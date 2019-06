Confruntari s-au produs duminica intre palestinieni si politisti israelieni pe Esplanada Moscheilor dupa vizita mai multor sute de nationalisti israelieni in acest loc ultrasensibil, in timp ce Israelul celebreaza cucerirea in 1967 a Ierusalimului de Est de catre armata sa, informeaza AFP. Cel de-al treilea loc sfant al islamului, revendicat in egala masura de catre evrei ca fiind locul cel mai sacru, Esplanada Moscheilor se afla in Ierusalimul de Est, partea palestiniana a orasului ocupat din 1967 de catre Israel, care si-a anexat-o ulterior. Fortele israeliene controleaza toate caile sale de…