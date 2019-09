Stiri pe aceeasi tema

- PSD și ALDE au fost susținute financiar in campania pentru europarlamentare de greii partidelor, cele mai mari sume fiind virate de Andrei Gerea (280.000 de euro) și Rovana Plumb (170.000 de euro), arata listele publicate de Autoritatea Electorala Permanenta, consultate de G4Media . Pe de alta parte,…

- CFR Cluj a început din turul 1 preliminar al Champions League și dupa ce le-a eliminat pe FC Astana, Maccabil Tel-Aviv și Celtic Glasgow avea sa fie eliminata de Slavia Praga. Billel Omrani a fost principalul om de gol în aceasta campanie europeana și a reușit sa puncteze de șase ori…

- Partidul Republican din SUA si presedintele Donald Trump au primit donatii in valoare de 105 milioane de dolari in trimestrul al doilea din acest an; din acest total, 54 de milioane au fost directionate catre campania pentru realegerea la Casa Alba, transmite Reuters. Conform anuntului facut marti de…

- Astfel, din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) s-a autorizat la plata suma de 1,817 miliarde euro, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) suma de 460,93 milioane euro, cofinantarea de la bugetul national in suma de 71,77 milioane euro, iar platile din bugetul national…

- Potrivit acestuia, membrii ALDE Brasov ii vor astepta, de saptamana viitoare, pe brasoveni, la corturile care vor fi amplasate in oras, sa-si exprime pozitia inclusiv fata de aceasta initiativa legislativa. Potrivit lui Zamfir, proiectul legislativ ar ajuta peste un milion de romani cu credite la…

- Presedintele american a strans 24,8 milioane de dolari in primele ore dupa ce si-a lansat oficial campania pentru realegere, depasind cu mult orice candidat din randul rivalilor din Partidul Democrat, relateaza DPA.

- Un barbat a semanat panica printre locatarii unui cartier liniștit din Kansas. Acesta a fost surprins pe camerele de luat vederi in timp ce purta o masca și o lampa de miner pe cap și se plimba printre case.

- In perioada campaniei electorale pentru alegerile europarlamente posturile de stiri au incasat, potrivit estimarilor Paginademedia.ro, o suma de cel putin o jumatate de milion de euro fiecare. Cel mai mult a cheltuit PSD, in timp ce Alianta USRL PLUS...