Ies la iveală scamatoriile Finanțelor cu bugetul țării Ministerul Finanțelor a apelat la mai multe inginerii pentru a menține in 2018 deficitul bugetar (cheltueli minus venituri) in limita de 3% prevazuta in Tratatul privind Uniunea Europeana in condițiile in care anul trecut cheltuielile statului au fost cu 16,5% mai mari fața de 2017 iar veniturile raportate la PIB nu au avut decat un plus de 1,7%, pana la 31,1%. Satisfacerea promisiunilor electorale de marire a salariilor, pensiilor, ajutoarelor, subvențiilor nu a putut fi onorata decat daca se taiau cheltuieli din alta parte, se adaugau taxe și impozite suplimentare și se recurgea la tot felul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

