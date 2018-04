Stiri pe aceeasi tema

- Carnea de miel s-ar putea scumpi, brusc, cu 20 la suta! Gerul de saptamana trecuta a fost un real pericol pentru animale, iar ciobanii spun ca au investit mai mulți bani hrana, ca mieii sa supravietuiasca si ca noi sa avem ce cumpara de Paste. In ianuarie, ciobanii spuneau ca vor vinde mielul…

- Ministrul Afacerilor Interne afirma ca pensionarii de la Interne isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste. „Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi…

- Peste opt mii de credinciosi au participat, la Miercurea Ciuc, la sfintirea bucatelor - un obicei cu radacini in epoca medievala. Preotii au binecuvantat cosurile cu bunatatile pentru masa de Paste.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca pensionarii din cadrul ministerului vor primi pensiile inainte de Paste, potrivit unei informari pe care a primit-o de la Casa Nationala de Pensii, informeaza...

- Prin centrul Timișoarei s-a pornit un alai format din copii costumați in iepurași pe role și pe biciclete, majorete și sportivi. Toți au pornit prin centrul Timișoarei, cu muzica și voie buna. Urechile de iepurași care erau purtate de participanții la parada au fost elementul comun. Unii…

- CSU Danubius Galati revine in fata propriilor spectatori cu o partida foarte dificila in Liga Florilor la handbal feminin. Fetele antrenate de Vali Costea intalnesc echipa de pe locul 2, SCM Craiova, singura echipa care a reusit in acest sezon sa invinga campioana CSM Bucuresti. In plus oltencele sunt…

- A devenit o traditie pentru membrii clubului offroad GTC Motorsport sa organizeze caravane umanitare spre satele izolate din judetul Buzau, in preajma marilor sarbatori crestine. Anul acesta, Umanitara de Paste a ajuns in Nehoiu, Gura Teghii si Braesti, unde cei peste 90 de participanti au impartit…

- Hotelierii si proprietarii de vile si pensiuni din statiunile de pe Valea Prahovei au pachete turistice pentru sarbatorile de Pasti la preturi care pornesc de la 350 de lei de persoana pentru trei nopti de cazare cu demipensiune si masa festiva. Unele oferte inclus reduceri la centre SPA sau de divertisment…

- Persoanele din Petrila care se confrunta cu dificultați de ordin financiar primesc un ajutor din partea autoritaților locale. Vor fi acordate tichete cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Beneficiarii vor primi tichete in valoare de 50 de lei. “Ținand cont de faptul ca situația sociala a populației…

- Sarbatorile vor fi mai frumoase pentru o familie cu șase copii din satul Ciorești, raionul Nisporeni. Echipa Fundației lui Vlad Plahotniuс "Edelweiss" a dat start Campaniei de Paște și a mers la ei cu mai multe daruri: o mașina de spalat, o bicicleta, haine și produse

- Mai sunt cateva zile pana la Paste, dar Iepurasul a venit deja in judetul Maramures! Iar cadoul este pe cat de inedit, pe atat de necesar. O gradinita de cateva sute de metri patrati a fost adusa tocmai din Olanda pentru copiii din satul Coltau. Pretul a fost simbolic.

- Dilema dintre Paste sau Pasti revine in actualitate. Cei care doresc sa adreseze urari corecte celor dragi trebuie sa stie ca ambele forme sunt corecte, doar ca se folosesc in contexte diferite, scrie ziarulactualitatea.ro.

- Orice gospodina adevarata știe ca rețetele reușite se datoreaza intr-o mare masura și vaselor de gatit folosite. Care sunt motivele pentru care vasele termorezistente sunt cele mai...

- Pentru al zecelea an consecutiv, in seara Invierii, la Suceava va fi adusa Lumina Sfinta de la Ierusalim. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur. El a spus ca au inceput pregatirile impreuna cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților pentru ca focul haric sa ajunga in…

- ”Parlamentul European este alaturi de Cristian Preda: un coleg foarte respectat, un european dedicat si un roman patriot. Statul de drept trebuie mentinut in Romania: incercarile de a-l intimida si/sau de a-i compromite reputatia sunt inacceptabile”, este mesajul transmis de catre presedintele PE…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Pasti, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, ministrul Finanțelor a…

- A fost forforta mare din nou miercuri dimineața in parculețul central din Gherla, la o noua ediție a Targului de Paști. Copiii au confecționat produse diverse cu specific pascal, care au fost expuse spre vanzare trecatorilor. Cei mici au fost insoțiți de cadrele didactice – Berindean Daciana, Bereski…

- Municipiul Campia Turzii detine si in acest an un punct autorizat pentru comercializarea si sacrificarea mieilor de Paste, situat in Targul de animale vii, str. George Cosbuc, nr.26. Read More...

