parlamentarii din doua judete ale…

- Iasi, 22 noiembrie, 2018 – Asociatia Educativa Godmother va organiza, in perioada 22 noiembrie – 25 noiembrie 2018, a doua actiune a evenimentul cultural – educativ “Centenarul prin ochii prezentului – o incursiune digitala in istorie”, in parcarea centrului commercial Felicia Shopping Center din Iasi.…

- Soferii profesionisti angajati la Compania de Transport Public traiesc aventuri cu totul si cu totul riscante atunci cand ies pe traseu cu mijloacele de transport ale companiei • Asta se intampla deoarece o mare parte din autobuzele din parcul auto al CTP Iasi nu sunt dotate cu anvelope de iarna, ceea…

- Bugetarea participativa consta in alocarea unei parti din bugetul local - respectiv un milion de euro intr-o prima aplicare a acestui model la Iasi - exclusiv pentru proiectele decise de catre ieseni. In perioada 15 septembrie - 15 octombrie, 1.171 de ieseni si-au manifestat optiunea pentru proiectele…

- Asociatiile care militeaza pentru construirea autostrazii Iasi - Targu Mures i-au solicitat o intalnire lui Liviu Dragnea. In acest sens, organizatiile neguvernamentale au lansat un apel public, scrisoarea fiind semnata de liderii „Moldova vrea autostrada" (Iasi), „Impreuna pentru A8" (Iasi) si Asociatia…

- Un tanar din Palestina cere statului roman statutul de refugiat și protecție subsidiara. Pentru Fadi Abu Hassan zilele sunt numarare. Pe data de 30 octombrie ii expira permisul de ședere in Romania chiar daca tanarul lucreaza intr-o firma de IT in Iași. Daca nu va obține statutul de refugiat, Fadi Abu…