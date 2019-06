Stiri pe aceeasi tema

- Scene de coșmar la primele ore ale dimineții pe autostrada A1, in zona localitații Balinț. Doua mașini s-au ciocnit violent. De vina este șoferul uneia dintre ele, care circula pe contrasens. The post Accident teribil pe autostrada Timișoara – Lugoj. Trei oameni, printre care și un copil, au murit appeared…

- Un accident grav de circulatie s-a petrecut pe o autostrada din Italia. Tragedia s-a abatut peste o familie de romani, dupa ce tatal și una dintre fiice și-au pierdut viața, mașina in care se aflau fiind lovita de un autocar.

- Un accident teribil in care o mama si cei patru copii ai sai au decedat a facut inconjurul lumii, iar salvatorii il descriu ca cel mai groaznic accident vazut vreodata. Tragedia a avut loc luni seara, pe o autostrada din Kumbia, Queensland, Australia. Femeia de 35 de ani se afla la volanul unui automobil,…

- In dupa-aniaza zilei de miercuri, 8 mai, un barbat roman in varsta de 29 de ani și-a ucis mama de 48 de ani, lovind-o cu un obiect contondent. Tragedia a avut loc la Carpineto Romano, o localitate in apropierea orașului Frosinone din provincia Roma. Barbatul a chemat singur carabinierii și s-a predat…

- Drama fara margini in familia unui tanar de 19 ani. Aflat la volanul mașinii sale, un Logan, el a reușit sa evite un accident frontal, insa, ulterior a pierdut controlul autoturismului. Din pacate, el nu a ma...

- Accident cumplit pentru o mama care se afla la cumparaturi alaturid e cei doi copii ai sau. In momentul in care coborau pe scarile rulante, femeia s-a dezechilibrat, iar pruncul i-a cazut din brate peste balustrada.