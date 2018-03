Stiri pe aceeasi tema

- Riscul mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanse este la altitudinea de peste 1.800 de metri, in masivele Bucegi si Fagaras. La altitudine mai mica de 1.800 de metri in muntii Bucegi si Fagaras, riscul de avalansa este de gradul trei. In urmatoarele 24 ore, vremea va…

- Cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu, de aproape 2,7 metri, se inregistreaza la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, la Balea Lac, unde este risc mare de avalansa, potrivit unei informari a Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud. Riscul mare, de gradul patru din cinci,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, azi, informarea meteorologica care era în vigoare de joi seara și anunța cod portocaliu de viscol, ninsori abundente și vizibilitate scazuta în București și zece județe. Alte 17 județe sunt sub cod galben. Potrivit ANM, joi între…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara avertizeaza asupra pericolului iminent de avalansa care exista in masivele Retezat si Parang, de la altitudini mai mari de 1.500 de metri, in conditiile in care la munte a nins abundent, iar prognoza meteo arata ca ninsorile vor continua si in urmatoarele zile.…

- O banala harjoneala in zapada intre doi copii in varsta de 9 ani, elevi in calasa a III-a la o scoala generala din judetul Prahova, s-a transformat intr-un scandal de proportii intre parinti si profesori care acum au ajuns sa fie anchetati de Politie.

- Mai sunt doar cateva zile pana intram in a doua luna de primavara, iar ninsorile nu par sa se mai opreasca. Pentru zilele de joi și vineri se anunța noi ninsori abundente in mare parte din țara.

- Se circula in condiții de iarna, marți dimineața, pe mai toate tronsoanele de drumuri naționale din județul Prahova, dar și pe multe drumuri județene, potrivit bilanțului prezentat de autoritați.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata dupa-amiaza atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Prahova, Arges, Dambovita, Brasov, Sibiu, Valcea si Gorj, valabile pana la ora 23:30. Potrivit meteorologilor, in judetele Prahova, Arges si Dambovita,…

- O alunecare de teren care s-a produs in comuna Drajna afecteaza un drum comunal, accesul la 24 de gospodarii din zona facandu-se in prezent doar pietonal, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Citeste si: ALERTA - Premierul CONVOACA ministrii, dupa protestele…

- Turiști rataciți pe un traseu interzis, salvati de jandarmii montani Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Doi turisti care s-au ratacit pe un traseu interzis de pe Valea Pelesului au fost salvati de jandarmii montani din Sinaia. Unul dintre turisti nu a mai gasit drumul dupa ce a coborât…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au totalizat 55,98 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 626,66 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) și preluate de Agerpres. In ianuarie erau inregistrati…

- Riscul de producere a unor avalanse este insemnat in Masivul Fagaras, stratul de zapada avand, miercuri, peste doi metri grosime in zona Cota 2.000 - Transfagarasan, potrivit datelor comunicate de Serviciului Public Judetean Salvamont Arges. Directorul Salvamont Arges, Ion Sanduloiu, a anuntat ca stratul…

- Puse fata in fata cu avertizarile meteo si cu furia naturii, autoritatile au luat masuri. Marți noapte, 26 de drumuri nationale au fost inchise, iar pe alte cinci circulatia a fost restrictionata. In plus, pe zeci de drumuri judetene din Calarasi, Teleorman, Dolj, Giurgiu, Olt si Tulcea nu se circula.

- Un microbuz in care se aflau sase persoane, dar si alte patru autoturisme au ramas blocate in zapada pe drumul judetean care leaga Floresti de Nedelea. In ajutorul lor au intervenit echipele de la ISU Prahova, dar si de la primaria Floresti.

- Ninsorile au revenit in forta in judetul Gorj. A nins sambata si duminica, iar pe drumurile nationale si judetene au actionat zeci de utilaje. Drumarii au folosit sute de tone de material antiderapant. In anumite zone din partea de nord ...

