Stiri pe aceeasi tema

- Cu ce și-a tratat Alina Pușcaș durerile in gat. Aflata in Transilvania, in cautare de fete frumoase și harnice și de localnici cu tot felul de talente, pentru show-ul “Ie, Romanie”, vedeta a inceput sa dea primele semne de raceala. Cu o seara in urma i-a fost frig, iar a doua zi, la micul dejun, au…

- Aflata in Transilvania, in cautare de fete frumoase și harnice și de localnici cu tot felul de talente, pentru show-ul “Ie, Romanie”, Alina Pușcaș a inceput sa dea primele semne de raceala.

- Alina Pușcaș și Cornel Pasat ii dau o mana de ajutor lui Mircea Radu sa gaseasca fetele cele mai frumoase și localnicii cei mai talentați din Transilvania, vineri, 16 martie, de la ora 20.00, la “Ie, Romanie”.

- Hidrologii au emis, marti, o avertizare Cod galben de inundatii si posibile depasiri ale Cotelor de atentie, valabila pana miercuri seara in 12 bazine hidrografice din Oltenia, Muntenia, Transilvania si Moldova.

- Președintele Tineretului Național Liberal, deputatul PNL Mara Mareș, a declarat joi, la Brașov, ca Partidul Național Liberal se delimiteaza fața de demersurile PSD -ALDE fata de modificarile legilor justitiei. „Primavara a inceput bine pentru Partidul Național Liberal. La inceputul acestei saptamani,…

- Durerea de cap este una dintre cele mai frecvente probleme de sanatate pe care medicii și alți profesioniști din domeniul sanatații le trateaza in intreaga lume. Deși mulți oameni descriu toate durerile de cap moderate pana la severe ca fiind “migrene”, exista criterii specifice folosite pentru identificarea…

- Colecția lunii martie: Elena și Anastase Simu In acest an Muzeul Colecțiilor de Arta implinește patruzeci de ani de la inaugurarea sa ca secție a Muzeului Național de Arta al Romaniei. Cu aceasta ocazie, Muzeul Colecțiilor de Arta propune publicului intalniri lunare cu specialiștii sai, cu scopul de…

- Primavara incepe cu Radio Targu Mureș, radioul al carui prim semnal a fost trimis in eter la 2 martie 1958. De 60 de ani ne facem auziți in Transilvania, de tot atația ani suntem impreuna și avem un cuvant de spus, pentru ca Radio Tg Mureș este un radio de cuvant. An de an am […] Articolul Radio Targu…

- Sonia (interpretata de Michaela Prosan) și Silvia (Alina Pușcaș) trec prin clipe grele, dupa ce mama lor ajunge de urgența la spital. In cel de-al șaptelea episod al serialului “Fructul oprit”, care poate fi urmarit in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, Roxana Baicu Popovici (Carmen Tanase)…

- “Ie, Romanie” incepe de Marțișor, la Antena 1. Emisiunea prezentata de Mircea Radu se va difuza in fiecare zi de joi și vineri, de la ora 21.15. Insa, pana atunci, oamenii lucreaza cu drag și spor și descopera locuri noi, de-o frumusețe și incarcatura deosebite.

- Bucovina, Transilvania și Oltenia au raspuns deja prezent mesajului de solidaritate, unitate și reprezentativitate lansat in spatiul public de initiatoarea proiectului, Cristina Chiriac. Totodata, delegatia AFAM – Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova in frunte cu presedintele acesteia,…

- Joi, 1 martie, de la ora 21.15, și vineri, 2 martie, de la aceeași ora, telespectatorii Antenei 1 se vor intalni prezentatorul show-ului, in cea mai așteptata aventura rurala, al carei scop este acela de a gasi cele mai frumoase și harnice fete de la sat, dar și talentele autentice din noua regiuni…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti.…

- Casa de Cultura din Odobești organizeaza vineri, 23 februarie, de la ora 11, in cadrul manifestarilor dedicate Centenarului Unirii de la 1918, evenimentul „Episcopii Unirii”. Pentru prima data, slujitorii Bisericii Ortodoxe și ai Bisericii Greco-Catolice din Transilvania vor fi omagiați impreuna, trecand…

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci în toata țara și va deveni în general închisa. În aceasta noapte, cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații slabe în vestul, centrul și în nordul țarii, precum și în zonele de deal și de munte din rest. Acestea…

- Robert Ficheux, omul caruia Romania ii datoreaza granitele de azi. Cine crede ca Marea Unire s-a datorat numai Adunarii Romanesti de la Alba-Iulia din decembrie 1918 si intelectualitatii greco-catolice, are o viziune patriotic-idilica asupra istoriei. Marile puteri victorioase, hotarasera, destul de…

