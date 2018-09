Ieri, la Ploiești, protest al gardienilor din sistemul penitenciar prahovean Fl. Tanasescu Pare, intr-adevar, un paradox, ca oameni ai legii – jandarmi – sa asigure paza altor oameni ai legii, gardienii de penitenciare, care la randul lor ii pazesc pe deținuți! Așa s-a intamplat ieri, pe strada Rudului din Ploiești, in fața Penitenciarului Ploiești, acolo unde aproximativ o suta de sindicaliștii de la cele doua unitați de profil din Prahova – Targșor și Ploiești – au protestat, exprimandu-și o serie de nemulțmiri care vizeaza nu numai salarizarea personalului și a pensionarilor din sistem, dar și asigurarea unor condiții de munca decente – aici incluzand și dotarile personalului.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

