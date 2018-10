Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Giosan, studentul de la Iași condamnat la inchisoare pe viața, in prima instanța, pentru macelarirea colegilor sai, a luat o decizie surprinzatoare in timpul judecarii apelului. Tanarul acuzat ca și-a ucis cu sange rece un coleg de camin, in 2015, și l-a ranit grav pe un altul, a sarit la judecatorii…

- Un barbat din Iași și-a injunghiat nevasta dupa ce a aflat ca aceasta dorea sa plece la munca in strainatate. Conform site-ului stirilekanald.ro, crima s-a petrecut in localitatea Iazu Nou, comuna Șipote, județul Iași. Barbatul, in varsta de 43 de ani, nu era de acord cu decizia luata de soția sa și…

- Un barbat din Iași a disparut de mai bine de șase zile dupa ce și-a sunat fosta soție dintr-o padure. Acesta trebuia sa se imbarce catre o cursa spre Londra. In noaptea de 31 spre 1, barbatul a ramas la un prieten care locuiește in zona casei lui, din Iași. De la el ar fi […] The post Gestul șocant…

- Lovitura dura pentru omul de afaceri Cristian Boureanu.Acesta a pierdut procesul cu polițistul care l-a batut. Amintim ca politicianul s-a luat la bataie cu poliția in plina strada, dupa ce a fost oprit de oameni legii pentru un control. Conform Romania TV, magistrații de la Judecatoria Sectorului…

- Un barbat din judetul Iasi a ajuns, joi, in stare grava la spital, impreuna cu sotia sa careia ar fi incercat sa-i dea foc. (Reduceri mari la jocuri PC) Medicii ieseni au declarat, joi, ca un barbat de 38 de ani, din localitatea Trifesti, si sotia sa, in varsta de 35 de ani, au fost […] The post Un…

- Barbatul din Iasi, acuzat ca si-a ingopat de vie iubita, ajutat de fiul sau, a fost condamnat, marti, la 15 ani de inchisoare. De asemenea, el este obligat sa plateasca daune catre cei trei copii in valoare de 25.000 de lei, relateaza Mediafax. Pe 26 decembrie 2017, o femeie de 33 de ani a fost […]…

