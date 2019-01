Ieri, traficul de coşmar de pe Valea Prahovei a fost coordonat din elicopter! Traficul rutier a fost, ieri, foarte intens pe DN1, formandu-se coloane de masini in zona mai multor statiuni, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Prahova. De asemenea, pe DN 1A s-a circulat cu 30-40 de kilometri pe ora catre Bucuresti, conform Mediafax. Potrivit IPJ Prahova, pe DN 1, in zona montana, traficul a fost intens in ambele directii. Coloane de masini s-au format in zona statiunilor Sinaia, Busteni, Predeal si Busteni, politistii intervenind pentru fluidizarea traficului. Politistii rutieri au asigurat fluidizarea traficului pe ambele sensuri ale Vaii Prahovei, coordonati dintr-un… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