- In Saptamana „Școala Altfel”, doua clase de elevi de la Școala generala nr. 14 din Brașov au aflat ieri, alaturi de invațatori și parinți, Povestea iepurașului de Paști, la Jucarioteca Bibliotecii Judetene „George Baritiu”, de pe str. Iuliu Maniul nr.6, care a fost gazda perfecta pentru acest eveniment.…

- Vineri la ora 2:00 pm are loc deschiderea oficiala a Targului de Pasti organizat, in parteneriat, de Primarie si Consiliul Judetean. Momentul inaugural va fi marcat de jurizarea concursului de oua gigant decorate, la care au fost invitate sa participe scolile si gradinitele din Oradea.…

- In satul Lemesany din Slovacia a fost montat cel mai mare ou de Paște din lume. Acesta are peste 5 metri inalțime și cantarește aproape 800 de kilograme. Oul uriaș, care a fost montat sambata, pentru a figata in Duminica Floriilor catolice, a fost creat de un arhitect local, Jozef Kuruc. Acesta spune…

- Are 38 de ani. Locuieste intr-un soi de vizuina infioratoare. Iar fumul negru ce a cotropit peretii si tot ce se afla intre ei, i-a colorat bietului Iulian Neculai Zugravu, pana si pielea. Desi are nume, acesta nu figureaza intr-un buletin sau certificat de nastere. Desi locuieste acolo de…

- Aproximativ 4 mii de nevoiași vor primi ajutoare financiare din partea primariei cu ocazia sarbatorilor de Paști. Decizia a fost luata în cadrul ședinței comisiei de stabilire și acordare a ajutorului material. Astfel, dupa cum anunța Primaria, 900 de persoane cu deficiențe…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la Bruxelles, ca va spune public ce decizie a luat in cazul cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi abia dupa Paste. „Cu certitudine la momentul potrivit voi lua o decizie. Acum pot sa spun ca decizia nu va fi luata inainte de sarbatori, ci mai degraba…

- Rac Indiferent de locul in care te va prinde Paștele, asigura-te ca ramai deschisa la orice propunere romantica. Marea dragoste va veni ca o binecuvantare de Paște și din acest motiv trebuie sa fii atenta la orice semn. Fie ca este vorba despre acel prieten cu care nu te-ai fi vazut impreuna…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Eugen Tomac, a anuntat, joi, ca formatiunea politica va incepe dupa sarbatori campania de strangere a un milion de semnaturi pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Vom incepe dupa Pasti…

- Drob de miel: un drob cremos, aromat, nu este inecacios, ci suculent si aromat, are o dulceata aparte. Am cateva trucuri pe care vi le spun cu mare drag. Orice roman care se respecta are pe masa de Craciun sau Pasti, pe langa multe alte bunatati traditionale, si un drob. Se poate face din organe de…

- Ediția a unsprezecea a Targului de Paști timișorean iși uimește vizitatorii cu o oferta speciala: omatul domnește in centrul orașului... The post Iepurașul a imprumutat hainele lui Moș Craciun appeared first on Renasterea banateana .

- Paste sau Pasti? Cum e corect? Lingvistii si dictionarele explicative spun ca ambele forme sunt acceptate ca fiind corecte. Teologii ortodocsi, în schimb, arata ca doar varianta la plural respecta traditia religioasa autentica.

- Biblioteca Liviu Rebreanu din Municipiul Aiud gazduiește in preajma sarbatorilor de Paști un concurs de incondeiat oua, la care vor participa elevi de pe raza orașului. Marți, a fost randul elevilor clasei a II-a de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” insoțiți de doamna profesor Margareta Pașca,…

- Biblioteca Liviu Rebreanu din Municipiul Aiud gazduiește in preajma sarbatorilor de Paști un concurs de incondeiat oua, la care vor participa elevi din oraș. Marți, a fost randul elevilor clasei a II-a de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” insoțiți de doamna profesor Margareta Pașca, sa iși arate…

- Anul acesta, Iepurașul va ajunge și la copiii la care vine... mai greu. Cu ajutorul unor oameni din Dumbravița, care organizeaza un targ caritabil, „urecheatul” va veni și la copiii din familiile nevoiașe

- Chiar daca afara vremea amintește mai mult de Craciun, in Piața Victoriei și Piața Libertații din Timișoara s-a deschis Targul de Paști. Puținii timișoreni care au infruntat ploaia și frigul și au ieșit la plimbare prin centrul orașului au putut gasi la cele cateva zeci de casuțe amplasate…

