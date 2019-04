Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Mariu Budai, a anuntat ca au fost trimise acasa 35.000 de decizii de recalculare pentru pensionarii care au lucrat in grupa I si grupa a II-a de munca si nu li s-a calculat stadiul suplimentar in momentul iesirii la pensie. Dintre acestea, in luna aprilie vor intra…

- Vești bune! In scurt timp se apropie sarbatorile de Paște, iar mii de romani vor avea parte de acest beneficiu din partea primariilor. Mii de romani vor primi tichete de masa speciale pentru sarbatorile de Paște.Valoarea acestui ajutor financiar de la stat, dar și criteriile de acordare se…

- Horoscop. BERBEC - Amintește-ți cine ești cu adevarat. Aprinde-ți pasiunile și urmeaza-ți dorințele. Este luna renașterii tale.Horoscop. TAUR - Asculta-ți trupul. Eșți o luptatoare. Nu te lasa distrasa de cei din jur și concentreaza-te pe pasiunile tale.

- Indemnizatie crestere copil 2019. Modificarile vizeaza indemnizațiile in cazul concediilor solicitate la mai puțin de un an de la momentul in care anteriorul concediu de crește a copilului s-a terminat. Astfel, parinții care in acest caz luau o indemnizație mai mica,vor beneficia de o marire a sumei…

- HOROSCOP 11 - 16 martie. Camelia Patrașcanu: Zodia cu reușita financiara. Saptamana cu vești bune/ Camelia Patrașcanu a dezvaluit previziunile saptamanii pentru fiecare zodie, la Antena 3.

- HOROSCOP. Daca o anumita zodie si partenerul ei sunt discreti cu privire la relatia lor, aceasta are sansa sa aiba un viitor excelent. Daca nu iși fac publice problemele, nimeni nu ii poate influenta in vreun fel. HOROSCOP.

- HOROSCOP Urania pentru perioada 9 - 15 februarie. HOROSCOP BERBEC. Intre 9 și 11 februarie, in zorii zilei, perioada plina de energie, dar și de provocari. Nativii vor avea destule motive sa se agite și, eventual, sa se enerveze sau sa oboseasca alergand de colo-colo, trudind la locul de munca sau…

- HOROSCOP BERBEC Intre 2 și 3 februarie dupa-amiaza, perioada de asumare a unor responsabilitați profesionale, efort de a-și menține autoritatea și de a conduce prudent o activitate publica. Intre 3 februarie, dupa ora 15:03, și zorii zilei de 6 februarie, intalniri intr-un context neobișnuit cu niște…