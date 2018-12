Iar in jurul orei 20:00 pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad au primit deja primul apel. Sase subofiteri din cadrul Detasamentului Sebis au fost chemati sa intervina pe strada Plesa din orasul de pe Crisuri, acolo unde au fost anuntate primele inundatii. Ulterior, pompierii au fost chemati sa intervina si la un pod de pe raza orasului. Aluviunile unui parau din zona au dus la colmatarea canalului de scurgere de sub pod, fiind necesara desfundarea lui. Din fericire, apa nu a ajuns pe carosabil, asa ca traficul in zona nu a fost afectat. Pompierii raman in alerta,…