- Reactia directoarei scolii in care a invatat Anna Andronache. Anna Andronache, eleva din Targoviște, județul Dambovița, care și-a criticat profesorii pe Facebook, a anunțat ca pleaca din Romania pentru ca se muta impreuna cu parinții ei intr-o alta țara. Acum, directoarea Școlii nr. 5 Coresi din Targoviște,…

- Mircea Radu nu s-a atins de palinca la filmarile pentru noul sau proiect TV, iar Cornel Pasat și-a pus silueta in peicol din cauza bunataților cu care a fost servit. Caravana emisiunii “Ie, Romanie”, condusa de Mircea Radu, a poposit zilele trecute in centrul țarii, in frumoasa Transilvanie, in cautare…

- Caravana emisiunii “Ie, Romanie”, condusa de Mircea Radu, a poposit zilele trecute in centrul tarii, in frumoasa Transilvanie, in cautare de fete mandre si harnice, dar si de traditii si talente autentice.

- Caravana emisiunii “Ie, Romanie”, condusa de Mircea Radu, a poposit zilele trecute in centrul țarii, in frumoasa Transilvanie, in cautare de fete mandre și harnice, dar și de tradiții și talente autentice.

- Spitalul Municipal pentru copii Nr.1 din capitala va plati unei familii despagubiri morale in valoare de 200.000 de lei. Instanța a decis ca instituția sa plateasca acești bani familiei, care in urma cu zece ani, medicii i-au diagnosticat greșit copilul fapt ce a dus la deces.

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Caravana ”Ie, Romanie”, emisiune care va incepe, in curand, pe postul de televiziune Antena 1, a poposit zilele trecute in județul Alba, in cautare de fete frumoase și harnice, dar și de tradiții și talente autentice. Conducatorul caravanei, prezentatorul Mircea Radu, alaturi de cele doua vedete care…

- Pretențiile culinare ale coregrafului și dansatorului Cornel Pasat le-au cam dat peste cap viețile bucatareselor de la pensiunea unde a fost cazat pe durata filmarilor pentru emisiunea de divertisment ”Ie, Romanie”, cea mai recenta producție a Antenei 1. Adept al unui regim strict, Cornel a cerut sa-i…

- Frumoasa Alina Pușcaș este una dintre cele doua vedete care, la sfarșitul saptamanii trecute, a fost cooptata pentru filmarile la cea mai noua producție a Antenei 1, ”Ie, Romanie”. In cele trei zile in care a ”bantuit” prin sate din județul Alba, actrița a avut, printre altele, de indeplinit o misiune…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat vineri, intr-o postare pe pagina de Facebook, faptul ca in Transilvania s-au strans 261.000 de semnaturi sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack, care vizeaza adoptarea unui cadru legislativ pentru protectia minoritatilor la nivelul Uniunii…

- „Stejarul Unirii”, arbore plantat in chiar ziua de 24 ianuarie 1859 de catre grupul unionist din Roman, se gaseste pe strada Smirodava. Stejarul Unirii este un arbore ocrotit, ce se afla inscris in lista monumentelor istorice din județul Neamț, avand codul NT-III-m-B-10742. Stejarul a rasarit din ghinda…

- „Stejarul Unirii”, arbore plantat in chiar ziua de 24 ianuarie 1859 de catre grupul unionist din Roman, se gaseste pe strada Smirodava. Stejarul Unirii este un arbore ocrotit, ce se afla inscris in lista monumentelor istorice din județul Neamț, avand codul NT-III-m-B-10742. Stejarul a rasarit din ghinda…

- Te doare gatul? Cele mai eficiente remedii naturiste Durerile de gat sunt tot mai comune si de multe ori daca nu sunt tratate la timp, pot cobora la laringe, faringe si bronhii. Mierea Aceasta are proprietati antibacteriene care ajuta la procesul de refacere. În plus, contribuie la…

- Andreea Balan, mai sincera ca niciodata. Artista a marturisit ca nu este inca gravida, deși iși dorește foarte mult sa devina mama pentru a doua oara. Andreea Balan și George Burcea s-au intors recent din vacanța și au povestit experiența frumoasa pe care au trait-o. Interpreta a recunoscut ca a plans…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o informare de vreme rea pana duminica. Astfel, in cursul nopții de vineri spre sambata (19/20 ianuarie) in zonele montane va ninge, local mai insemnat cantitativ și se va depune strat nou de zapada. In Maramureș și in Transilvania vor predomina…

