- Viata nu a fost intotdeauna roz pentru Irina Rimes (26 de ani). Desi acum este celebra si apreciata, vedeta a trecut printr-o perioada grea. Aceasta a divortat de barbatul pe care il iubea, ca urmare a infidelitatii acestuia. Timpul insa a trecut, iar artista pare ca a trecut peste aceasta cumpana.

- In repertoriul cantautorului Sergiu Țurcanu se regasesc mai multe stiluri de muzica: disco, rock and roll, pop, pop rock și jazz. Sonata pentru pian - recentul succes al interpretului i-a readus emoțiile și trairile demult "pierdute" in subconștient.

- Ideea incarcarii memoriei intr-un calculator a fost teoretizata de multi ani, insa in mare parte a ramas doar o idee SF. Acum, o companie din San Fracisco incearca sa creeze un dispozitiv de conservare a creierului uman pentru ca amintirile...

- Sam Altman, in varsta de 32 de ani, se numara printre cei 25 de oameni care s-au inscris pe o lista de așteptare a unei companii numita Nectome, care promite ca va incarca creierele clienților lor pe un server de tip cloud, in viitor, cand tehnologia va permite acest lucru, potrivit Unilad.Altman…

- Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Romania organizeaza, in parteneriat cu Universitatea Nationala de Arte „George Enescu” din Iași și Academia de Muzica, Teatru si Arte plastice din Chișinau, simpozionul de muzicologie cu tema Muzica și muzicieni in anul Centenarului Marii Uniri (1918–2018).…

- Ideea de la baza dietei CiCo (Calories In, Calories Out) este ca, daca vrem sa slabim, trebuie sa mancam mai puțin decat consumam și presupune numararea caloriilor​. Altfel spus, trebuie sa existe un echilibru intre energia ingerata și cea folosita.

- In varsta de 74 de ani și cu 60 de ani de cariera in spate, Margareta Paslaru ramane o artista activa, care se pregatește de lansarea unui nou album de autor, Providența, eveniment care va avea loc pe 29 martie, la magazinul Muzica. Dar cel mai bine vanduta artista a anilor ’60 nu este activa doar prin…

- Aproape 300 de doamne și domnișoare au participat la programul artistic cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, organizat de Primaria Cugir si de Casa de cultura din oraș. Surpriza organizatorilor pentru sarbatorite a fost interpretul de muzica populara, ardeleanul Marius Ciprian Pop. Pentru amatoarele…

- Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa de modificare a Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Potrivit Agerpres, prin aceasta modificare se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii…

- In curand numarul localitaților ce semneaza Declarații simbolice de Unire va ajunge la 100. Astazi alte trei localitați și-au exprimat dorința de Reunire. Este vorba despre satul Biesti din raionul Orhei, satul Bravicea din raionul Calarasi si satul Sarata-Galbena din raionul Hincesti.

- „Astazi e ziua ta”, „Multumesc iubita mama”, „Mama-i glas de inger sfant”, „Iubesc femeia” au fost doar cateva din melodiile care au deschis ieri dupa-amiaza spectacolul dedicat Zilei Femeii, de la Sala Ateneu. „Astazi, chiar daca ma cunoasteti ca solista de muzica populara, voi canta, in prima parte,…

- Dintre mulții meșteri, impletitori in paie pe care i-au avut satele noastre, astazi a ramas unul, cel mai bun – doamna Eugenia Moldovanu. O doamna care știe sa asculte muzica graului și respecta obiceiurile indeletnicirii din strabuni. „Dupa cum spunea bunica, paiele trebuie colectate dimineața inainte…

- Culița Sterp și Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara și de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorși de doar doua zile din Germania, unde au susținut doua concerte,…

- Vineri, 23 februarie 2018, Universitatea Nationala de Arte George Enescu din Iasi anunta Recitalul de Pian sustinut de Stanislav Jar, tanar pianist nascut in 1984 la Chisinau, care a studiat in Statele Unite de la 17 ani cu profesorul Mark Zeltser, in 2005 a absolvit Academia de Muzica, Teatru si…

- Pasionata de legume și plante aromatice, Anca-Elena Ursu, absolventa a Facultații de Agricultura de la USAMV Iași, va crea in acest an prima gradina decorativa realizata din sticle de plastic in comuna natala. Proiectul eco va avea un rol didactic, fiind dedicat in principiu copiilor din centrele de…

- Dupa “Freeze”, melodia de succes pe care Alina Eremia a avut-o alaturi de Monoir, artista colaboreaza cu Mark Stam, cantaret si compozitor de peste Prut, pentru o versiune inedita a piesei „Doar noi”.