- Pe scurt, FC Petrolul a trebuit, in mod obiectiv, sa renunțe la deplasarea de la Aninoasa, pentru un ultim amical de dinaintea startului sezonului, iar asta din cauza ofertei neconvenabile de terenuri a gazdelor de la FC, iar CS Blejoi, la rugamintea gazarilor, a… anulat testul cu AS Strejnic, din Superliga…

- O femeie de 40 de ani, din Focsani, care la finele lunii trecute a talharit o femeie, ce se afla intr-o statie de autobuz din centrul municipiului, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie…

- A nins abundent mai bine de doua zile in zona montana a judetului Gorj. Drumarii au intervenit la foc continuu. Sase utilaje pentru deszapezire si o autofreza au actionat pe Drumul National 67 C care face legatura intre Novaci si Ra...

- Compania Sumitomo Forestry a precizat ca, totusi, in cladirea de 70 de etaje va intra si 10- otel, combinat cu 180.000 de metri cubi de lemn provenit din Japonia. Aproximativ 8.000 de locuinte vor fi in cladirea din lemn, care va mai avea copaci si verdeata pe balcoane la fiecare nivel. Constructia…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata o atentionare nowcasting Cod galben de ceata si polei, valabila in trei judete din zona Munteniei, in urmatoarele trei ore. Potrivit meteorologilor, intre orele 7:00 si 10:00, in mai multe localitati din judetele Arges, Prahova…

- Cu siguranța, va amintiți din carțile de Grografia Romaniei ca Varful Moldoveanu e cel mai inalt din țara și ca are 2544 de metri? In La Rinconada, o localitate din Peru, e ca și cum ai trai pe un munte de doua ori mai inalt, la o altitudine de 5100 de metri.

- Zece judete se afla, marti dimineata, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste si: Politia a facut PRAPAD in trafic: Amenzi de aproape 3 MILIOANE de lei si 600 de soferi, fara permis Atentionarea de ceata este in vigoate pana la ora…

- Ieri a fost cod portocaliu de viscol și cod roșu de avalanșa, la peste 1.800 de metri pe Transfagarașan. Vantul a avut intensificari care au atins și 140 km/h. Zapada este umeda și poate pleca oricand, mai ales pe fețe inierbate. Riscul de avalanșa a fost așadar de 4 la peste 1.800 de metri și 3 sub…

- Meteorologii avertizeaza ca exista un risc de avalanșa ridicat in Munții Fagaraș, dupa ce vineri, in Munții Bucegi, s-a produs o avalașa. O avalansa mare s-a produs vineri, in Muntii Busteni, din cauza topirii zapezii, aceasta declansandu-se la o altitudine de 1.750-2.000 metri, de pe un versant cu…

- Un electrician din județul Prahova a scapat ca prin minune doar cu cateva zgarieturi in urma unui accident de munca ce ar fi putut avea consecințe dramatice. Muncitorul a cazut de la cațiva metri inalțime cu tot cu stalpul pe care se urcase. Culmea norocului este ca omul a scapat cat se poate de ieftin…

- Primaria Bistrita a inchis, luni, partia de schi in care a investit 25 de milioane de lei, dupa ce zapada s-a topit din cauza temperaturilor ridicate, punand in pericol siguranta schiorilor. Partia a fost inaugurata in urma cu 3 zile, transmite corespondentul MEDIAFAX. Vremea calda din…

- Drapelul Romaniei a fost arborat, marti, pe Varful Omu, in Muntii Bucegi, de cei 10 jandarmi care au plecat de dimineata in ascensiune. Dupa un traseul greu, prin zapada care masura mai mult de 1,5 metri, jandarmii au ajuns in varf si au strigat „Traiasca Romania”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Parisul este oficial sub Cod Portocaliu de inundatii. Din cauza ploilor torentiale din ultimele saptamani, nivelului apei din raul Sena a crescut cu 3 metri. Autoritatile din capitala Frantei au inchis promenada si drumurile situate de-a lungul fluviului.

- Stratul de zapada la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este aproape de doi metri, iar riscul de producere a avalanselor este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci. Acelasi risc a fost anuntat, luni, de meteorologi, si pentru Muntii Bucegi.

- Zapada i-a surprins peste noapte pe moldoveni, iar activitațile in aer liber aduc multa placere și bucurie. La Tohatin, cițiva locuitori plini de energie le-au facut copiilor ziua mai frumoasa. Acolo a fost inalțat un om de zapada de trei metri, dat fiind faptul ca iarna a adus omat din plin.

