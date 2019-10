IEA susţine că energia eoliană offshore are un potenţial nelimitat In prezent, energia electrica generata de turbinele eoliene instalate in largul marii este responsabila pentru 0,3% din productia globala de electricitate, informeaza IEA in ceea ce sustine ca este cel mai amplu studiu cu privire la energia eoliana offshore realizat pana acum. Cu toate acestea, pe baza politicilor actuale si a celor propuse, capacitatile ar putea sa se majoreze de 15 ori in urmatoarele doua decenii, ceea ce ar face din energia eoliana offshore o afacere de 1.000 de miliarde dolari. 'De ce sa consacram atatea eforturi pentru o tehnologie care astazi furnizeaza doar 0,3%… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Energia eoliana offshore ar putea deveni cea mai importanta sursa de electricitate a Europei iar la nivel mondial capacitatile de productie ar putea sa se majoreze de 15 ori pana in 2040, gratie reducerilor de cost si progreselor tehnologice, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei, informeaza…

- Cel care este favorit sa preia funcția de ministru al Sanatații in Guvernul lui Ludovic Orban este Conf. Dr. Victor S. Costache, un medic roman care a facut cariera in spitalele din strainatate. Acest demers poate fi un semnal clar din partea PNL atat pentru Diaspora romaneasca, cat și pentru mediul…

- Valoarea brandului României a scazut cu 3% în 2019, la 216 miliarde dolari, reiese dintr-un studiu realizat de Brand Finance. Pe de alta parte, forța brandului s-a îmbunatațit de la 59, la 62,7 puncte din 100, rezultând într-un avans al ratingului de la A la A+. În…

- Controale la frontiera Suediei cu Danemarca, dupa o serie de explozii si incidente armate Danemarca a anuntat joi ca va introduce temporar controale la frontiera cu Suedia in scopul combaterii infractionalitatii transfrontaliere, dupa o serie de explozii si incidente armate imputate gruparilor criminale…

- Cu cât momentele aderarii României la UE (2007), NATO (2004) sau cel al prabușirii comunismului (1989) sunt mai îndepartate în timp, cu atât perspectivele asupra lor devin mai neclare. Memoria umana nu este obiectiva. Tentația idealizarii trecutului este fireasca.…

- Cele mai mari investiții facute vreodata in gaze naturale lichefiate. China va deveni cel mai mare importator mondial, in cinci ani Investitii record in valoare de 50 de miliarde dolari au facut din 2019 un an de referinta pentru gazele naturale lichefiate, a declarat joi directorul Agentiei Internationale…

- China a pierdut din cauza pestei porcine africane o treime din efectivele de porci, astfel încât autoritațile ar putea apela la rezerva de stat pentru a echilibra cea mai mare piața a carnii de porc din întreaga lume, relateaza CNN, preluat de Mediafax.China deține jumatate din…

- Așa cum a anunțat din luna ianuarie, incepand cu a doua jumatate a anului, compania aeriana Wizz Air, aloca a treia aeronava bazei de la aeroportul Timișoara și va deschide 4 destinații noi, cu zbor direct din Timișoara: Billund (Danemarca), Doncaster/Sheffield (Marea Britanie), Nuremberg și Baden Baden…