- Artista ar fi trebuit sa faca curațenie in camere, dar cand celelalte concurente au venit sa continue munca ei, au observat ca Rona nu maturase deloc, scrie click.ro. Diana Dumitrescu a fost nemulțumita ca a trebuit sa faca ea toata munca Ronei, dar aceasta din urma se apara și spune ca nu s-a simțit…

- Scandal la Ferma vedetelor, intre Rona Hartner și ceilalți concurenți. Mai mult, actrița este deja prima vedeta propusa la duel, lucru care nu i-a picat deloc bine. Prima vedeta numita fermierul saptamanii a fost Patrizzia Paglieri, care a incercat sa duca la bun sfarșit toate sarcinile, insa la un…

- Dupa anul 2017, in care mitul a aniversat 55 de ani de la momentul expozițiunii, Phoenix se intoarce in fața publicului cu un proiect inedit: o sinteza intre ciclul Anotimpurilor prezente pe albumul „Cei ce ne-au dat nume” și Rapsodia 1, emblematica pentru George Enescu. ”Muzica lui George Enescu nu…

- O indragita cantareata de muzica populara din Gorj a murit, vineri (9 februarie). Mariana Maracine Pitigoi a pierdut lupta cu o boala nemiloasa care a rapus-o. Potrivit apropiatilor, artista s-a stins din viata pe patul de spital. Trupul neinsufletit al solistei va fi depus la capela Sisesti, sambata…

- Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder.

- Muzica a variat de la manele pana la ritmurile moderne. Cel mai activ pe ringul de dans a fost de departe Gabi Enache. Nici Cristi Tanase sau Valerica Gaman nu s-au dat la o parte de la distracție. SOCANT! Unde a ajuns sa joace Razvan Ochirosii, cel mai tanar marcator in Europa din istoria…

- Pare incredibil, dar este o poveste cat se poate de adevarata! Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder. Anthony Botta (25 de ani) a profitat…

- Nicolae Ceausescu, care a condus Romania intre 1965 si 1989, intra pe ușa Comitetului Central al PCR, actualul sediu al Ministerului de Interne, fix la ora 8 dimineața, astfel incat cei din cladire iși puteau potrivi ceasurile. Era intampinat de directorul Cabinetului, șeful Cabinetului și secretarul…

- Hotelul de Gheata de la Balea Lac va fi inaugurat anul acesta oficial sambata, 10 februarie, in prezenta ambasadorului Canadei in tara noastra, Kevin Hamilton, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "Cel mai inedit proiect turistic al Romaniei, Hotelul de Gheata de la Balea Lac,…

- Copiii claselor primare din satul Cucuruzeni, raionul Orhei, vor fi nevoiti sa-si aduca pranzul de acasa. Asta dupa ce marti cantina gimnaziului recent revonata a luat foc. Flacarile au cuprins blocul alimentar si centrala termica.

- Un concert mic, o surpriza mare pentru elevii Colegiului Național „Moise Nicoara” din municipiu, miercuri, 31 ianuarie. Pauza mare a fost „acaparata” de trupa Corso, care, la inițiativa lui Catalin Lapusca, a oferit un concert rock semi-acustic. Muzici pe trepte Pe treptele din holul principal al Colegiului…

- Ollolai, un sat din regiunea muntoasa Barbagia de pe insula Sardinia, vinde sute de case abandonate pentru doar 1 euro. Nu este prima localitate italiana care incearca acest truc in speranta de a atrace mai multi oameni. Totusi cum nimic nu este simplu, cei care cumpara o casa trebuie sa se angajeze…

- A fost zi de mare sarbatoare, joi seara, in clubul Doors, care a aniversat 12 ani de existenta cu invitati speciali, de suflet care altadata urcau pe scena de concert, dar acum au stat in public , cu muzica buna, dar si cu literatura, pentru ca Amelia Stanescu, organizatorul de evenimente de la Doors,…

- Actrița Diana Dumitrescu a fost in direct in redacția Libertatea, unde a vorbit despre cum se simte in postura de prezentatoare a Eurovision Romania 2018. Diana Dumitrescu este prezentatoarea Eurovision Romania 2018, alaturi de Cezar Ouatu . Despre aceasta postura, de prezentatoare, a vorbit Diana…

- Cum a luat nastere Jazz in the Park? A plecat de la muzica clasica, intr-un alt parc din Cluj Festivalul clujean Jazz in the Park a insemnat in 2017 peste 70.000 de participanți si 200 de muzicieni din 15 țari, care au concertat in Parcul Central, pe malul Somesului, la Opera Maghiara si la Pata Rat.…

- Neatza a poposit in casa noua, caci 2018 e an "rotund", iar baieții implinesc zece ani, la Antena 1! Nu mai e rost sa va spunem ca s-a dat startul distracției inca de cand s-a pașit in noul studio.