- Meteorologii au emis o informare meteo cod galben de viscol valabil pana vineri, la ora 15. Incepand de vineri, de la ora 1:00, pana la ora 15:00, in Crișana, Maramureș și local in Transilvania vor fi precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, in general, moderate cantitativ, iar vantul…

- Accident mortal langa Dej. S-a oprit intr-un cap de pod Un accident de circulație, soldat cu doua victime și o persoana decedata, s-a produs pe DJ108B, intre Dej și Bobalna, la ieșire din localitatea Razbuneni. Conform primelor informații, conducatorul unui autoturism marca Ford, înmatriculat…

- PNL si USR sustin alegerile anticipate. Ce zic Ciolos si Kelemen Hunor Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie…

- Proiectul construirii unei partii olimpice in Transilvania, relansat Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania a fost relansat, investitia fiind estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale si internationale. Proiectul…

- Eurodeputatul Tokes Laszlo, presedintele Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania, a cerut conducerii UDMR sa suspende, in 24 de ore, colaborarea cu PSD si ALDE daca premierul nu demisioneaza dupa declaratiile referitoare la "spanzurarea acelor maghiari/secui care se fac raspunzatori…

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a fost invitat aseara la TVR Cluj, in cadrul emisiunii ”Transilvania la zi”, unde a vorbit despre stadiul proiectelor, strategia de dezvoltare a Turzii si care sunt ultimele noutați in ceea ce priveste activitatea administrației locale. Read More...

- Dupa 100 de ani de guvernare dezastruoasa Transilvania și Romania merita 100 de ani de dezvoltare, prosperitate și pace. Mișcarea Autonomy for Transylvania promoveaza autonomia administrativa și economica ca o instituție eficienta pentru reformarea administrativ teritoriala a Romaniei. Sistemul actual…

- 2018 este cel mai bun an foarte bun pentru listarea la bursa, considera presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romanie (AAFBR), Iancu Guda, care mai spune ca firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare.

- Cu cațiva ani in urma, Primaria Municipiului Arad incheia o investiție de 880.000 de lei la Cladirea Preparandiei, restaurand-o atunci printr-un proiect finanțat in proporție de 85% de catre Uniunea Europeana, prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Destinația cladirii: muzeu al primei școli…

- Autostrada Antichitații sau Calea lui Traian din Romania. Autostrada Antichitatii – sau Calea lui Traian – cum este denumit in popor acest drum, are o legenda fabuloasa, mai ales ca s-a circulat neintrerupt pe acolo, de peste 1.500 de ani. „Stim cu totii ca, ajunsi intr-o tara noua, prima grija a cuceritorilor…

- „Dragi romani, Ne mai despart doar cateva ore de 2018, cand vom pași impreuna in Anul Centenar. Este momentul bilanțului pentru fiecare dintre noi, o buna ocazie de a reflecta la realizarile noastre și la ceea ce ne propunem. 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea…

- In prima luna a anului viitor, temperaturile medii lunare ale aerului vor fi in general apropiate de normal, posibil local mai ridicate in sud-est, sud si vest. Potrivit masuratorilor de specialitate, media multianuala lunara pentru luna ianuarie este de -2,1 grade Celsius, luandu-se in considerare…

- Peste 60 de sportivi si antrenori au fost premiati in acest an, in cadrul Galei “Laureatii anului sportiv 2017 in Salaj”, un eveniment organizat de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret (DJST) Salaj si desfasurat marti dupa-amiaza, in sala de spectacole a cladirii Transilvania. La evenimentul din…

- Studenții se alatura protestelor impotriva modificarilor aduse legilor justiției. Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) a transmis, intr-un comunicat, ca studenții vor ieși in strada, marți seara. „In fiecare centru universitar, studenții au fost parte a protestelor impotriva…

- Fostul suveran a vizitat Clujul de mai multe ori, prima data in anul 1932, iar ultima oara in 2009. Regele Mihai a pastrat o traditie inceputa de Ferdinand I, primul rege al Romaniei Mari, care a vizitat Clujul, in 1920, la mai putin de doi ani dupa ce Transilvania se unise cu tara.

- VREMEA IN WEEKEND Sambata – IN TARA Vremea se va raci in vest si nord, dar se va mentine deosebit de calda in restul tarii. Ziua cerul va fi variabil, cu innorari si ploi in jumatatea vestica a teritoriului. Seara si noaptea aria nebulozitatii se va extinde si va ploua moderat cantitativ in sud si est,…