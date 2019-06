Stiri pe aceeasi tema

- Zona din fata Garii si-a schimbat aspectul. Fantana arteziana a devenit functionala, iar in jurul ei, in rond, a fost pus gazon. In jurul rondului sunt taxiuri si de obicei un echipaj de Politie ii goneste pe soferii care parcheaza in fata intrarii, blocand circulatia.

- Un barbat este cautat de poliție pentru ca a furat un telefon uitat de o eleva cu capul in nori. Incidentul a avut loc pe 20 aprilie pe strada Sf. Andrei din Rașcani, Chișinau. Proprietara telefonului, o fata de 16 ani, l-a uitat acolo, dar a avut noroc ca o camera de luat vederi amplasata in zona a…

- Polițiștii Secției nr. 1 Vlaicu au fost sesizați de agenții de paza ai unei societați comerciale despre faptul ca un barbat a furat din casa de marcat a unei societați comerciale suma de 200 de lei. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat barbatul de 50 de ani, din județul Iași. In urma verificarilor…

- Probleme la zi-Flagelul drogurilor,amploarea si raspandirea acestui fenomen 13.20 PROBLEME LA ZI. Flagelul drogurilor, amploarea si raspândirea acestui fenomen. Invitati: Bogdan Gheorghe – specialist Agentia Nationala Antidrog în studio si, prin telefon, Dan Antonescu –…

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui va trebui sa achite suma de 1.000 de lei drept daune morale unui barbat pe care l-a prins in flagrant in timp ce acesta fura dintr-un magazin, iar apoi s-a fotografiat cu el, imaginea

- Un agent de Politie din judetul Iasi si-a cerut iubita in casatorie dupa ce a pacalit-o ca ar fi chemata la o interventie specifica serviciului. La „fata locului”, tanara, la randul ei politista, a fost intampinata cu un mesaj de dragoste si cu un buchet mare de trandafiri.

- Un tanar din Sebes, fost angajat al unor localuri in care functioneaza jocuri de noroc, a fost retinut de Politie pentru delapidare, dupa ce si-ar fi insusit incasarile. Prejudiciul cauzat prin faptele sale se ridica la peste 60.000 de lei. Potrivit IPJ Alba, luni, politistii de investigare a criminalitatii…