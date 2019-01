Stiri pe aceeasi tema

- Numarul iesenilor care au suferit un infarct miocardic a crescut in ultimii ani, arata o statistica a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi. Daca, in 2016, 72 de persoane ajungeau la spital in urma unui infarct, in 2017, numarul acestora era cu 27 mai mare. Conform DSP, 99 de persoane au facut infarct…

- Un accident rutier a avut loc joi dimineața pe DN 7, Arad-Deva. Un microbuz in care se aflau opt persoane a ieșit de pe drum și a ajuns pe camp intre localitațile aradene Julița și Nicolae Balcescu.Trei persoane sunt ranite, dintre care doi sunt copii. „Intervine o autospeciala de stingere cu apa și…

- Un fost boxer din America, Samuel Little, in varsta de 78 de ani, a marturisit ca a ucis 90 de persoane in 35 de ani, ceea ce l-ar transforma in cel mai sangeros criminal in serie din istoria Statelor Unite, relateaza AFP.

- O poveste ideala de iubire se indreapta spre momentul in care cei doi protagoniști se muta impreuna. Surprinzator, exista și o varianta de rezerva care spune ca ar fi mai bine sa locuiți separat – cel puțin un timp. Care ar putea fi motivul? Cand va mutați impreuna, totul se schimba și cunoașterea reciproca…

- Napoli a facut spectacol in Serie A și s-a impus cu 5-1 in fața celor de la Empoli. Totuși, antrenorul Carlo Ancelotti e critic dupa recitalul ofensiv al lui Napoli. "Pana la 4-1 am riscat prea mult, rezultatul este mincinos. Am jucat foarte eficient in atac, dar cu PSG nu avem voie sa facem erorile…