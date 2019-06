Stiri pe aceeasi tema

- NOUTATI…Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR), in calitate de beneficiar al finantarii si Ministerul Transporturilor, organism intermediar pentru transport, a convenit saptamana trecuta, pe 20 mai, incheierea Contractului de Finantare nr.33 pentru proiectul “Varianta…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, și directorul general CNAIR, Narcis Neaga, au anunțat ca au semnat, luni, la Rasnov, contractul de finanțare pentru sectorul Predeal – Cristian al autostrazii București...

- FOTO – Arhiva Primaria Municipiului Dej a publicat RAPORTUL FINAL privind lista proiectelor culturale selectate pentru a primi finanțare nerambursabila. Avand in vedere „art. 5” din Legea Nr. 350/2005 privind regimul finanțarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitați nonprofit…

- Unicornul romanesc UiPath a inchis seria D de finanțare la 568 milioane de dolari. Noua investiție ridica valoarea startup-ului la 7 miliarde de dolari. Runda de finanțare a fost condusa de Coatue Dragoneer, carora li s-a alaturat Wellington, Sands Capital, precum ...

- Consiliul Județean Cluj invita organizațiile neguvernamentale si entitatile publice din judet care implementeaza programe si proiecte din sfera tineretului si activitatilor socio-educationale, a sportului, culturii, cultelor religioase, precum si cele dedicate continuarii acțiunilor culturale legate…

- 54 de asociatii obstesti au primit finantare in valoare de 3,6 milioane de lei de la Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii, pentru proiecte care vor fi implementate in acest an. Beneficiarii au castigat un concurs cu diverse initiative culturale si sociale.

- Primarul municipiului Zalau a semnat, marți, doua contracte de finanțare din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Unul dintre contractele semnate este cel pentru obiectivul de investiții, ”Gradinița cu program prelungit și creșa, cartier Meseș, strada…

- Primarul general, Gabriela Firea, spune ca se lucreaza la proiecte europene in valoare de 959 de milioane de euro, din care 665 de milioane de euro reprezinta partea de finantare nerambursabila. Totodata, Primaria Capitalei a depus cereri de finantare pentru proiecte in valoare totala de 639 de milioane…