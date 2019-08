Stiri pe aceeasi tema

- A V-a ediție a R:EVOL:UTION aduce la Casa Verde din Timișoara arta, concerte fenomenale și multe surprize! In perioada 8 – 10 august vizitatorii festivalului au ocazia sa vada live trupe excelente precum, Kosheen din Bristol, britanicii trip hop de la Unkle, trioul din Coreea de Sud, Idiotape, excentricii…

- Bicicliștii sunt in… festival, duminica, la Timișoara. Vor avea loc o serie de activitați dedicate lor, va fi și un concurs de viteza și tot felul de „intamplari” interesante. Puteți veni și daca nu mergeți „pe doua roți”. Aveți ce vedea. Circulația va fi restricționata duminica, 14 iulie, in zona bulevardului…