Iepurasul vitezoman Isi cumpara ursul masina noua si pleaca sa se plimbe prin padure. La un moment dat se intalneste cu iepurasul. Iepurasul: – Ce faci ursule? … asta-i masina ta? Ursul: – Da bah … hai sa te fac o tura! Se urca iepurasul in masina si pleaca cu ursul prin padure. Se plmba eicat se plimba si ajung la o prapastie … Ursul: – Iepurasule pui pariu cu mine ca la 200km/h eu pun frana la un centimetru de prapastie? Iepurasul: – Hai bre ursule! … ia sa te vad! Baga ursul 100 …. baga 200 …la un metru de prapastie se uita la iepuras si-l intreaba: – Iepurasule te-ai pisat pe tine? Iepurasul: daaaaaa … Pune ursul… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

