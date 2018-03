Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Blaj si cei ai sectiilor de politie rurala arondate, au desfașurat o actiune cu efective marite, pe raza de competenta, ce a avut ca scop prevenirea faptelor de natura infracționala si contraventionala. Au fost controlate 118 autovehicule, au fost aplicate amenzi de peste 12.700 de lei…

- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutierLa data de 20 martie a.c., ora 10.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au depistat un barbat, de 70 de ani, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe o strada din localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul…

- Politistii rutieri actioneaza zilnic pe drumurile publice din judet pentru a preintampina producerea de accidente de circulatie si victimizarea participantilor la traficul rutier. Pentru ca autovehiculele cu defectiuni tehnice reprezinta un pericol in trafic, politistii din Salistea de Sus au desfasurat…

- Este vorba despre Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea…

- Politistii din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au depistate 9 autovehicule cu defectiuni tehnice. Conducatorii acestora au fost sanctionati contraventional,…

- Marti, 6 martie, politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica impreuna cu politisti din Baia Sprie au desfasurat activitati la sediile unor societati comerciale pentru a verifica modul de instalare si intretinere a sistemelor de supraveghere video. In urma controlului efectuat la sediul unei…

- Polițiștii din Alba Iulia au organizat, pe raza municipiului, o actiune ce a avut ca scop cresterea gradului de siguranta publica. Au fost legitimate 80 de persoane, verificate 51 de autovehicule si 31 de societati comerciale si au fost identificate 6 persoane banuite de comiterea de infractiuni. A…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna aprilie 2018 a fost initiat…

- La data de 27 februarie a.c., polițiștii Biroului Rutier Sibiu au reținut 24 de ore un sibian in varsta de 26 de ani, cercetat penal pentru savarșirea de infracțiuni... in lanț la regimul rutier. Read More...

- Acțiune desfașurata de polițiști pentru combaterea comerțului ilegalLa data de 24 februarie a.c., ora 08.30, ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Focșani au desfașurat o acțiune in incinta Complexului Onasis…

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in Cugir. Au fost constatate 9 infracțiuni si au fost aplicate 94 de amenzi, in valoare de peste 21.000 de lei. La data de 22 februarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul de Ordine Publica, impreuna cu Politia Orasului Cugir,…

- Guvernul discuta proiectul de lege privind ordinea publica, care iși propune intarirea statutului polițiștilor, in relația cu cetațenii. Premierul Viorica Dancila a declarat, in ședința de Guvern, ca polițiștii au nevoie de o autoritate mai mare in fața celor care incalca legea, dar și de o clarificare…

- Polițiștii ploieșteni din cadrul Secției nr. 4 au organizat o acțiune in zona a doua unitați de invațamant. Astfel, au efectuat instruiri cu elevi pe tema prevenirii faptelor penale si contraventionale, a delincvenței juvenile, precum și a siguranței rutiere. De asemenea, s-au efectuat activitati…

- La data de 20 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea gradului de disciplina rutiera.Politistii rutieri au aplicat 42 de sanctiuni contraventionale in valoare de 195.85 de lei. De asemenea, au…

- Oamenii legii din cadrul Politiei Capitalei si de la Inspectoratul de Politie Arges au desfasurat, avand suport de specialitate din partea Directiei Operatiuni Speciale – din cadrul IGPR, o actiune menita sa lamureasca suspiciunile avute intr-un dosar penal – cele de evaziune fiscala si spalare de bani,…

- Ieri, 18 februarie 2018, in jurul orei 09.00, politistii rutieri din Blaj, in timp ce actionau pe strada 6 Martie, din Craciunelu de Jos, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 49 de ani, din comuna Luna, judetul Cluj. In urma testarii conducatorului aut cu aparatul etilotest,…

- In data de 15.02.2018, in jurul orei 8:30, in zona statiei de autobuz de pe Calea Motilor, situata in zona Primariei Municipiului Alba Iulia, un tanar aflat in stare de ebrietate a provocat un scandal, tulburand linistea și ordinea publica. Situatia creata a atras atenția cetatenilor din zona si a patrulei…