- Spitalul de Psihiatrie Voila din Campina, judetul Prahova, va demara din luna februarie un proiect de speical prin care pacientii vor fi tratati prin muzicoterapie in cadrul unui program dezvoltat de medicul Adrian Eugen Capsuna, doctor in psihiatrie.

- Una dintre metodele la care a recurs omul de afaceri cristian Țanțareanu pentru a fi mai potent a fost sauna cu ozon. Cristian Țanțareanu, care anul trecut s-a pus pe slabit, este un cunoscut om de afaceri de la noi, care de-a lungul anilor s-a facut remarcat și prin extravaganțele sale. Cristian Țanțareanu,…

- Ed Sheeran a anunțat ca s-a logodit cu iubita sa de lunga durata, Cherry Seaborn. Artistul britanic a scris pe contul sau de Instagram a spus ca sunt amandoi „foarte fericiți și indragostiți”, glumind ca pisicile lor sunt și ele fericite. Cei doi s-au cunoscut in timp ce erau elevi, dar au inceput o…

- Sedinta extraordinara a CGMB este programata luni, de la ora 15.00, iar pe ordinea de zi se afla 24 de puncte. Astfel, directorii companiilor municipale si presedintii Consiliilor de Adminsitratie vor da detalii despre executiile bugetare pe anul 2017, lista achizitiilor publice realizate…

- Teodor Viorel Sfetcu, barbatul cercetat ca ar fi facut facturi fictive pentru achizitii de bunuri este un cunoscut solist de muzica populara si instrumentist. Dupa ce a stat o noapte a stat in arest, fiind acuzat de evaziune fiscala, savarșita prin firma sa inființata in 2009, cantarețul a fost plasat…

- Fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu considera ca la Bucuresti trebuie instituit un minister al Reintegrarii tarii, menit sa promoveze ideea Unirii cu Republica Moldova. Un alt proiect pe care il propune ex-presedintele roman in anul Centenarului tine de anularea efectelor pactului Ribbentrop-Molotov.

- Un grup de patru persoane pleaca miercuri, 10 ianuarie, pe jos, de la Monumentul Memorandistilor din Cluj spre Bucuresti, intr-un mars de 11 zile, ca sa ajunga la protestul din 20 ianuarie privind modificarile aduse legilor justitiei.

- Muzicianul Tavi Colen, originar din Targu Jiu, n-a rezistat și și-a spus foarte clar parerea despre emisiunile transmise la TV in primele zile ale anului 2018. Muzicianul a avut o reacție categorica in aceste zile dupa ce a vazut la mai multe posturi de televiziune foarte multe show-uri…

- Detalii uluitoare ies la iveala dupa ce a fost descoperit biletul de adio lasat de Sergiu Curca, solistul de muzica populara care s-a sinucis in prima zi a a anului 2018. Tanarul de 22 ani a spus ca a decis sa-și puna capat zilelor din cuza singuratații. Familia lui Sergiu Curca a descoperit biletul…

- Cea mai importanta zi a anului s-a marcat și la Orhei, unde mii de oameni s-au adunat pentru a sarbatori Revelionul. Localnicii și vizitatorii au avut ocazia sa urmareasca cun spectacol cu legendele muzicii pop: Ace of Base, Dschinghis Khan și Arabesque.

- Elaborata in a doua parte a anului 2017, noua lege a manului, pusa in dezbatere publica, prevaze ca proiectele de manuale scolare sunt realizate de autori/coautori si se depun in forma de manuscris la...

- Doua persoane au decedat in urma accidentului de ieri seara de la intrare in satul Mitoc, raionul Orhei. Informația a fost oferita pentru UNIMEDIA de ofițerul de presa al IP Orhei. Diana Maxim.

- Risc sporit pentru cei aproape 500 de copii din clasele primare din satul Peresecina, raionul Orhei. Acoperisul scolii in care invata este grav avariat si sta sa cada peste ei. Cladirea a fost construita in 1969, iar de atunci nu a fost reparata capital niciodata. In primavara acestui an, intr-o clasa…