- Jandrameria Dambovița a transmis o avertizare cu privire la situația din zona montana unde ninge și viscolește puternic. Vatul in Post-ul BUCEGI: Zapada are doi metri in zonele viscolite și vantul sufla cu 100km/ora (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca, in jurul orei 22,00, pe drumurile nationale DN1 si DN1A din zona montana a judetului Prahova ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 centimetri, circulandu-se in conditii de iarna, conform Agerpres.De asemenea, in judetul Gorj,…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, pe Centura de Vest, in sensul giratoriu din zona Strejnic. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, trei persoane aflate in masini fiind asistate medical la fata locului. Din pricina coliziunii,…

- O noua misiune de cautare a lui Liviu Sorin Pandelea a avut loc ieri, in masivul Calimani, acolo unde barbatul si-a pierdut viata in ziua de 1 decembrie 2017, dupa ce a fost prins de o avalansa alaturi de prietena sa si de un coleg voluntar la Salvamont Vatra Dornei.A fost o actiune extrem de ...

- Purtand palarii si esarfe, 2.018 oameni de zapada au putut fi admirati luni un parc tematic din Harbin, capitala provinciei Heilongjiang, din nord-estul Chinei, informeaza marti Xinhua. Circa 200 de sculptori au lucrat la realizarea oamenilor de zapada, dintre care cel mai impresionant…

- Turistul surprins de o avalansa produsa sambata dupa-amiaza in Masivul Bucegi facea parte dintr-un grup de cinci persoane si se afla intr-o zona foarte dificila. Salvatorii montani au dubii ca ar mai fi in viata, in conditiile in care valul de zapada care a venit peste el l-a dus intr-o vale adanca…

- Imagini spectaculoase au fost surprinse in Alpii francezi. A nins atit de mult incit stratul de zapada format depaseste in inaltime plugurile. Potrivit presei, intr-un parc national, stratul de zapada se apropie pe alocuri de sapte metri. Alpii francezi au avut parte de cele mai abundente ninsori din…

- Mii de candidați, din toata țara, intra vineri in examen și incearca sa obțina unul dintre cele aproape 1.700 de locuri scoase la concurs, in sesiunea ianuarie 2018, la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina și Școala de Pompieri "Pavel Zaganescu" de la Boldești.

- Trenurile au inceput sa circule in stațiunea elvețiana Zermatt, unde peste 13.000 de turiști au fost blocați doua zile din cauza cantitații uriașe de zapada cazuta in zona, scrie BBC News. Compania locala de cale ferata elvețiana a declarat ca serviciile au fost reluate miercuri seara dupa ce șinele…

- Drumuri inchise si o avalansa care si-a terminat cursa intr-o cladire din statiunea de schi Sestrieres (Italia): ninsorile exceptionale inregistrate pe pantele italiene si franceze ale Alpilor au provocat perturbari ale traficului si evacuari, informeaza marti AFP.

- Mai multi ploiesteni de pe str. Izvoare au sesizat Gazeta de Prahova ca operatorii de salubritate ai Rosal nu au mai trecut sa ridice gunoiul menajer de anul trecut. Mai ales ca a fost perioada Sarbatorilor, inclusiv Revelionul, oamenii au pubelele… full si au stat cu ochii toata saptamana dupa masina…

- Risc de avalansa in Muntii Fagaras, pe 29 decembrie 2017. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional…

- Sase din cele opt partii de la Sureanu, domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, respectiv 2.000 de metri, sunt practicabile, chiar daca nu a mai nins abundent in ultima perioada, iar instalatiile functioneaza normal. Potrivit monitorului de schi Rares Tileaga, "se…

- Un incendiu banal s a dovedit a fi mult mai greu de stins decat in mod normal pentru pompierii de la ISU Prahova.Potrivit purtatorului de cuvant a instututiei, aseara, a fost anuntat la telefonul de urgenta 112 ca a izbucnit un incendiu la o casa particulara in comuna Puchenii Mari.Imobilul ardea violent…