- Primaria Constanta a lansat in consultare publica proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finantate din bugetul municipiului. Acordarea de finantari nerambursabile pentru programe, proiecte si actiuni din domeniul…

- Potrivit informarii legate de bilantul IPJ Galati in 2017, infractionalitatea stradala a inregistrat valori negative fata de anul anterior numarul total al infractiunilor sesizate fiind mai mic cu 3%, aceasta continuand sa aiba o pondere redusa in totalul infractionalitatii sesizate. Anul 2017 este…

- Actiunile politistilor maramureseni continua. Acestia au fost prezenti si ieri, 05 februarie, atat pe drumurile publice si in trenurile de calatori, cat si in targurile organizate la nivelul judetului sau in fondul forestier. Politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare au…

- Politia Municipiului Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiu. Au fost legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule, au fost constatate 3 infractiuni flagrante si identificate 7 persoane banuite de comiterea de infracțiuni. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional.…

- Politia din Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, joi, in municipiu, fiind legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule si constatate trei infractiuni flagrante. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional, amenzile fiind in valoare totala de 20.000 de lei. Politistii au…

- La data de 31 ianuarie a.c., politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au organizat, pe raza localitatilor rurale arondate, o actiune ce a avut ca scop mentinerea climatului de siguranta publica, cresterea sigurantei rutiere si combaterea faptelor de natura infracționala sau contraventionala. Politistii…

- Rectorul Universitatii Babes-Bolyai, Ioan-Aurel Pop, sustine ca nu a intreprins, in ultimele zile, nicio acțiune oficiala menita sa implice instituția in vreo atitudine politica de sustinere a noului ministru al Educatiei, Valentin Popa. Intr-un comunicat de presa, universitatea clujeana transmite ca…

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite in municipiul Aiud si pe raza de competenta a Sectiei de Politie Rurala Aiud. Au fost constatate 7 infracțiuni si au fost aplicate 76 de amenzi, in valoare de peste 28.000 de lei. La data de 25 ianuarie 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba,…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit peste 6.000 articole textile, incalțaminte și parfumuri, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care opt cetateni romani si turci, au incercat sa le introduca ilegal in țara. In perioada 24-25.01.2018, polițiștii…

- Combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice a fost obiectivul unei actiuni organizata de politistii din judetul Alba in zona Munților Apuseni, in noaptea de vineri spre sambata. Politistii au depistat 4 persoane ce conduceau autovehicule dupa ce…

- La data de 16 ianuarie a.c, politistii din cadrul Politiei Municipiului Tulcea au organizat pe raza municipiului Tulcea o actiune pe linia prevenirii si combaterii comertului ilicit cu materiale feroase si neferoase. Astfel ca, politistii au depistat in trafic un barbat de 28 de ani, din localitatea…

- Politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Galati au depistat, la data de 14 ianuarie a.c., intr-un local de deservire publica de pe strada Siderurgistilor, o femeie de 44 ani care, in calitate de barman, oferea spre vanzare tigarete diferite marci, fara timbru de acciza. Politistii au ridicat cele 520…

- Nota de fundamentare a proiectului precizeaza ca in Legea nr. 3/2018 - Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 sunt prevazute sume cu aceasta destinatie in valoare de 344,237 milioane lei. "Din aceasta suma vor fi asigurate maximum 59.527 locuri la tratament balnear, repartizate…

- Polițiștii locali au verificat societațile comerciale care desfașoara activitați in exteriorul Pieței Aurora, pentru a vedea daca este respectata legislația referitoare la deținerea de documente necesare desfașurarii actelor de comerț. Au fost verificate un numar de 20 de societați comerciale, fiind…

- Politia Municipiului Vatra Dornei a organizat sambata o actiune pe raza de competenta pentru asigurarea unui climat de ordine publica si siguranta rutiera.In cadrul actiunii au fost verificate 21 de baruri, cluburi si sali de jocuri si au fost legitimate 39 persoane. In acest context, s-a constatat…

