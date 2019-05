Ideologul economic al PSD, mesaj pentru Opoziție. L-a șters la scurt timp Cristian Socol a cerut Opoziției sa ia puterea, printr-o postare pe Facebook, ștearsa la scurt timp. El spune ca le-a lasat lui Florin Cițu și compania o economie auditata, verificata și auditata și ca in felul acesta nu exista motive sa se invoce greaua moștenire. ”Votul romanilor trebuie respectat. Emotia a trecut sa vedem și rațiunea. Destrucția am vazut-o, sa vedem construcția. Partidele de opoziție trebuie sa preia cat mai rapid posibil guvernarea și sa aplice TOATE masurile pe care au promis ca le implementeaza in primele 24 de ore, prin vocea senatorului Florin Cițu & co si programul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Votul romanilor trebuie respectat. Emotia a trecut sa vedem si ratiunea. Destructia am vazut-o, sa vedem constructia. Partidele de opozitie trebuie sa preia cat mai rapid posibil guvernarea si sa aplice TOATE masurile pe care au promis ca le implementeaza in primele 24 de ore, prin vocea senatorului…

- Șeful departamentului de politici bugetare din PSD, Cristian Socol, susține ca partidele de opoziție trebuie sa preia cat mai rapid posibil guvernarea. In cazul in care nu ar fi capabile sa implementeze toate masurile promise, susține Socol, ar fi vorba doar de minciuna și manipulare.Citește…

- In timp ce scena politica fierbe, o voce din anturajul liderilor PSD transmite un mesaj prin care cere preluarea imediata a guvernarii de catre PNL. Cristian Socol, strategul economic al PSD, scrie mesajul dimineții pe Facebook, dupa emoția generata de rezultatele la alegerile europarlamentare. „Votul…

- ”Votul romanilor trebuie respectat. Emotia a trecut sa vedem și rațiunea. Destrucția am vazut-o, sa vedem construcția. Partidele de opoziție trebuie sa preia cat mai rapid posibil guvernarea și sa aplice TOATE masurile pe care au promis ca le implementeaza in primele 24 de ore, prin vocea senatorului…

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat in aceasta dimineața ca PIB a crescut cu 5% pe serie burta și 5,1% pe serie ajustata sezonier, in trimestrul I din acest an fața de perioada similara a lui 2018. Aceste cifre sunt superioare estimarilor facute de diverși analiști. De exemplu, Erste Group…

- Cristian Socol, omul cu cifrele din spatele programului de guvernare al PSD, a impraștiat pe rețelele de socializare o postare care este hilara daca ne gandim ca este și cadru didactic la Academia de Studii Economice din București: ”Romania s a imprumutat peste 200 milioane euro la o dobanda de 0.21%…

- Fondul Monetar Internațional (FMI) estimeaza ca Romania va depași in 2019 și in 2020 deficitul bugetar maxim de 3%, confirmand datele Comsiei Europene și ale agențiilor de rating. Conform unei dezvaluiri a lui Florin Cițu, țara nostra va avea un deficit de 3,8% in acest an și de 4,1% in 2020. Comisia…

- Eugen Tomac acuza ca si parlamentarii Opozitiei ca au votat impotriva eliminarii pensiilor speciale. „Deputatii Comisiei pentru administratie publica a Camerei Deputatilor, aparatori ai pensiilor speciale! Este incredibil modul in care parlamentarii sar in apararea propriilor beneficii, nemeritate,…