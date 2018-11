Idris Elba este cel mai sexy barbat din lume in anul 2018!

Ultimele aparitii din serialul HBO, The Wire si rolul din franciza Marvel, Thor ne-au lasat suspinand dupa ochii sai patrunzatori si dupa zambetul acela care topeste orice inima de gheata. Ce credeti ca a rapsuns Idris Elba cand a auzit ca a fost declarat cel mai sexy babrat din lume? „Mi-am spus: Nu se poate! Pe bune? M-am uitat in oglinda, m-am verificat din toate unghiurile si m-am gandit: Da, esti destul de sexy astazi. Ca sa fiu sincer, a fost un sentiment frumos, a fost o surpriza care mi-a dat mai multa incredere in mine.” – a declarat Idris pentru revista PEOPLE Elba a fost un atlet…