- Peste 1.600 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate 180 de amenzi, a caror valoare depaseste 200.000 de lei. Potrivit IGPR, in perioada 3 9 ianuarie 2018, sub coordonarea Directiei de…

- Politistii damboviteni au efectuat, vineri, patru perchezitii in Bezdead, la persoane banuite de infractiuni la regimul silvic, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. ''Politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa,…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 28 de evenimente, au aplicat 167 de amenzi si au constatat 28 de infractiuni. La data de 10 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 28 de evenimente, din care 22 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112.…

- Politistii din Blaj, impreuna cu RAR–ul, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost verificate 28 de autovehicule, la 7 dintre ele fiind constatate defectiuni tehnice. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 ianuarie, politistii…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au demarat, incepand de marți, acțiuni zilnice in colaborare cu angajatii SDM, pentru fluidizarea traficului obstrucționat de autovehiculele parcate neregulamentar. Astfel, pe langa sancționarea soferilor care nu respecta prevederile legale…

- Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea acționeaza pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. In perioada 9-14 ianuarie a.c., polițiștii vranceni vor acționa pe raza intregului județ pentru prevenirea accidentelor rutiere produse…

- In zilele de 6 si 7 ianuarie, politistii de frontiera giurgiuveni au derulat o actiune comuna cu Directia Regionala Vamala Ploiesti, avand ca scop combaterea traficului cu produse contrafacute. Potrivit unui comunicat de presa al ITPF Giurgiu, au fost selectate pentru control mai multe autocare aparținand…

- In perioada 5-7 ianuarie, polițiștii au organizat acțiuni preventive in vederea asigurarii unui climat de ordine și siguranța publica și pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Astfel, polițiștii de ordine publica au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, persoanelor care au incalcat unele…

- In dimineața zilei de sambata, 30 decembrie, polițiștii Secției Rurale Daneți au fost sesizați de o femeie din Craiova cu privire la faptul ca tatal sau, Vancea Dumitru, in varsta de 81 de ani, din comuna Dobrotești, județul Dolj, a ...

- La data de 28 decembrie, in intervalul orar 10.00 14.00, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Constanta, in cooperare cu jandarmi sipolitisti locali, au desfasurat o actiune pe linia asigurarii ordinii si sigurantei publice.Pe perioada desfasurarii actiunii au fost legitimate 38 de persoane, verificate…

- In perioada 23-26 decembrie, peste 150 de politisti din judetul Alba au actionat, zilnic, pentru mentinerea climatului de siguranta publica pe perioada Craciunului, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente negative deosebite, fapte grave, comise cu violenta si nici accidente rutiere in urma careia…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au au aplicat aproape 47 de amenzi si au constatat 23 de infractiuni. Potrivit IPJ Alba, in 27 decembrie, politistii au intervenit la 41 de evenimente, toate fiind solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost constatate 23 de infractiuni…

- Politistii de frontiera au confiscat aproximativ 2.400 articole pirotehnice, in valoare comerciala de 5.000 de lei, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca in tara fara a detine autorizatiile necesare, se arata intr-un comunicat de presa remis joi de IGPF, conform Agerpres."In…

- Politistii din Constanta au confiscat 865 de kilograme de articole pirotehnice pe care doi barbati le transportau, cu doua autoutilitare, fara a indeplini conditiile legale. Potrivit IPJ Constanta, la data de 24 decembrie a.c., in baza Planului de Actiune FOC DE ARTIFICII 2017, politistii Serviciului…

- Politistii au dat peste 10.000 de amenzi in perioada Craciunului, cateva mii fiind pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, iar aproape 1.000 de soferi au ramas fara permis, cei mai multi pentru consum de alcool si pentru viteza excesiva, scrie News.ro . Potrivit Politiei Romane, numarul accidentelor…

- Aproximativ 8.200 de politisti, 5.500 de jandarmi, 4.100 de politisti de frontiera si 5.100 de pompieri vor actiona zilnic, în perioada 23 - 26 decembrie, pentru asigurarea climatului de ordine publica în contextul minivacantei prilejuite de Sarbatorile de iarna, a declarat vineri purtatorul…