- Primaria Timisoara organizeaza cea de-a XI-a editie a Targului de Pasti, in perioada 17 martie – 10 aprilie 2018. In Piata Victoriei vor fi amplasate traditionalele casute, unde se vor comercializa oua incondeiate, dulciuri, cozonaci, pasca, flori, icoane, produse handmade si decoratiuni specifice sarbatorilor…

- Targul cartabil de Paști va avea loc in 24 și 25 martie, intre orele 10-19, la Centrul de zi pentru copii din Dumbravița, pe strada Kos Karoly nr. 28. Toți participanții la targ pot face donații, fie ei expozanți sau cumparatori. La final, din donații se vor cumpara alimente și dulciuri…

- [ads] Cele trei familii din Gorj care in urma cu cateva saptamani au primit donații din partea cititoriilor Gorj Domino au mai avut inca un moment de bucurie. Familiile din Turcinești, Iezureni și Slivilești au primit alimente și rechizite școlare. Donațiile au fost facute de catre Shopping…

- Trimiterea unui mesaj la un numar greșit poate fi un dezastru, dar ceva uimitor s-a intamplat atunci cand o femeie a trimis o imagine destinata iubitului ei unui barbat necunoscut. O femeie a facut o fotografie in timp ce se afla in cabina de proba a unui magazin, incercand sa-și aleaga o rochie de…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care bugetarii vor avea parte de o minivacanta de Paste. Mai exact acestia vor beneficia de zi libera si in Vinerea Mare. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 12 martie a.c., urmatoarele decrete:…

- Luna februarie s-a incheiat cu ninsori abundente, cand romanii se asteptau mai putin, se pare si in lunile urmatoare vremea ar putea schimbatoare. Meteorologii au anuntat ca este posibil ca anul acesta vremea de Pasti sa nu fie foarte frumoasa, avand in vedere ca va fi la inceputul lunii aprilie.

- Intre 1 si 9 martie, romanii isi aleg cate o zi si spun ca “aceasta e Baba mea”. Cum va fi acea zi, asa va fi si norocul in an. Aceasta traditie foarte veche, raspandita in tot arealul balcanic – unde au trait candva tracii – este legata de niste pietre. In Muntii Bucegi si in Ceahlau exista cate un…

- Nutritionistii sfatuiesc credinciosii cum sa aleaga cele mai bune produse de post si cum sa le combine ca sa nu devina anemici pana la Paste. In categoria produselor nocive intra pateurile vegetale si „mezelurile", din cauza continutului mare de „E-uri" sau alte sintetice menite sa faca produsul sa…

- Centrul Timișoarei se va umple din nou de casuțe, comercianții urmand sa vanda ornamente dedicate sarbatorilor pascale. Cei interesați pot depune incepand din 14 februarie dosare la Casa de cultura a orașului. „Casuțele vor fi amplasate in Piața Victoriei, cam dupa aceleași reguli…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…

- Majorarea ratei dobanzii de politica monetara a fost decisa, azi de BNR, la nivelul de 2,25% pe an de la 2% pe incepand cu 8 februarie 2018 si a decis si majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% de la 1% pe an. Totodata rata dobanzii aferente facilitatii de creditare a fost majorata…

- BNR anunta un nou val de scumpiri pâna la Paste. Guvernatorul Bancii Nationale spune ca inflația va continua sa urce în urmatoarele luni. Nu este singura veste proasta. Se scumpesc și creditele în lei.

- Loteria Romana a pus in joc pentru "Loteria Sarbatorilor de Paste" 210 premii in valoare totala de 300.000 de lei, extragerile pentru desemnarea castigatorilor urmand sa aiba loc pe 8 aprilie, potrivit unui comunicat al Loteriei, remis marti, AGERPRES. Conform sursei citate, pentru ''Loteria…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Ministerul Educatiei Nationale a organizat in perioada 18 24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului scolar 2018 2019, in cadrul careia toti cei interesati au avut ocazia sa si exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Potrivit MEN, cele 5 intrebari incluse…

- Intr o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Negru, realizatorul de emisiuni de la Antena 1 ii reproseaza, lui Radu Mazare ca, in timp ce romanii aduc bani din strainatate, in Romania, el duce banii in Madagascar.Textul este insotit de o imagine dintr un aeroport unde cel mai des se aude expresia de…

- SIMONA HALEP - IRINA BEGU LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT, LIVE STREAMING SHENZHEN. Romania va avea o reprezentanta in finala turneului din China, dupa ce Simona Halep și Irina Begu au avut un parcurs excelent la Shenzen. Pana acum, Simona a trecut de Gibbs, Duan și Sabalenka, iar Irina le-a invins…